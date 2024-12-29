Для Baldur's Gate 3 вышел масштабный мод Rise of the Goldmembers с новым контентом и переводом на русский язык

Larian Studios официально добавила поддержку модов в Baldur's Gate 3, и энтузиасты моментально начали создавать уникальный контент. Одной из самых впечатляющих работ стал мод "Content pack - Rise of the Goldmembers", который напоминает полноценное дополнение, обогащая игру новым контентом.

Основные нововведения:

Новые противники и боссы, которые предлагают свежие вызовы.

Дополнительные вещи, способности и ресурсы.

Уникальная фракция Goldmembers с особыми силами и механиками.

Изменения в базовых игровых механиках.

Одним из ключевых элементов является новая механика. Для сохранения благосклонности Императора игроки должны использовать предмет "Beauty Kit: Snail Essences". Также изменены правила отдыха: короткий отдых функционирует как длинный, а частые привалы могут разозлить Императора и привести к фатальным последствиям. Однако автор выпустил специальную версию мода без этой механики для тех, кто предпочитает классический игровой процесс.

Rise of the Goldmembers доступен бесплатно и доступен на нашем сайте. Перевод на русский язык выполнил Aks_kun и ItIsMeWaldo.

Для поклонников Baldur's Gate 3 это отличная возможность освежить игру и испытать совершенно новые впечатления.