Это игра, которую я хочу видеть на этой платформе: Фил Спенсер рассказал о проблемах Xbox Series S с Baldur's Gate 3 ©

В интервью порталу IGN в рамках Gamescom 2023 руководитель Xbox Фил Спенсер прокомментировал проблемы с Baldur's Gate 3 на XboxSeries S, с которыми столкнулась команда разработчиков Larian Studios в преддверии выхода игры на Xbox в конце 2023 - начале 2024 года.

Как вы, возможно, знаете, студии Larian не удалось добиться максимальной отдачи от локального кооператива при использовании Series S-версии Baldur's Gate 3, поэтому игра выйдет на PS5 раньше, чем на Xbox. По словам Спенсера, для Microsoft это "обучающий опыт", однако он не считает, что это "фатальный недостаток системы".

Что касается двух платформ, хотелось бы, чтобы все игры появлялись на обеих платформах. Между платформами есть функциональные различия. Нам по силам разобраться в этом вопросе и понять, как это работает. Решение о том, куда направить свое время и усилия, зависит от самих разрабочиков. Мы здесь для того, чтобы поддержать их и помочь им в том, что они хотят сделать. Мы хотим быть уверены, что игры, которые выходят на других платформах, будут выходить и на Xbox.



Также мы собираемся извлечь уроки из данного случая, так как нам это не нравится. Но я не думаю, что это какой-то фатальный недостаток системы. Партнеры сами расставляют приоритеты, а мы прислушиваемся к их мнению и помогаем им. К тому же вы видите, что некоторые потрясающие игры отлично смотрятся на S и X. Diablo выглядит великолепно, Starfield выглядит великолепно. Forza отлично смотрится на двух консолях. Я хочу, чтобы консольные игры были доступны большему числу геймеров, и мы считаем, что ценовая категория консоли - очень важная часть этого процесса.

Спенсер также похвалил компанию Larian как "важного партнера" для Xbox, заявив, что Baldur's Gate 3 - это игра, которую он хотел бы видеть на платформе, а его команда предоставила ресурсы для того, чтобы это произошло.

Естественно, еще больше стимулов для выхода Baldur's Gate 3 на Xbox появилось после совершенно невероятного релиза: сейчас у игры 96 баллов на Metacritic. И чем быстрее она появится на Xbox Series X|S, тем лучше!