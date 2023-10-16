Дженифер Инглиш выступает за то, чтобы Шэдоухарт сблизилась с Лаэзель в Baldur's Gate 3 ©

Дженнифер Инглиш, сыгравшая роль героини Шэдоухарт в Baldur's Gate 3, мечтает увидеть больше фанатских роликов, посвященных этой парочке. Более того, по словам Инглиш, Шэдоухарт и Лаэзель - одна из ее любимых пар с участием ее персонажа, и она сама хотела бы пройти сюжетную арку "враги-любовники".

Такие подробности стали известны из интервью Инглиш изданию TheGamer на выставке EGX, где она подробно рассказала о том, как ей удалось сыграть любимого фанатами клирика. Она также рассказала о том, как тяжело лично для нее играть Шэдоухарт , поскольку ее личные переживания как гомосексуальной женщины повлияли на ее образ персонажа, переживающего проблемы со своей идентичностью.

Я не скрываю, что это - Шэдоухарт или Шэдоу'зель, - сказала Инглиш, подразумевая пары Шэдоухарт с Карлахом и Лаэзель. "Выбор за вами, ребята". К сожалению, она бы убила Лаэзель, - признает Инглиш. Но она также захочет и поцеловать Лаэзель, скорее всего. Может, я выберу и то, и другое? А потом выйти замуж за Карлаха.

И все же, несмотря на всю любовь к Карлаху, Инглиш твердо настроилась на выяснение отношений с Лаэзелем.

"Мне не терпится поиграть за Шэдоухарт и посмотреть, что произойдет, если я попытаюсь завести роман с Лаэзель. Честно говоря, мне нужно, чтобы таких материалов выкладывалось больше. Мне этого не хватало, ребята".

Как и многие из нас, Инглиш не прочь посмотреть на Шэдоухарт в компании женщин. Кроме того, в интервью Инглиш рассказала о том, как именно ее собственный опыт, связанный с ее гомосексуальной идентичностью, помог ей сыграть Сумеречное сердце

"Ее защита своих секретов нашла во мне отклик, потому что я выросла гомосексуальной и вынуждена была скрывать эту часть себя... это действительно нашло во мне отклик", - сказала Инглиш. " Мне многое пришлось пережить в связи с вопросами ментального здоровья, поэтому я отдала много себя этой стороне истории. Это сильно выматывало меня. Я приходила домой и очень долго плакала".

Теперь можно с уверенностью сказать, что это окупилось. Согласно ранней статистике игроков, Сумеречное сердце - самый популярный романтический выбор. Но и вне этого она пользуется огромной популярностью, поскольку игроки помогают ей наладить отношения с избранным ею божеством - Шаром. Это эмоциональное путешествие, но, по крайней мере, в конце его Сумеречное Сердце может переспать с Лаэзель. Или с Карлахом. Или с кем-то другим. Только, пожалуйста, устройте ей хэппи-энд в своей игре, если сможете, да?