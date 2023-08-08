Этот мод для Baldur's Gate 3 позволяет прокачаться до 20 уровня, но есть нюанс

Этот мод для Baldur's Gate 3 позволяет игнорировать ограничение 12-го уровня и достигать 20-го, единственная загвоздка заключается в том, что для его использования требуется мультикласс.
Мод "20 уровень (Мультикласс)", который уже есть на нашем сайте, делает именно это, и позволяет игрокам получить уровень, значительно превышающий предельный уровень Baldur's Gate 3. Как сказано в описании мода, "этот мод позволяет достичь 20-го уровня, но при этом необходимо использовать мультиклассы, чтобы ни один класс не превышал 12-го".
Прежде чем радоваться, следует помнить, что этот мод не даст вам заклинаний и способностей более высокого уровня (как сказано в описании: В игре на данный момент нет таких заклинаний и способностей), но он дает возможность создавать различные мощные мультиклассовые билды.
Создатель мода также предупредил игроков, прежде чем они попытаются применить мод. Игроки должны взять мультикласс до того, как персонаж получит 12-й уровень. Например: Боец 11/Варвар 8/Боец 12.
Еще одно примечание, оставленное создателем мода, заключается в том, что таблица мультиклассовых слотов заклинаний не выходит за пределы 12, так что "даже если вы получите 20 уровней в кастующих классах, вы все равно получите не более 12 уровней слотов заклинаний" - то же самое относится и к спутникам игрока.
Наконец, мод выпускается в трех вариантах: "Обычный уровень" предназначен для игроков, желающих играть честно, поскольку XP, требуемый для каждого уровня, такой же, как и в базовой игре; "Быстрый уровень", при котором XP, требуемый для каждого уровня, уменьшается вдвое, а более высокий XP становится более "мягким"; и "Мгновенный уровень", при котором для достижения 20-го уровня требуется всего 200 XP, но который не рекомендуется (по словам разработчика мода) для "серьезного геймплея".
Очевидно, что этот мод пришелся по душе игрокам Baldur's Gate 3, поскольку в настоящее время он занимает 2-е место на Nexusmod - впереди него только "Фикс Mod Manager", который уже также доступен у нас на сайте..
Этот мод для Baldur's Gate 3 позволяет прокачаться до 20 уровня, но есть нюанс©
Этот мод для Baldur's Gate 3 позволяет игнорировать ограничение 12-го уровня и достигать 20-го, единственная загвоздка заключается в том, что для его использования требуется мультикласс.
Прикольно, но хватит ли экспы честно так прокачаться ?
Вам-то, собсна, какое дело, кто как играет? К вам со своими читами и модами не лезут, и вы не лезьте
Ну я качал трейнер что бы убить чертяг в прологе что бы получить огненый меч, честно его невозможно получить там
У шедоухарт есть приказ выбросить оружие. Всё возможно без каких либо читов. Так же его легко получить с трупа этого самого камбиона.
Если бы это камбион не наносил 20 урона при 12 очков жизни персонажа, то ябы поверил, о а их двое
Так он на иллитиде сосредоточен. Те что бегут к Жалку на помощь - не обязательны, я бы даже сказал не желательны, так как их достаточно долго бить и времени не хватит. А Жалк спокойно теряя оружие начинает наносить 6 урона по иллитиду, никаких проблем с его убийством