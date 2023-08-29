Джош Сойер прокомментировал непопулярность Жрецов среди игроков в Baldur's Gate 3: "Так было всегда" ©

Наименее популярным классом Baldur's Gate 3 является жрец, он же клирик, он же священник, и один из разработчиков CRPG-ветеранов утверждает, что это не связано с тем, как они действуют в правилах пятой редакции "Подземелья и драконов" - игроки годами уклоняются от этого класса.



Через неделю после выхода игры Larian Studios опубликовала серию инфографики с подробным описанием различных статистических показателей игроков. Самым популярным классом оказался паладин, за ним следуют колдун и маг, а все остальные классы заняли практически равные четвертые места. За исключением, конечно, клирика, который оказался на последнем месте с неожиданно большим отрывом. Спустя 3 недели после релиза, ситуация не поменялась.



Эти данные послужили поводом для шутки Джоша Сойера, ветерана-разработчика компьютерных RPG, который работал над всеми играми - от старых D&D, таких как Icewind Dale, до любимой Fallout: New Vegas и относительно недавней Pillars of Eternity. Эта шутка быстро переросла в интересную информацию о том, как игроки фэнтезийных RPG выбирали свои классы на протяжении многих лет.

"По моему опыту, это не связано с особенностями BG3 или 5E, люди обычно не делают клириков/священников главными героями в фэнтезийных RPG. Они были наименее играемым классом во всех фэнтезийных RPG, которые я создавал", - сказал Сойер, добавив, что "мой любимый/самый часто играемый класс в TTRPG и CRPG - клирик".

Можно рискнуть предположить, почему классы типа клирика выбираются так редко. Это может быть связано с тем, что никто не хочет, чтобы созданный им персонаж - главный герой истории - воспринимался как класс "поддержки". Конечно, не стоит забывать, что в D&D нет классов поддержки, а клирики, в частности, способны быть как магическими крутыми бойцами ближнего боя, так и лекарями.



Как отмечает Сойер, "я думаю, что клириками очень интересно играть (и так было долгое время), но игроки просто не часто выбирают их в качестве основных персонажей".