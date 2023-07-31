Эмбарго на публикацию обзоров Baldur's Gate 3 спадет в день выхода игры ©

Вам, наверное, интересно, когда в Интернете появятся рецензии на важнейший релиз этой недели, а возможно, и месяца, и года (а для кого-то, возможно, и десятилетия) - Baldur's Gate 3.

Судя по информации с польского портала, эмбарго на публикацию обзоров спадет 3 августа в 18:00 по МСК. То есть в момент выхода игры. Но вы должны знать, что это будут практически, так называемые, предварительные обзоры.

Дело в том, что Larian Studios отправила ключи журналистам совсем недавно. Учитывая заявленную разработчиками продолжительность третьего "Балдура" прохождение игры за три дня граничит с чудом. В конце концов, речь идет не о том, чтобы выбрать сюжетный режим и поскорее увидеть конечные титры, а о том, чтобы тщательно протестировать игру.

Именно поэтому предстоящие обзоры будут основаны на первых десятках часов Baldur's Gate 3. Хотя, возможно, кто-то будет не спать все эти дни и сможет рассказать что-то на основе 50-60 часов прохождения.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.