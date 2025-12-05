Эбигейл Торн раскрыла, что Ноктюрн, подруга Шэдоухарт в Baldur's Gate 3, сперва должна была стать сексуальным демоном

Если вы исследовали Монастырь Мрачных Объятий в третьем акте Baldur's Gate 3, то, вероятно, встречали Ноктюрн - тифлинга-квартирмейстера ордена и подругу детства Шэдоухарт. Хотя она и второстепенный персонаж, новое интервью с актрисой озвучки показывает, насколько много внимания разработчики уделяли даже незначительным персонажам.

В интервью изданию The Gamer актриса Эбигейл Торн раскрыла процесс работы над образом Ноктюрн.

Изначально мне описали ее как сексуального демона. Мне показали стандартное изображение тифлинга - с рогами, дымом и хвостом, очень чувственную. Я подготовила низкий, сексуальный, соблазнительный демонический голос.

Однако уже в студии выяснилось, что предложенная трактовка вступает в конфликт с текстом. Реплики персонажа звучали неестественно в таком исполнении.

Я потратила целый час, выдавая “сексуального демона”, но это совершенно не работало. Тогда я предложила: “Может я сыграю ее как старую школьную подругу, которую не видела много лет?”

Предложение было принято. Команда перезаписала весь материал, и персонаж обрел новое, куда более органичное звучание.

Так Ноктюрн стала самой собой. Она превратилась в “девушку-соседку”, в того самого давнего друга, в котором есть и радость от встречи, и грусть от прожитых лет врозь.

Этот случай стал ярким примером гибкого подхода студии Larian и важности совместного поиска даже для небольших, но сюжетно значимых ролей. Благодаря готовности к импровизации, Ноктюрн в финальной версии игры предстает не условной "роковой бестией", а живым персонажем с историей, что идеально дополнило ее трогательную встречу с Шэдоухарт.