"Это 3 из 10 в лучшем случае": ведущий сценарист Baldur's Gate 3 разгромил качество текстов от нейросетей

Пока игровая индустрия продолжает ожесточенные споры о роли искусственного интеллекта в творческом процессе, создатели Baldur's Gate 3 придерживаются принципиальной позиции. Ведущий сценарист Larian Studios Адам Смит во время сессии вопросов и ответов на Reddit достаточно резко высказался на эту тему, объяснив, почему нейросети не способны заменить живых авторов в играх их уровня.
Отвечая на обеспокоенность фанатов, Смит заявил, что генерация текста бесполезна для студии не только в финальном продукте, но даже на этапе создания черновиков. По его словам, качество материала, выдаваемого ИИ, просто не выдерживает критики.
Это не помогает. У нас была ограниченная группа, экспериментировавшая с инструментами для генерации текста, но результаты тянут максимум на 3/10. Эти инструменты годятся только для исследовательских целей, а не для использования в [новой] Divinity.
— написал Смит.
Сценарист не удержался от иронии, сравнив работу алгоритмов с собственными набросками:
Даже мои худшие первые черновики — а их очень МНОГО — это как минимум 4 из 10 (хотя Свен [Винке], может, и не согласится :p). Количество итераций, необходимых для того, чтобы довести даже отдельные реплики до желаемого качества, просто огромно.
Смит подчеркнул, что от чернового наброска до финальной озвученной фразы текст проходит через «множество глаз и рук». Для таких глубоких RPG, как проекты Larian, никакой ChatGPT не может заменить процесс реального сотрудничества между сценаристами, дизайнерами и актерами.
Ранее уже сообщалось, что разработчики официально отказались от использования генеративного ИИ в своей новой игре, подтвердив, что весь контент в Divinity будет создан исключительно людьми.
Тем не менее, студия не отвергает помощь сообщества в других аспектах. Например, уже известно, что интерфейс в Divinity будет создан на базе лучших модов к Baldur's Gate 3.
Ну так нейросети и не созданы, что бы писать чистовой текст. Она отлично подойдет, скажем, что бы наклепать тысячу разных односложных реплик неквестовых нпс, что бы пока идешь по миру, реже встречались повторяющиеся диалоги, если уж говорить о том, что можно включить в игру. А так, это чисто черновики, которые потом нужно доработать, вплоть до полного переписывания. Нейронка может помочь задать направление, если нет вдохновения. Я так порой делаю. Кидаешь ей идею, она выдает примеры, что-то тебя цепляет и ты уже это раскручиваешь
надо контекст учитывать, чтобы условный средневековый кузнец без образования не начинал разговаривать как аристократ с лексиконом менеджера IT-компании.
Поэтому иногда проще потратить 10 минут и самому накидать текст, чем дрочить иишку, которую постоянно несёт куда-то
Их диалоги действительно заслуживают уважение. Очень интересно было наблюдать за общением спутников, такое экпрессивное живое общение! А сколько книжен было по миру разбросана, каждую залпом читал с огромным интересом. А сюжет и сайдквесты вовсе чудо.
