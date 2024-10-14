Для Baldur's Gate 3 вышел полезный мод, который сильно ускоряет загрузку игры

После выхода последнего хотфикса для Baldur's Gate 3 пользователи стали сообщать о проблеме с долгой загрузкой игры. Игроки обнаружили, что на время загрузки игры сильно влияет количество установленных модификаций. Тем не менее, даже если у пользователя не установлены моды вовсе, игра все равно стала загружаться заметно дольше чем раньше.
До тех пор, пока разработчики не найдут причину замедления загрузки, пользователь reyqune выпустил модификацию, которая заметно ускоряет скорость загрузки игры. Пользователи поделились сравнением скорости загрузки с модом и без него:
- Без мода: 15 минут. С модом: меньше минуты;
- Без мода: 5 минут. С модом: 1 минута 2 секунды;
- Без мода: 2 минуты. С модом: меньше 30 секунд;
- Без мода: 15 минут. С модом: меньше 2 минут.
Larian Studios на данный момент не давали комментариев касательно медленной загрузки игры.
У кого то игра загружается 15 минут? На каком ведре играют они?
Смотря сколько модов остановлено + никто ещё HDD не отменял.
Ну у меня около 50 стоит загружается где то 3-5 минуты.
Окуеть... У меня модов штук 6, грузится меньше минуты. Больше напрягает перезагрузка сохранений, кажется вот они могли бы быстрее работать!
Вспомнил про историю с ГТА Онлайн, там модер заметно ускорил загрузку своим фиксом, ему тогда Рокстар выплатили 10к долларов за это.
Максимум 10 сек игра грузится у меня. про какую загрузку речь идет?
С холодного старта сн уля
На IDE винтах сидят что ли? Опять же вопрос, кто на SSD сидит, ускорится ли у них загрузка?
PS загрузка 2-3 мин лицензия ПК загрузка 3 мин пиратка
ПК
Да, раньше игра грузилась быстрее. Ssd nvme, один и тот же. Чем больше патчей тем игра хуже работает
криворукие разрабы, разогнать этих дармоедов!
У меня игра тупо зависает и вылетает с ошибкой, моды не ставил. // Алексей Щелоков