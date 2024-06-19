Энтузиаст выпустил 8-битный демейк Baldur's Gate 3, портировав игру на очень старый ноутбук

Сообщество поклонников Baldur's Gate 3 продолжает проводить самые необычные эксперименты со своей любимой игрой. Помимо создания различных модов и прохождения игры самыми необычными способами, на этот раз был выпущен 8-битный демейк Baldur's Gate 3. Эту задачу взял на себя инженер-программист Алекс Боуэн, которому удалось создать 8-битную версию игры.
Благодаря стараниям энтузиаста, теперь игру можно запустить на одном из самых древних ПК. Его версия Baldur's Gate 3 была создана для одного из первых ноутбуков в мире — TRS-80 Model 100. Этот аппарат работает на 8-битном процессоре с частотой 2,4 МГц, имеет несколько килобайт оперативной памяти и встроенный ЖК-дисплей с разрешением 240 x 64. Портировать масштабную RPG на такое устройство было физически невозможно, поэтому Боуэн практически создал новую игру с нуля.
Демейк Baldur's Gate 3 воссоздаёт многие основные события из первого акта и даже передаёт основные механики игры, но многие элементы были заметно упрощены из-за ограничений 8-битного процессора. Несмотря на ограничения дисплея, упрощённый визуальный стиль игры обладает определённым очарованием, и игроки легко узнают локации и персонажей из оригинальной игры.
Это мужик или женщина?
Да!
Этот энтузиазм бы да в правильное русло... например, портировать первые три части Uncharted на ПК, God of War (все предыдущие) на ПК, или все части INFamous на тот же ПК. Но нет, зачем, когда можно BG3 портировать просто для прикола - именно для прикола, я сомневаюсь что даже один человек будет до конца проходить такой порт BG3, при том что гораздо интереснее поиграть в оригинал, он красочнее, и... проще сказать сколько в димейке минусов, чем в оригинале плюсов. Димейк никакой, это просто кучка пикселей. Что работать над димейком - пустая трата времени, что играть в димейк - смысла никакого