Джош Сойер рассказал, какие элементы из Baldur's Gate 3 он хотел бы перенести в Pillars of Eternity 3

Очевидно, что Obsidian не работает над Pillars of Eternity 3 - она полностью посвятила себя Avowed. Однако это не помешало Сойеру неоднократно обсуждать возможность создания третьей игры, только на этот раз, в видеоролике ниже, он нашел время, чтобы рассказать, какие элементы из Baldur's Gate 3 от Larian он хотел бы использовать в Pillars of Eternity 3, если она когда-нибудь будет сделана.
"Как разработчик игр, я часто смотрю на игры и не могу играть в них, не пытаясь понять, что стоит за удачными элементами, и во многом успех BG3 заключается в очень хорошем исполнении", - начинает Сойер. Глава Obsidian считает, что в Baldur's Gate 3 есть элементы, которые мы уже видели в других играх — просто в ролевой игре Larian они выполнены очень хорошо.
Вещи, которые, как мне кажется, выделяются в BG3 и которые я хотел бы включить в фэнтезийную игру, основанную на группе персонажей, - это передвижение, то, как работает движение, прыжки, способность летать, в общем, возможность перемещаться по местности и больше, чем просто ходить.
Это объясняется тем, что "очень многое добавляет не только к ощущению мира", но и к тому, какие варианты действий в ситуациях и решениях проблем есть у игрока.
Просто мир очень динамичный, поэтому в нем так много динамики с точки зрения механики. Так что есть много разных вещей, которые можно делать со свойствами: вещи могут быть мокрыми, горящими или еще какими-то. Возможность брать в руки так много предметов, перемещать их или ломать — подобный динамизм очень крут.
Глава Obsidian утверждает, что Larian удалось воплотить подобные элементы в своей последней игре, потому что она использовала их при работе над своими прошлыми играми, такими как Divinity: Original Sin и ее сиквелом. С практикой приходит совершенство, поэтому не похоже, что новая команда разработчиков может просто взять и идеально повторить изящные концепции Larian в другой игре.
Сойер уже говорил, что с удовольствием сделал бы Pillars of Eternity 3 - просто для этого ему понадобится бюджет размером с Baldur's Gate 3. Однако если вам хочется больше экшена в атмосфере Pillars of Eternity, то новая игра Obsidian вполне может стать тем самым лекарством: Действие Avowed разворачивается в мире Pillars of Eternity, а такие вещи, как заклинания из старой CRPG, перенесены в новую.
мб, одну красивую бабу для романа мог бы подвезти
Я бы хотел POE3 в духе POE1, мрачная, с улучшенными механиками, продуманной системой левелинга, а не так, чтобы ты к середине игры, на пути проклятых, выносишь все и вся
Балдур это балдур, не всем это дано и не у всех есть столько времени, по факту, обсидианы первые сделали свою подобию BG3, этот NWN2 =))
альфа протокол навсегда в сердце, очень понравилась
В принципе, я к Сойеру плохо никогда не относился, но некоторые его слова и попытки играться с хайпом немного неуместны. И если подобную хрень начнут делать, то их очередная игра займёт соответствующее место где-то на дне.
Только некоторые замечания:
[*] Пошаг нужен там, где он нужен, а не везде! И на нём должен строиться основной геймплей. В ролевых играх-читалках он как козе колесо. Мы уже видели введение пошага в PoE2 (а она сразу под пошаг делалась в отличии от PoE1), и как это явно просто испортило игру. Про Tides of Nimenerra вообще вспоминать не хочется. Столь хорошую игру и сюжет изгадить неуместными механиками.
[*] Взаимодействие с окружением должно быть всегда. Но оно должно быть осознанным по геймплею! В DA:O нельзя было брать бочки в трусы, но огненные бомбы / заклинания поджигали масло! И вот именно такое взаимодействие и нужно!
[*] Видя результат с PoE2 я не дам денег на Кикстартере на PoE3, пока не будут явные слова про то, чего ожидать. И я не жалею о финансирование PoE1 и D:OS. Я бы предпочёл, чтобы обе эти ветки развивались независимо, поскольку они про разное! А не сливались в одну желтоватую струю.
Никаких не надо элементов, не нужно превращать серьёзную игру в клоунские врата 4.