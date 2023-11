'Это говорит об интеллекте игроков'. Свен Винке прокомментировал получение Baldur's Gate 3 премии "Игра года"

Основатель Larian Studios Свен Винке никак не ожидал, что Baldur's Gate 3 сможет выделиться среди множества крупных и признанных ролевых игр на церемонии вручения премии Golden Joystick Awards 2023, но это все-таки случилось.

Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой на церемонии вручения премии Golden Joystick Awards в этом году. В год великих ролевых игр, таких как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo 4 и Starfield, Baldur's Gate 3 - относительно нишевая игра в жанре, от которой Свен Винке не ожидал победы в номинации "Игра года".

Это то, о чем никогда не задумываешься. Мы даже не подозревали, что это произойдет, потому что не шли на компромиссы. Мы старались сделать все как можно более доступным, но не шли ни на какие уступки. Хотя общепринятое правило гласит: "Идти на компромисс, чтобы сделать продукт доступным для широкой аудитории". Это говорит об интеллекте игроков, что является действительно позитивной новостью.



Я никогда не знаю, как относиться к наградам. Это такая вещь, о которой не думаешь, когда создаешь игру, но она каким-то образом до тебя доходит. Это похоже на рецензии. Ты вроде бы делаешь вид, что тебе все равно, но на самом деле тебе не все равно. Независимо от того, что произойдет, я думаю, что за столиком у Larian наверняка будут бушевать эмоции :)



Я так горжусь этой командой.

Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что в этом году вышло довольно много крупных игр. Помимо упомянутых выше, это выше Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor, Pikmin 4, Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy XVI, Assassin's Creed: Mirage, Resident Evil 4RE, Dead Space RE, Super Mario Bros. Wonder. и т.д.. Но ни одна из них не добилась такой фанатичной, ошеломляющей похвалы и популярности, как Baldur's Gate 3.

Одним словом, Свен Винке, вы просто слишком скромны.