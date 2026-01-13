"Это 3 из 10 в лучшем случае": ведущий сценарист Baldur's Gate 3 разгромил качество текстов от нейросетей

Пока игровая индустрия продолжает ожесточенные споры о роли искусственного интеллекта в творческом процессе, создатели Baldur's Gate 3 придерживаются принципиальной позиции. Ведущий сценарист Larian Studios Адам Смит во время сессии вопросов и ответов на Reddit достаточно резко высказался на эту тему, объяснив, почему нейросети не способны заменить живых авторов в играх их уровня.

Отвечая на обеспокоенность фанатов, Смит заявил, что генерация текста бесполезна для студии не только в финальном продукте, но даже на этапе создания черновиков. По его словам, качество материала, выдаваемого ИИ, просто не выдерживает критики.

Это не помогает. У нас была ограниченная группа, экспериментировавшая с инструментами для генерации текста, но результаты тянут максимум на 3/10. Эти инструменты годятся только для исследовательских целей, а не для использования в [новой] Divinity.

— написал Смит.

Сценарист не удержался от иронии, сравнив работу алгоритмов с собственными набросками:

Даже мои худшие первые черновики — а их очень МНОГО — это как минимум 4 из 10 (хотя Свен [Винке], может, и не согласится :p). Количество итераций, необходимых для того, чтобы довести даже отдельные реплики до желаемого качества, просто огромно.

Смит подчеркнул, что от чернового наброска до финальной озвученной фразы текст проходит через «множество глаз и рук». Для таких глубоких RPG, как проекты Larian, никакой ChatGPT не может заменить процесс реального сотрудничества между сценаристами, дизайнерами и актерами.

Ранее уже сообщалось, что разработчики официально отказались от использования генеративного ИИ в своей новой игре, подтвердив, что весь контент в Divinity будет создан исключительно людьми.

Тем не менее, студия не отвергает помощь сообщества в других аспектах. Например, уже известно, что интерфейс в Divinity будет создан на базе лучших модов к Baldur's Gate 3.