Для релизной версии Baldur's Gate 3 вышел первый хотфикс

Как и обещал Свен Винке, грандиозная ролевая игра Baldur's Gate 3 получила свой первый хотфикс после выхода из раннего доступа. Сегодняшнее обновление устраняет несколько сбоев, ошибок и многое другое. Его размер составляет 210 МБ и после него номер версии игры больше не будет отображаться при диалогах.
Всем привет! Поздравляю вас с днем запуска игры после BG3! Огромное спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы оказали Baldur's Gate 3. Это было нереально - наконец-то запустить эту игру после шести лет разработки, и невероятная честь наблюдать, как многие из вас играют и открывают для себя то, что создала команда. Мы надеемся, что BG3 будет радовать вас еще долгие месяцы и даже годы. Мы читали ваши сообщения о проблемах с сохранением игры и нашли виновника - наши кросс-сейвы. Учитывая, что эта функция станет полезной только 6 сентября, когда выйдет версия для PlayStation 5 (и не только), мы решили пока отключить ее, чтобы решить проблему в ближайшее время. Вы ничего не заметите в игре, а сохранения в Steam Cloud не будут затронуты этим изменением.
Сбои и блокировки
- Исправлена возможность застревания в диалоге при первом столкновении с главным боссом.
- Исправлена редкая проблема, когда состояние персонажа игрока не обновлялось должным образом после смерти.
- Исправлена ошибка, связанная с одним из кинематографических диалогов Астариона в эндшпиле.
- Исправлена ошибка, возникавшая при загрузке старой сохраненной игры во время прохождения Last Light.
- Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при использовании устройства для чтения мозгов в Колонии.
- Исправлена проблема, из-за которой можно было застрять на экране загрузки при загрузке сохраненной игры после смерти.
- Исправлена блокировка при создании персонажа, не позволявшая продвигаться вперед, если в качестве Хранителя был выбран тифлинг Зариэль.
- Исправлен потенциальный сбой, вызванный системой освещения.
- Добавлено сообщение об ошибке, предотвращающее сбои, вызванные модами при запуске игры.
- Временно отключены кросс-сохранения Larian Account для решения проблемы, блокирующей загрузку и сохранение. Кросс-сохранения в Steam не затронуты.
- Исправлен сбой при запуске игры с помощью Steam API.
- Исправлен сбой, который мог произойти при быстрой загрузке игры, когда контейнер или труп был открыт для разграбления.
- Исправлен сбой, который мог произойти, если предмет разблокировал заклинание для игрового объекта без статов.
- Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при смене расы или класса при создании персонажа.
- Исправлены возможные сбои при закрытии экранов, например, меню опций или при завершении диалогов.
- Исправлена потенциальная ошибка, когда противник пытался использовать Мотиватор во время боя в Литейном цехе Стального Дозора.
- Исправлена блокировка, возникавшая при выборе атаки на Императора во время диалога после того, как вы встали на его сторону.
- Исправлен сбой в работе PhysX.
Мультиплеер
- Игроки теперь будут корректно присоединяться к кинематографическим диалогам, требующим присутствия всех игроков, если ранее они прослушивали их.
- Исправлена проблема, из-за которой игроки могли прослушивать приватные диалоги с помощью контекстного меню.
- Исправлена проблема, из-за которой игроки застревали и не могли присоединиться к диалогу, если в нем уже участвует кто-то другой.
Геймплей
- Исправлена физика волос у дроу и эльфов мужского сильного телосложения.
- Исправлена ошибка, из-за которой фазовые пауки пропускали свой ход в бою, если они стояли на разрушенной паутине.
- Исправлена проблема с броском кубиков, когда повторная попытка могла привести к неудаче, если вы применяли бонусы и кликали очень быстро.
- Дублирующие заклинания больше не отображаются на горячих панелях последователей, а их радиальные меню больше не настраиваются. (Важно отметить, что последователи не являются компаньонами или полноценными членами партии).
- Исправлена рандомизация Dark Urge при создании персонажа для небелых драконорожденных.
- Исправлена проблема, из-за которой нельзя было взаимодействовать с Витерсом в одной из локаций лагеря.
Пользовательский интерфейс
- Исправлены проблемы в кинематографических диалогах при прослушивании.
- Исправлена ошибка, из-за которой модели персонажей полуорков, драконорожденных и полуэльфов некорректно обновлялись при снятии брони в таблице персонажей.
- Исправлены некоторые проблемы с подготовленными заклинаниями во время Level Up при мультиклассификации.
- Скрыт номер версии в диалогах.
- Исправлено отображение сплитскрин-кинематографа с мусором при выборке.
Аудио
- Исправлены проблемы со звуком, связанные с ворчанием, криками и стонами в игровом процессе и кинематографе.
- Исправлено обрывание строки при разговоре с миконидом Restless в Underdark.
- Устранен щелкающий звук во время титров.
- Исправлены уровни звука в диалоге с Майриной в Нижнем городе.
Движок
- Исправлена ошибка, приводившая к появлению текстур ярких неоновых цветов.
- Исправлена проблема с разделением экрана, из-за которой персонажи оставались невидимыми после окончания диалога.
- Исправлена ошибка соотношения сторон при активном FSR в режиме раздельного экрана.
- Исправлено отсутствие обновления деталей текстуры поверхности при изменении параметра Texture Detail в видеоопциях игры.
Катсцены
- Исправлен взгляд персонажей в неправильном направлении в диалоге с Мизорой.
- Исправлен поворот Императора назад в кинематографической сцене эндшпиля.
- Исправлена проблема с камерой у глубокого Роте.
- Исправлены проблемы с камерой и освещением странного быка в Last Light.
- Исправлен пустой экран в кинематографической сцене, когда вы надеваете одну из масок тетушки Этель.
- Сцена крушения наутилоида теперь воспроизводится, даже если ваш аватар мертв, а вместо него ретранслятором воспользовался компаньон.
- Исправлена проблема с вырезанием персонажей в кинематографическом диалоге на Колонии.
- Исправлено выскакивание головы аватара в диалоге в Колонии.
- Исправлено исчезновение посоха Касадора в кинематографическом диалоге.
- Исправлена камера, слишком сильно приближавшая волка.
- Исправлено выскакивание головы Лаэ'зеля в диалоге с Влаакитом.
- Исправлено врезание Орин и ее жертвы в алтарь.
- Исправлена блокировка камеры в диалоге с Ланкбагом и Лариддой.
- Исправлено исчезновение компаньонов на следующее утро после того, как Темный порыв переходит в определенный порыв.
- Исправлены проблемы с освещением в сцене с З'реллом в Moonrise Towers.
- Исправлено обрезание рук Араджа при разговоре с ней в Нижнем городе.
- Исправлено, что некоторые компаньоны были видны на заднем плане диалогов, где их не должно быть.
- Исправлено вставание трупа Кетерика в нерабочей позе.
- Исправлена блокировка камеры в диалоге с людоедами в деревне Блайтхед.
- Исправлено выскакивание Рафаэля во время диалога с ортоном.
- Исправлены проблемы с камерой, звуком и движением персонажа в диалоге с амулетом монаха.
- Исправлена зацикливающаяся анимация в кинематографическом диалоге с Пивоваром.
- Исправлен обрыв полуорка-наемника при разговоре с бледнолицыми в "Флофаусе Фрайго".
- Исправлено обрезание руки халфлинга Dark Urge при лежании.
- Исправлены проблемы с освещением в эндшпильном кинематографе.
- Исправлено дрожание и выскакивание рук Джахейры в диалоге в Нижнем городе.
- Исправлена повторяющаяся анимация на подводном аппарате.
- Исправлен неправильный взгляд Вайла при вербовке.
- Добавлена реакция на лицо персонажа игрока при разговоре с волом в Last Light.
- Исправлен обрыв между двумя зилотами Абсолюта в Колонии.
- Исправлены проблемы с выскакиванием Касадора в нескольких диалогах с Астарионом.
- Исправлены некоторые проблемы с расположением персонажей, анимацией и камерами в финальной катсцене.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
для гог версии тут кто-нибудь выложит?
обнова закачалась. после выдает ошибку мол а чет у вас моды или поврежденные файлы смотрите будет вылетать.
Ждем хотфикс для хотфикса.
два файла - webcache и EULA, они не критичные, можно удалить из папки игры
Интересно, пофиксили ли вылеты и ошибку api, на которую многие на реддите жаловались?
У меня краши весь день были, ща посмотрим)
Игра просто невероятно шикарная, но эти вылеты вообще необъяснимы. И из-за них не удается в полной мере игрой насладиться.
у меня вылетало после пролога, запустил в режиме dx11 и нормально всё пошло, ни каких вылетов
ставь drx11
Такие бубсы в игре это моды или так можно в редакторе запилить?
Там все в игре сразу.
Одежда - моды
Почему бы сиськи не назвать сиськами? На худой конец грудью?
Стесняется мужик.
Быстро они.
Да исправлений куча и я так понимаю что это еще не все
судя по Divinity, патчей будет еще очень много