Джейсон Шрайер: секрет успеха Baldur's Gate 3 в том, что Larian частная компания и не подвержена внешнему давлению ©

Успех Baldur's Gate 3 проанализировал Джейсон Шрайер, известный журналист Bloomberg, который высказал свое мнение о причинах, по которым Larian Studios находится на вершине популярности в мире RPG. Если говорить кратко, то секрет заключается в том, что речь идет о полностью частной компании, не подверженной внешнему финансовому давлению.

Шрайер напомнил, что бельгийская студия-разработчик имеет офисы в шести странах и насчитывает около 450 сотрудников. Однако речь идет о компании-"единороге" в мире видеоигр, поскольку она достаточно сильна, чтобы создавать игры уровня "ААА", но при этом не находится под контролем других компаний или издателей с финансовыми сроками и требованиями.

Свен Винке, генеральный директор Larian Studios, вместе со своей женой является мажоритарным акционером компании. Это настоящий семейный менеджмент, поскольку большая часть средств на разработку поступает от продаж предыдущих игр и раннего доступа к самой Baldur's Gate 3.

Более того, Винке также является геймдиректором Baldur's Gate 3, что ставит его в уникальное положение в индустрии, позволяющее принимать творческие решения без ущерба для финансовых требований. В недавнем интервью генеральный директор сам признался, что полагается на талантливую команду, которая управляет финансами, чтобы он мог сосредоточиться на разработке игр.

В результате Baldur's Gate 3, последнее творение Larian Studios, представляет собой настолько насыщенную и глубокую игру, что, наверное, никто и никогда не раскроет ее секреты на 100%, и в то же время она не напичкана микротранзакциями, как многие другие игры в последнее время. Микротранзакции, по сути, являются тем спасением, с помощью которого многие разработчики пытаются обеспечить себе источник дохода, чтобы минимизировать финансовые риски для крупных издателей.

Другая сторона медали заключается в том, что если один из проектов Larian Studios окажется неудачным, то студия, скорее всего, окажется на волоске от гибели. Пока же хочется надеяться, что этого не произойдет, и компания продолжит дарить незабываемые впечатления поклонникам ролевых игр старой школы.