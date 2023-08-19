Джейсон Шрайер: секрет успеха Baldur's Gate 3 в том, что Larian частная компания и не подвержена внешнему давлению

Успех Baldur's Gate 3 проанализировал Джейсон Шрайер, известный журналист Bloomberg, который высказал свое мнение о причинах, по которым Larian Studios находится на вершине популярности в мире RPG. Если говорить кратко, то секрет заключается в том, что речь идет о полностью частной компании, не подверженной внешнему финансовому давлению.
Шрайер напомнил, что бельгийская студия-разработчик имеет офисы в шести странах и насчитывает около 450 сотрудников. Однако речь идет о компании-"единороге" в мире видеоигр, поскольку она достаточно сильна, чтобы создавать игры уровня "ААА", но при этом не находится под контролем других компаний или издателей с финансовыми сроками и требованиями.
Свен Винке, генеральный директор Larian Studios, вместе со своей женой является мажоритарным акционером компании. Это настоящий семейный менеджмент, поскольку большая часть средств на разработку поступает от продаж предыдущих игр и раннего доступа к самой Baldur's Gate 3.
Более того, Винке также является геймдиректором Baldur's Gate 3, что ставит его в уникальное положение в индустрии, позволяющее принимать творческие решения без ущерба для финансовых требований. В недавнем интервью генеральный директор сам признался, что полагается на талантливую команду, которая управляет финансами, чтобы он мог сосредоточиться на разработке игр.
В результате Baldur's Gate 3, последнее творение Larian Studios, представляет собой настолько насыщенную и глубокую игру, что, наверное, никто и никогда не раскроет ее секреты на 100%, и в то же время она не напичкана микротранзакциями, как многие другие игры в последнее время. Микротранзакции, по сути, являются тем спасением, с помощью которого многие разработчики пытаются обеспечить себе источник дохода, чтобы минимизировать финансовые риски для крупных издателей.
Другая сторона медали заключается в том, что если один из проектов Larian Studios окажется неудачным, то студия, скорее всего, окажется на волоске от гибели. Пока же хочется надеяться, что этого не произойдет, и компания продолжит дарить незабываемые впечатления поклонникам ролевых игр старой школы.
Но при этом Ларианы пошли во банк...рискнули **всем**
И как же я рад что им выпала 20 на d20!!! 🎉
Критический успех :)
Ну Шрайер прав на все 100%
Именно поэтому к индюшкам в наше время доверия больше, чем к крупняку.
Ну нет , не прав он, студии могли бы меньше тратить денег на супер-реалистичную графику , или супер реалистичную кинематографичность, а направить деньги на разработку геимплея и был бы толк, а так они надеяться на эффект кратковременный "ВАУ ВИЗУАЛА" за 70-100$ , а через пол года снова. И выходит что люди получают не игру , а билет на фильм от 5000 р.(так еще и с багами) И потом удивляются , а че всем не нравится.
О да огромный штат сотрудников и хорошие финансирование именно те факторы, что не позволяют крупным кампаниям создавать действительно хорошие игры.
Секрет успеха в том что они не ЛСДПроженые и не Юбипросратьвсе!
Ой ну началось.
Ребят, знает кто, как побороть баг с висящим над компаньонами восклицательным знаком, напрягает уже...
Над уилом висел долго, потом исчез
у меня он исчез, когда спутник во время перемещения завязал разговор с другим
Не пропадающий знак появляется когда вы прочитаете записку с трупа (о его отце), около сломанного моста. В принципе её можно пропустить.
Как бы то ни было у них все вышло
А какие игры тогда будут выдавать компании на общественных началах тогда....
Какой же ЛоЛище, это Шраер. "А кто тебе мешал сделать точно также, пи.дабол?...". Перевожу на понятный русский: "У них более эффективная бизнес-модель, по созданию игр, но мы так не можем/не будем." (= "у нас другая цель - мы не игры создаём, чтобы заработать денег, мы вообще-то бабло выкачиваем из масс, а при помощи чего - вопрос уже десятый".) ;)
Успех не в том, что они частники, а в том, что нет издателя, вот и всё. Так-то многие частники, а не государственники.
Я так понимаю после 12 лвл уровень гг больше не поднимается, или у меня баг?
Кто то перегигрывает уже по кругу? Просто прошел и думаю хватит ли меня еще на заход.
Успех? В игре проблем больше чем в скайриме на релизе 😂
В раза два меньше
6 ошибок в слове "больше" сделал.
***ьше в любом случае общее 😂
У тебя каждый баг тоже за десять идёт?)
Ну хз я играл на релизе в скайрим хоть к меня там мало их было, но в бг практически не было.
В скайриме на каждом ходу ошибки коллизий, растяжение текстур, сотни ошибок физики в секунду, ИИ ломается от каждого чиха, сломанные формулы ремесел, а в BG3 я встретил пару небольших багов, которые лечились перезаходом в игру. Прошу обратить внимание, что говоря про скайрим, я говорю про современную супер-дупер версию с рыбалкой, а говоря про BG3 я говорю про игру, которая вышла в этом месяце.