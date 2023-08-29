Джош Сойер прокомментировал непопулярность Жрецов среди игроков в Baldur's Gate 3: "Так было всегда"

Наименее популярным классом Baldur's Gate 3 является жрец, он же клирик, он же священник, и один из разработчиков CRPG-ветеранов утверждает, что это не связано с тем, как они действуют в правилах пятой редакции "Подземелья и драконов" - игроки годами уклоняются от этого класса.
Через неделю после выхода игры Larian Studios опубликовала серию инфографики с подробным описанием различных статистических показателей игроков. Самым популярным классом оказался паладин, за ним следуют колдун и маг, а все остальные классы заняли практически равные четвертые места. За исключением, конечно, клирика, который оказался на последнем месте с неожиданно большим отрывом. Спустя 3 недели после релиза, ситуация не поменялась.
Эти данные послужили поводом для шутки Джоша Сойера, ветерана-разработчика компьютерных RPG, который работал над всеми играми - от старых D&D, таких как Icewind Dale, до любимой Fallout: New Vegas и относительно недавней Pillars of Eternity. Эта шутка быстро переросла в интересную информацию о том, как игроки фэнтезийных RPG выбирали свои классы на протяжении многих лет.
"По моему опыту, это не связано с особенностями BG3 или 5E, люди обычно не делают клириков/священников главными героями в фэнтезийных RPG. Они были наименее играемым классом во всех фэнтезийных RPG, которые я создавал", - сказал Сойер, добавив, что "мой любимый/самый часто играемый класс в TTRPG и CRPG - клирик".
Можно рискнуть предположить, почему классы типа клирика выбираются так редко. Это может быть связано с тем, что никто не хочет, чтобы созданный им персонаж - главный герой истории - воспринимался как класс "поддержки". Конечно, не стоит забывать, что в D&D нет классов поддержки, а клирики, в частности, способны быть как магическими крутыми бойцами ближнего боя, так и лекарями.
Как отмечает Сойер, "я думаю, что клириками очень интересно играть (и так было долгое время), но игроки просто не часто выбирают их в качестве основных персонажей".
Зачем мне жрец, когда есть Шедоухарт)
она фашситка и шизанутая как и все Шар, которые хотя шарский мир всем навязать.
Мне кажется именно поэтому у жреца и такая низкая популярность в бг3, потому что количество пати весьма ограничено, а большинство как раз и берет ШХ, как одного из самых притягательных персонажей, так что второй жрец уже просто излишен
Так в игре есть возможность навязать ей мир без Шар, и она становится вполне няшкой. А если честно не припомню, чтобы она кому-то что-то навязывала со своей верой, или совершала странные поступки во имя Шар, может быть она просто вовремя сошла с пути у меня) Сам не очень люблю фанатиков.
во втором акте просто отрекаешься от Шар и всё.
Ну да. Без жреца никуда, но не главным же персонажем.
просто никто еще не додумался сделать жреца селуне в пачке с шедоухарт)
я додумалась, так и прошла, жрецы очень сильные в первых актах, а дальше в помощь идёт астер и минтара
У них есть реакция друг на друга? У жрецов?
Ни разу не из-за Шеогарат в пати.
Первый перс человек-жрец войны Темпуса. Боевая машина для разделки нежити.
По мне маги самые интересные. Плюс интеллект и харизма чаще нужны в диалогах.
Да я вообще не удивлён. Самый популярный выбор - полуэльф паладин... У большинства людей 0 вкуса и 0 фантазии, как показывает статистика. Берут эту консервную банку или же мага в 90% случаев. Скукотища. Жрец в представлении таких людей - челик в халате, нонстоп кастующий "+5 хп". А это один из интереснейших и гибких классов практически в любой игре.
Берут самые имбовые комбинации, тут это паладин или мультикласс паладина и колдуна или чародея.
Не-а, самый универсальный Класс, что в ДнД, что в ПФе - это Бард. Хотя, вот тут лучше бы у него было 8 Очков на Скиллы, вместо Плутов. Так как по лору, они как раз знают и умеют больше. А по механике, получается, что Rogue за счёт 8 Очков Скиллов (это без учёта бонусов от Модификатора Интеллекта) - преобладают над Бардами.
не до маг не до воин
Это паладин?
Жрецы очень мощные, кто их не дооценивает не шарит за DnD, это класс который может врагам жопу надрать и команду из трудной ситуации вытащить. В большей степени это касается доменов Света, Жизни и Войны
Нет, клирик.
Пи пе ц ты пи ше шь
Скорее бард)