Для Baldur's Gate 3 вышло обновление #33, улучшающее производительность

Несмотря на то, что патч 8, возможно, был последним крупным обновлением, Larian продолжает улучшать Baldur's Gate 3 с помощью мелких обновлений.
Сегодняшний хотфикс #33 вводит исправления для некоторых сбоев, которые мешали нам, решает проблему со слегка зловещими портретами персонажа и отставанием при навигации по радиальному меню с контроллером.
Есть также хорошие новости для моддеров. Устранена ошибка, мешающая опубликовать крупные моды.
Полные примечания:
EULA
- Обновлена ссылка в лицензионном соглашении для перехода к нашей новой политике в отношении фан-контента, которая теперь предлагает гораздо более чёткое представление о том, как вы можете делиться фан-контентом!
Моддинг
- Увеличено время ожидания при попытке публикации больших модов, чтобы предотвратить ошибку «Задача отменена».
- Сбои и производительность
- Исправлен потенциальный сбой при использовании параметра «Установить слот» в радиальном меню.
- Исправлен потенциальный сбой, связанный с боем.
- Исправлен сбой, который мог произойти после провала проверки определённой Арканы в Башнях Восхождения Луны.
- Исправлена ошибка, приводившая к зависанию игры при наведении курсора на навыки в радиальном меню действий.
- Уменьшено дрожание интерфейса на контроллере при падении частоты кадров ниже 75 FPS.
- Исправлено длительное зависание, которое могло возникнуть на Xbox при повышении уровня.
- Исправлен потенциальный сбой, связанный с интерфейсом торговли.
- Исправлен потенциальный сбой на Xbox при возобновлении игры после её приостановки.
- Исправлен потенциальный сбой на экране «Нажмите A, чтобы продолжить» на Xbox.
- Исправлена ошибка, препятствовавшая загрузке сохранений из-за повреждённых данных.
Игровой процесс
- Исправлена ошибка с софт-локом на разделённом экране, из-за которой, если Игрок 2 отключался, пока Игрок 1 бросал кубики во время диалога, Игрок 1 застревал в диалоге.
- Исправлена ошибка, из-за которой состояние «Лунная энергия» многократно и быстро добавлялось и снималось у персонажей в Звёздной форме.
- Исправлена ошибка, из-за которой состояние «Проклятие Тени» многократно добавлялось и снималось, когда друид использовал Звёздную форму в качестве единственного источника света.
- Исправлен переключатель включения/выключения режима «Приватный диалог» во время диалогов, который не работал в многопользовательских играх с использованием интерфейса контроллера.
- Тёмному Соблазну, любимому всеми страдающему амнезией, было сказано прекратить говорить о людях «дома» (ты ещё не знаешь, где он, дружище) и портить игру, упоминая их «отца» и другие глупости в своих диалогах.
- Исправлена ошибка, из-за которой эффекты, вызванные «Ярость: Дикая магия», исчезали после 9-го уровня.
- Исправлена ошибка, из-за которой чернокнижники с навыком «Ведьмин клинок» не могли использовать реакции «Проклятый призрак» и «Доспехи проклятий» после снятия состояния «Полиморф».
- «Некротические когти» навыка «Ползучие когти» теперь наносят дополнительный урон только при попадании, а не при промахе.
- Исправлена редкая ошибка, блокировавшая управление мышью после диалога.
- Исправлена проблема, из-за которой нельзя было отправлять приглашения в игру или присоединяться к кросс-плей лобби через Xbox Guide.
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было присоединиться к платформенному лобби по приглашению на вашей платформе после кросс-плей игры.
Фоторежим
- Исправлена настройка «Подсветка» на контроллере.
Интерфейс и подсказки
- Исправлены странные портреты персонажей.
- Исправлена опечатка в подсказке к состоянию «Ярость гиганта», из-за которой был указан неверный бонус к урону.
- Полоса прокрутки на странице сведений о моде в браузере модов больше не движется с черепашьей скоростью при использовании контроллера.
- Исправлены некоторые отсутствующие значки для некоторых пассивных способностей вдохновения барда.
- Исправлен интерфейс пожертвования («Расходуемые предметы»), не позволяющий жертвовать предметы, сложенные в стопку.
Визуал и анимация
- Перчатки силы больше не растягиваются на мужчинах-гномах с экипированной Кольчужной рубашкой +1.
- Восстановлена анимация помощи для спутников рейнджера.
Астанавитесь!
ОООООООООООООООООООООООООООООООстоновись ты ).
Ну скока можно, ну скока можно? Когда последний патч что бы я начал эту игру проходить..
Ну это хотфиксы а не полномасштабные патчи,да и к тому же уже есть пример Киберпанка 2077 у которого полномасштабная поддержка закончена,но патчи выходят.И кто знает может быть ещё увидим полноценны патчи и для Врат Балдура 3.
Добрались до оптимизации на 30тых патчах ^_^
А*уеть, эльф-паук! Он мирный?
Неа, Во Славу ОБСОЛЮТ!
Технически изначально он мирный и его без кровопролития победить можно.
А тра*нуть можно?
Ну и хорошо.