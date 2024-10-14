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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 267 оценок

Для Baldur's Gate 3 вышел полезный мод, который сильно ускоряет загрузку игры

AceTheKing
Новости

После выхода последнего хотфикса для Baldur's Gate 3 пользователи стали сообщать о проблеме с долгой загрузкой игры. Игроки обнаружили, что на время загрузки игры сильно влияет количество установленных модификаций. Тем не менее, даже если у пользователя не установлены моды вовсе, игра все равно стала загружаться заметно дольше чем раньше.

До тех пор, пока разработчики не найдут причину замедления загрузки, пользователь reyqune выпустил модификацию, которая заметно ускоряет скорость загрузки игры. Пользователи поделились сравнением скорости загрузки с модом и без него:

  • Без мода: 15 минут. С модом: меньше минуты;
  • Без мода: 5 минут. С модом: 1 минута 2 секунды;
  • Без мода: 2 минуты. С модом: меньше 30 секунд;
  • Без мода: 15 минут. С модом: меньше 2 минут.

Larian Studios на данный момент не давали комментариев касательно медленной загрузки игры.

23
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Лобо

У кого то игра загружается 15 минут? На каком ведре играют они?

8
Макс Макс 007

Смотря сколько модов остановлено + никто ещё HDD не отменял.

0
Лобо Макс Макс 007

Ну у меня около 50 стоит загружается где то 3-5 минуты.

0
Макс Макс 007 Лобо

Окуеть... У меня модов штук 6, грузится меньше минуты. Больше напрягает перезагрузка сохранений, кажется вот они могли бы быстрее работать!

0
GayFish

Вспомнил про историю с ГТА Онлайн, там модер заметно ускорил загрузку своим фиксом, ему тогда Рокстар выплатили 10к долларов за это.

6
DanteAwake

Максимум 10 сек игра грузится у меня. про какую загрузку речь идет?

0
Fenharell

С холодного старта сн уля

0
Случайный Игрок

На IDE винтах сидят что ли? Опять же вопрос, кто на SSD сидит, ускорится ли у них загрузка?

0
ObscureDarian

PS загрузка 2-3 мин лицензия ПК загрузка 3 мин пиратка

ПК

0
Fenharell

Да, раньше игра грузилась быстрее. Ssd nvme, один и тот же. Чем больше патчей тем игра хуже работает

0
simiola

криворукие разрабы, разогнать этих дармоедов!

0
Пользователь ВКонтакте

У меня игра тупо зависает и вылетает с ошибкой, моды не ставил. // Алексей Щелоков

-1