Для Baldur's Gate 3 вышел мод, предоставляющий вашим спутникам полноценный боевой ИИ

Baldur's Gate 3 - удивительная пошаговая ролевая игра, в которой вы можете управлять каждым членом своей группы. Однако я уверен, что некоторые из вас хотели бы управлять только своим главным героем, а с вашими спутниками в бою пусть разбирается ИИ. И теперь есть мод, который позволяет это сделать.



Этот мод, созданный oilnarak01, превращает ваших компаньонов в полностью самостоятельных бойцов во время сражений. В отличие от других модов, которые пытались сделать то же самое, теперь все компаньоны могут использовать зелья, заклинания для самовосстановления и правильно применять все свои умения. Таким образом, ваши бои станут лучше, чем раньше.

Естественно, этот мод не для всех. Крепкие фанаты Baldur's Gate 3 будут плеваться от него. Однако для более казуальных геймеров этот мод может оказаться просто незаменимым. В конце концов, он позволит им насладиться этой удивительной ролевой игрой.

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