Для Baldur's Gate 3 вышел мод, предоставляющий вашим спутникам полноценный боевой ИИ

Baldur's Gate 3 - удивительная пошаговая ролевая игра, в которой вы можете управлять каждым членом своей группы. Однако я уверен, что некоторые из вас хотели бы управлять только своим главным героем, а с вашими спутниками в бою пусть разбирается ИИ. И теперь есть мод, который позволяет это сделать.
Этот мод, созданный oilnarak01, превращает ваших компаньонов в полностью самостоятельных бойцов во время сражений. В отличие от других модов, которые пытались сделать то же самое, теперь все компаньоны могут использовать зелья, заклинания для самовосстановления и правильно применять все свои умения. Таким образом, ваши бои станут лучше, чем раньше.
Естественно, этот мод не для всех. Крепкие фанаты Baldur's Gate 3 будут плеваться от него. Однако для более казуальных геймеров этот мод может оказаться просто незаменимым. В конце концов, он позволит им насладиться этой удивительной ролевой игрой.
Вы можете скачать этот мод бесплатно с нашего сайта. Ниже вы также найдете видео, демонстрирующее его в действии.
Если работает и на призванных существ, то топ для некроманта с 20+ зомбями.
Удобно.
Осталось сделать мод, который отключает все анимации и ускоряет движение персонажей в 5 раз.
Вот это мастхэв мод
где же этот мод был раньше, эх)
А прыгать их вместо с тобой, где они по факту могут прыгать этот мод их научил? Про использование самим усиленного прыжка я молчу.
так они и до этого так вроде делали. Как минимум прицепленный к тебе компаньон, который бежит за тобой, за тобой же и прыгает. Если это не какой-то хитрый запрыг/спрыг с высоты превышающей нормальную.
Ага, счаз. Не, они прыгают, но не только лишь все. Очень часто бывает, что на маленькое расстояние прыгают 2 напарника, а третий решает что он самый умный и не в какую не прыгает. Приходится самому на него переключаться. Повторюсь, на МАЛЕНЬКИЕ РАССТОЯНИЯ. Когда надо усиленный прыжок юзать - это понятно, вопросов нет. Но когда надо перепрыгнуть с камня на камень через речку и т.п очень часто спутники тупят. А когда прыгаешь к песне ночи, или в измерении императора, то вообще по двое тел стоят на месте и не прыгают. Больше всего бесит, когда пробегаешь полкарты, а потом выясняется что какое-то тело стоит себе "думает о вечном". Это хорошо еще когда можно телепортировать весь отряд к близкому кругу, но чаще ты видишь надпись "ваш спутник слишком далеко и не может телепортироваться".
Поверю на слово, играл с другом, почти всегда у каждого было по одному ии напарнику, и все было норм, за исключением вот этих моментов когда спрыгиваешь с высоты, с которой точно получишь урон.
нет ничего более показательного и говорящего о тактических умениях полководца, чем удар ядерными бомбами по дикарям с луками. но всё равно подстраховались значительным численным перевесом
ИИ лучше, чем в ДАО?