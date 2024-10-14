Для Baldur's Gate 3 вышел полезный мод, который сильно ускоряет загрузку игры

После выхода последнего хотфикса для Baldur's Gate 3 пользователи стали сообщать о проблеме с долгой загрузкой игры. Игроки обнаружили, что на время загрузки игры сильно влияет количество установленных модификаций. Тем не менее, даже если у пользователя не установлены моды вовсе, игра все равно стала загружаться заметно дольше чем раньше.

До тех пор, пока разработчики не найдут причину замедления загрузки, пользователь reyqune выпустил модификацию, которая заметно ускоряет скорость загрузки игры. Пользователи поделились сравнением скорости загрузки с модом и без него:

Без мода: 15 минут. С модом: меньше минуты;

Без мода: 5 минут. С модом: 1 минута 2 секунды;

Без мода: 2 минуты. С модом: меньше 30 секунд;

Без мода: 15 минут. С модом: меньше 2 минут.

Larian Studios на данный момент не давали комментариев касательно медленной загрузки игры.