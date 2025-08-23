Для Baldur's Gate 3 вышел HD-пакет, улучшающий все текстуры окружения

Моддер lexo1000 выпустил новый пакет HD-текстур для Baldur’s Gate 3, который полностью обновил текстуры всего окружения. Этот мод сделает игру более чёткой и детализированной, чем раньше.

Если говорить более подробно, моддер увеличил разрешение всех невиртуальных текстур (рельефа, растительности, архитектуры, хлама, обликов монстров — всего 1313 файлов) с помощью Topaz Labs. Это означает, что модифицированные текстуры сохранят художественный стиль оригинальных текстур.

Более того, моддер обновил только Albedo/BaseColor и Glow/Emissive. Он не трогал их обычные/физические карты. Как он и сказал, их масштабирование обычно добавляет артефакты и не даёт существенного визуального эффекта.

Вы можете скачать этот новый набор HD-текстур по этой ссылке.