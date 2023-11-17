Для Baldur's Gate 3 вышел одиннадцатый хотфикс

Компания Larian, разработчик Baldur's Gate 3, выпустила исправление #11, устраняющее несколько ошибок, визуальных проблем и блокировок, и доводящее феноменально успешную ролевую игру до версии 4.1.1.3956130.
По традиции, Larian повеселилась в примечаниях к патчу, рассказав о том, как студия устранила ошибку, возникшую во время романтической сцены Гейла. Так же была исправлена ошибка, из-за которой игра иногда могла зависнуть из-за применения заклинания с несколькими снарядами, а игра больше не будет вылетать после атаки уже мёртвого существа. С небольшим списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Baldur's Gate 3 доступна на PC и PS5. До конца года ролевая игра появится на Xbox Series X|S.
Очень много. Также как это было с ориджинами.
Сколько еще фиксов будет? Лень перекачивать.
Эх, вот бы купить игру и не ничего не перекачивать...
а зачем ты перекачиваешь? перехешируй и всё
Бесконечное количество.
ты ошибся игрой, установи старфеил- там точно ничего не нужно перекачивать.
Воу-воу, фанбои завелись)))