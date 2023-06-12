Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.7 796 оценок

Дневник разработчиков Baldur's Gate 3 демонстрирует шумный город Врата Балдура

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monk70
Новости

Baldur’s Gate 3 остается самой ожидаемой игрой для поклонников ролевых игр, и до ее запуска менее чем через два месяца разработчику Larian Studios есть чем похвастаться. Недавно представив нового персонажа на Summer Game Fest, Larian также представила новый трейлер на недавней выставке PC Gaming Show, чтобы показать, как будет выглядеть город Врата Балдура в Baldur’s Gate.

Город, конечно же, будет в центре грядущей RPG, и похоже, что он будет гораздо более обширным и сложным, чем когда-либо прежде. Мало того, что он будет огромным и изобилует игровыми возможностями, NPC, толпами и многим другим, весь город также будет полностью цельным.

Между тем, Larian Studios также выпустила новый анимационный трейлер, чтобы дать вам представление о характере и юморе, которые вы можете ожидать от ролевой игры.

Baldur’s Gate 3 выходит 31 августа на ПК и PS5. Версии Xbox Series X/S также будут выпущены в какой-то момент в будущем.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
LoKKi_SKY

Мульт, ржака)))) В конце обоссули прям)))

1
andryushindv

Хоспади, ну наконец то, достойная crpg.

1