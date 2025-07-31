Для Baldur's Gate 3 вышло обновление #33, улучшающее производительность

Несмотря на то, что патч 8, возможно, был последним крупным обновлением, Larian продолжает улучшать Baldur's Gate 3 с помощью мелких обновлений.

Сегодняшний хотфикс #33 вводит исправления для некоторых сбоев, которые мешали нам, решает проблему со слегка зловещими портретами персонажа и отставанием при навигации по радиальному меню с контроллером.

Есть также хорошие новости для моддеров. Устранена ошибка, мешающая опубликовать крупные моды.

Полные примечания:

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