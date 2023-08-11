Для Baldur's Gate 3 вышел третий хотфикс с исправлением около 200 ошибок ©

Грандиозная ролевая игра Baldur's Gate 3 становится все более грандиозной, так как толко что для игры был представлен третий хотфикс после выхода из раннего доступа. Сегодняшнее обновление устраняет около 200 ошибок. Например, Скрэтч теперь будет самостоятельно обнюхивать места раскопок.

Как всегда, спасибо за то, что играете в Baldur's Gate 3 и сообщаете об этих проблемах! За линией фронта наша команда хотела бы поблагодарить вас за то, как много информации вы сообщаете в своих сообщениях об ошибках, что позволяет нам очень быстро подготовить эти исправления. Продолжайте быть внимательными, мы это очень ценим. Пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки, если у вас возникнут проблемы.

Небольшой список изменений вы найдете под спойлером, а с полным списком, со всеми спойлерами, вы можете ознакомиться здесь. Стоит отметить, что это просто очередной "небольшой" хотфикс, а команда уже сообщила, что работает над первым патчем "с гигантским списком изменений".

Спойлер

Сбои и блокировки Исправлена проблема со слотами заклинаний, из-за которой вы не могли повысить уровень при мультиклассификации.

Исправлена проблема, из-за которой нельзя было инициировать длительный отдых.

Исправлена проблема с перекрестным сохранением, из-за которой синхронизация застревала на неопределенное время, не позволяя сохраняться и загружаться.

Исправлен сбой, возникавший при выборе призыва без хотбара, когда колода в хотбаре была максимизирована. Боевая система Исправлена странная реакция на персонажей в дикой форме в бою.

Охранники в Счетном доме теперь будут продолжать преследовать вас через комнату хранилища.

Исправлена некорректная работа камеры в .

Исправлена ошибка, из-за которой вы могли использовать действие "Спрятаться" вне своего хода в бою.

Увеличен AC Изобель для восстановления баланса.

Увеличены HP и ловкость Блестящей Бороды и дано заклинание "Щит".

Если вы наносите урон , то теперь они теряют состояние неудержимости.

Добавлены NPC в конвое дрейдера в одну боевую группу.

Исправлен спаун на вершине взрывной мины.

Исправлена ошибка, из-за которой гноллам требовалось слишком много времени на реакцию в начале хода после нападения вожака стаи. Создание персонажа Исправлено несоответствие цветов при создании персонажа и в игре, в основном это касалось рогов. Аудио Когда в яслях Й'Иллека все идет наперекосяк, музыка теперь переключается с плавной на металлическую. Геймплей Исправлена проблема, из-за которой вы не могли поговорить с Витерсом в третьем акте.

Компаньоны теперь могут вызывать различные всплывающие окна обучающих программ.

Скрэтч теперь может самостоятельно находить места для раскопок.

Исправлен люк в Изумрудной роще, который не открывался после успешной проверки.

Достижение "Дьявол в деталях" теперь может быть получено всеми членами партии, включая последователей.

Исправлена проблема с преступлениями, из-за которой вы не могли быть пойманы за совершение преступления, если другой член партии уже совершил более тяжкое преступление и решил его мирным путем.

Теперь вы неизменно получаете состояние Бескровного на следующее утро после укуса Астариона.

Исправлена ошибка, из-за которой можно было спамить озвученными репликами членов партии возле журнала, где можно завербовать Карлаха.

Вайль больше не говорит, что нужно найти и убить Карлах после того, как вы ее завербуете.

Если Джатло все еще замаскирован после снятия теневого проклятия, то теперь он будет сбрасывать маскировку, когда его атакуют.

Убедитесь, что Юноша Вис'кир выглядит так, будто он убирается перед разговором с ним в яслях Й'ллека.

Исправлены маркеры карт инкубатория и лазарета в Яслях Й'ллека.

Убрано право собственности с портретов Лохсе и Себиля, чтобы их взятие не считалось преступлением.

Увеличена граница комнаты инквизитора в Креш-Иллеке, чтобы игра не считала, что вы ушли, если вы зашли в одну из боковых комнат.

При игре за Сумеречное Сердце рассказ Астариона о своей связи с Шаром теперь влияет на его рейтинг одобрения.

Теперь Астарион будет лучше запоминать, видели ли вы его спину.

Больше нельзя без последствий разграбить предметы, принадлежащие инквизитору в яслях Иллека.

Исправлены индикаторы дальности на быстро тикающих минах Ортона.

Диалог, следующий за боем, теперь будет срабатывать корректно, даже если вы находитесь в бою.

больше не является невидимым .

Исправлен VFX взрыва игрушечного сундука в амбаре в Wyrm's Crossing.

Добавлено правильное название записки в Sharess' Caress.

теперь воскресает с полным здоровьем, а не с 0 HP, и теперь вы можете дотянуться до .

Взаимодействие с некоторыми рунными плитами на наутилоиде теперь корректно вызывает реплику рассказчика.

Исправлено срабатывание сигнализации, когда она не должна срабатывать.

Удалена дублирующаяся мебель в таверне "Эльфсонг".

Сделана неразрушимой дверь в таверне Эльфсонга.

Исправлена ситуация, когда персонажи некорректно прикреплялись к игровой сетке, что приводило к возникновению проблем. Журнал Исправлено отсутствие обновления журнала после встречи с бледнолицыми людьми в "Флофаусе Фрайго".

Теперь журнал корректно обновляется при выполнении задания "Спасение запертого человека".

Дама Гизарм теперь более точно реагирует на ваш прогресс в квесте "Расследование убийств".

Исправлена неточная строка в квесте "Помочь выжившим каргам".

Исправлено недостоверное обновление дневника в квесте "Найти собирателя грибов".

Обновлен маркер карты Уилла, чтобы сделать цель квеста более точной.

Упрощено решение квеста "Разбуди Арта Каллаха", если вы проследите за действиями Арта.

Исправлена путаница с маркером на карте и добавлен дополнительный шаг для наглядности в квесте "Найти ночную песню".

Улучшено оформление записей в дневнике для квеста "Раскрытие убийств в храме Открытой Руки".

Исправлено незавершение квеста, если вы .

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры. Мы пока не знаем, каковы точные цифры продаж Baldur's Gate 3, выходящей только на ПК, но на момент раннего релиза продажи превысили 2.5 млн копий.