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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 977 оценок

Для Baldur's Gate 3 вышел масштабный мод Rise of the Goldmembers с новым контентом и переводом на русский язык

butcher69
Новости

Larian Studios официально добавила поддержку модов в Baldur's Gate 3, и энтузиасты моментально начали создавать уникальный контент. Одной из самых впечатляющих работ стал мод "Content pack - Rise of the Goldmembers", который напоминает полноценное дополнение, обогащая игру новым контентом.

Baldur's Gate 3 "Пакет контента - Rise of the Goldmembers"

Основные нововведения:

  • Новые противники и боссы, которые предлагают свежие вызовы.
  • Дополнительные вещи, способности и ресурсы.
  • Уникальная фракция Goldmembers с особыми силами и механиками.
  • Изменения в базовых игровых механиках.
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Одним из ключевых элементов является новая механика. Для сохранения благосклонности Императора игроки должны использовать предмет "Beauty Kit: Snail Essences". Также изменены правила отдыха: короткий отдых функционирует как длинный, а частые привалы могут разозлить Императора и привести к фатальным последствиям. Однако автор выпустил специальную версию мода без этой механики для тех, кто предпочитает классический игровой процесс.

Rise of the Goldmembers доступен бесплатно и доступен на нашем сайте. Перевод на русский язык выполнил Aks_kun и ItIsMeWaldo.

Для поклонников Baldur's Gate 3 это отличная возможность освежить игру и испытать совершенно новые впечатления.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Deowar

Вот что думают обычные люди, когда видят надпись Голдмембер.

4
Nodas

Эх вот бы вернуть весь вырезанный контент

1