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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 16 907 оценок

Для Baldur's Gate 3 вышло обновление #33, улучшающее производительность

Procy_on Procy_on

Несмотря на то, что патч 8, возможно, был последним крупным обновлением, Larian продолжает улучшать Baldur's Gate 3 с помощью мелких обновлений.

Сегодняшний хотфикс #33 вводит исправления для некоторых сбоев, которые мешали нам, решает проблему со слегка зловещими портретами персонажа и отставанием при навигации по радиальному меню с контроллером.

Есть также хорошие новости для моддеров. Устранена ошибка, мешающая опубликовать крупные моды.

Полные примечания:

Спойлер

EULA

  • Обновлена ссылка в лицензионном соглашении для перехода к нашей новой политике в отношении фан-контента, которая теперь предлагает гораздо более чёткое представление о том, как вы можете делиться фан-контентом!

Моддинг

  • Увеличено время ожидания при попытке публикации больших модов, чтобы предотвратить ошибку «Задача отменена».
  • Сбои и производительность
  • Исправлен потенциальный сбой при использовании параметра «Установить слот» в радиальном меню.
  • Исправлен потенциальный сбой, связанный с боем.
  • Исправлен сбой, который мог произойти после провала проверки определённой Арканы в Башнях Восхождения Луны.
  • Исправлена ошибка, приводившая к зависанию игры при наведении курсора на навыки в радиальном меню действий.
  • Уменьшено дрожание интерфейса на контроллере при падении частоты кадров ниже 75 FPS.
  • Исправлено длительное зависание, которое могло возникнуть на Xbox при повышении уровня.
  • Исправлен потенциальный сбой, связанный с интерфейсом торговли.
  • Исправлен потенциальный сбой на Xbox при возобновлении игры после её приостановки.
  • Исправлен потенциальный сбой на экране «Нажмите A, чтобы продолжить» на Xbox.
  • Исправлена ошибка, препятствовавшая загрузке сохранений из-за повреждённых данных.

Игровой процесс

  • Исправлена ошибка с софт-локом на разделённом экране, из-за которой, если Игрок 2 отключался, пока Игрок 1 бросал кубики во время диалога, Игрок 1 застревал в диалоге.
  • Исправлена ошибка, из-за которой состояние «Лунная энергия» многократно и быстро добавлялось и снималось у персонажей в Звёздной форме.
  • Исправлена ошибка, из-за которой состояние «Проклятие Тени» многократно добавлялось и снималось, когда друид использовал Звёздную форму в качестве единственного источника света.
  • Исправлен переключатель включения/выключения режима «Приватный диалог» во время диалогов, который не работал в многопользовательских играх с использованием интерфейса контроллера.
  • Тёмному Соблазну, любимому всеми страдающему амнезией, было сказано прекратить говорить о людях «дома» (ты ещё не знаешь, где он, дружище) и портить игру, упоминая их «отца» и другие глупости в своих диалогах.
  • Исправлена ошибка, из-за которой эффекты, вызванные «Ярость: Дикая магия», исчезали после 9-го уровня.
  • Исправлена ошибка, из-за которой чернокнижники с навыком «Ведьмин клинок» не могли использовать реакции «Проклятый призрак» и «Доспехи проклятий» после снятия состояния «Полиморф».
  • «Некротические когти» навыка «Ползучие когти» теперь наносят дополнительный урон только при попадании, а не при промахе.
  • Исправлена редкая ошибка, блокировавшая управление мышью после диалога.
  • Исправлена проблема, из-за которой нельзя было отправлять приглашения в игру или присоединяться к кросс-плей лобби через Xbox Guide.
  • Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было присоединиться к платформенному лобби по приглашению на вашей платформе после кросс-плей игры.

Фоторежим

  • Исправлена настройка «Подсветка» на контроллере.

Интерфейс и подсказки

  • Исправлены странные портреты персонажей.
  • Исправлена опечатка в подсказке к состоянию «Ярость гиганта», из-за которой был указан неверный бонус к урону.
  • Полоса прокрутки на странице сведений о моде в браузере модов больше не движется с черепашьей скоростью при использовании контроллера.
  • Исправлены некоторые отсутствующие значки для некоторых пассивных способностей вдохновения барда.
  • Исправлен интерфейс пожертвования («Расходуемые предметы»), не позволяющий жертвовать предметы, сложенные в стопку.

Визуал и анимация

  • Перчатки силы больше не растягиваются на мужчинах-гномах с экипированной Кольчужной рубашкой +1.
  • Восстановлена анимация помощи для спутников рейнджера.
66
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Сережаа

Астанавитесь!

12
VladmirZelen

ОООООООООООООООООООООООООООООООстоновись ты ).

5
Rey4rtRO
14
Real Slim Shady

Ну скока можно, ну скока можно? Когда последний патч что бы я начал эту игру проходить..

8
nikvik jm

Ну это хотфиксы а не полномасштабные патчи,да и к тому же уже есть пример Киберпанка 2077 у которого полномасштабная поддержка закончена,но патчи выходят.И кто знает может быть ещё увидим полноценны патчи и для Врат Балдура 3.

3
Kokoprime1991

Добрались до оптимизации на 30тых патчах ^_^

1
J a r v i s

А*уеть, эльф-паук! Он мирный?

IceLanGo

Неа, Во Славу ОБСОЛЮТ!

Rey4rtRO IceLanGo

Технически изначально он мирный и его без кровопролития победить можно.

Рикочико

А тра*нуть можно?

sa1958

Ну и хорошо.