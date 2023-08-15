Фанат Baldurs Gate 3 сделал модификацию в духе Divinity: Original Sin 2 с отсутствием компаньонов

В Baldur's Gate 3 есть целая куча возможностей для создания идеального искателя приключений своей мечты. Кроме того, игровой мир наполнен интересными компаньонами, которыми можно пополнить свою команду, но есть и те, кто предпочитает играть за одинокого странника. Не всем интересно заводить роман с Шэдоухарт или ввязываться в безумные споры с Астарионом, но Baldur's Gate 3 не дает возможности путешествовать в одиночку.
Новая модификация от пользователя Mordread256 призван сделать одиночную игру жизнеспособной благодаря баффам, вдохновленным перком "Одинокий волк" из предыдущей ролевой игры Larian, Divinity: Original Sin 2. Lone Wolf пытается уравнять шансы в боях, давая персонажу дополнительные возможности для атаки.
Некоторые из изменений, которые привносит модификация Lone Wolf:
- Получение двойного опыта;
- Возможность получить 20 уровень;
- Увеличенная грузоподъёмность;
- Дополнительные навыки для всех классов.
Скачать модификацию можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.
Вором можно многих боссов abuse скрытностью и луком в соло. Даже тех которые выше уровнем. Муторно и долго, но зато абсолютно бесплатно и без урона.
Лучше пусть сделают модификацию с отсутствием всякой мути
Нуу для 2го или 3го прохождения, может и покатит.
Кстати я тоже был удивлен что нет одиноково волка
нет такого в ДнД... по крайней мере я ни в чертах, ни в любой другой игре по ДнД не видел
Я про ролевой отыгрышь в соло писал. Название может и другое быть
Есть Тёмный Соблазн
Выкидывай всех в лагерь и играй
Описание мода с нексуса:
20 уровней мало, там 120 нужно на простой сложности
также он слегка изменил вес
с модоми будет конфликтовать -_- куб крутится
Алле, ты на двадцатом уровне в ДнД просто полубог. Многие компании вообще ограничены до 7, 9 уровня
В голом сете?
Вообще пофиг)
А где можно скачать?
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Что за гейское лицо на картинке?
Шикарная, красивая девушка, а ты гей говоришь.