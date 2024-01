Джош Сойер рассказал, какие элементы из Baldur's Gate 3 он хотел бы перенести в Pillars of Eternity 3

Очевидно, что Obsidian не работает над Pillars of Eternity 3 - она полностью посвятила себя Avowed. Однако это не помешало Сойеру неоднократно обсуждать возможность создания третьей игры, только на этот раз, в видеоролике ниже, он нашел время, чтобы рассказать, какие элементы из Baldur's Gate 3 от Larian он хотел бы использовать в Pillars of Eternity 3, если она когда-нибудь будет сделана.

"Как разработчик игр, я часто смотрю на игры и не могу играть в них, не пытаясь понять, что стоит за удачными элементами, и во многом успех BG3 заключается в очень хорошем исполнении", - начинает Сойер. Глава Obsidian считает, что в Baldur's Gate 3 есть элементы, которые мы уже видели в других играх — просто в ролевой игре Larian они выполнены очень хорошо.

Вещи, которые, как мне кажется, выделяются в BG3 и которые я хотел бы включить в фэнтезийную игру, основанную на группе персонажей, - это передвижение, то, как работает движение, прыжки, способность летать, в общем, возможность перемещаться по местности и больше, чем просто ходить.

Это объясняется тем, что "очень многое добавляет не только к ощущению мира", но и к тому, какие варианты действий в ситуациях и решениях проблем есть у игрока.

Просто мир очень динамичный, поэтому в нем так много динамики с точки зрения механики. Так что есть много разных вещей, которые можно делать со свойствами: вещи могут быть мокрыми, горящими или еще какими-то. Возможность брать в руки так много предметов, перемещать их или ломать — подобный динамизм очень крут.

Глава Obsidian утверждает, что Larian удалось воплотить подобные элементы в своей последней игре, потому что она использовала их при работе над своими прошлыми играми, такими как Divinity: Original Sin и ее сиквелом. С практикой приходит совершенство, поэтому не похоже, что новая команда разработчиков может просто взять и идеально повторить изящные концепции Larian в другой игре.

Сойер уже говорил, что с удовольствием сделал бы Pillars of Eternity 3 - просто для этого ему понадобится бюджет размером с Baldur's Gate 3. Однако если вам хочется больше экшена в атмосфере Pillars of Eternity, то новая игра Obsidian вполне может стать тем самым лекарством: Действие Avowed разворачивается в мире Pillars of Eternity, а такие вещи, как заклинания из старой CRPG, перенесены в новую.