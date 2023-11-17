на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 983 оценки

Для Baldur's Gate 3 вышел одиннадцатый хотфикс

butcher69
Новости

Компания Larian, разработчик Baldur's Gate 3, выпустила исправление #11, устраняющее несколько ошибок, визуальных проблем и блокировок, и доводящее феноменально успешную ролевую игру до версии 4.1.1.3956130.

По традиции, Larian повеселилась в примечаниях к патчу, рассказав о том, как студия устранила ошибку, возникшую во время романтической сцены Гейла. Так же была исправлена ошибка, из-за которой игра иногда могла зависнуть из-за применения заклинания с несколькими снарядами, а игра больше не будет вылетать после атаки уже мёртвого существа. С небольшим списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

Baldur's Gate 3 доступна на PC и PS5. До конца года ролевая игра появится на Xbox Series X|S.

29
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
альб

Очень много. Также как это было с ориджинами.

-1
AndralStormborn

Сколько еще фиксов будет? Лень перекачивать.

-18
D1Zzel

Эх, вот бы купить игру и не ничего не перекачивать...

22
Zaphod Beeblebrox

а зачем ты перекачиваешь? перехешируй и всё

-4
NIGА

Бесконечное количество.

0
Paradidle

ты ошибся игрой, установи старфеил- там точно ничего не нужно перекачивать.

0
AndralStormborn Paradidle

Воу-воу, фанбои завелись)))

0