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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 556 оценок

Фанат Baldurs Gate 3 сделал модификацию в духе Divinity: Original Sin 2 с отсутствием компаньонов

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butcher69
Новости

В Baldur's Gate 3 есть целая куча возможностей для создания идеального искателя приключений своей мечты. Кроме того, игровой мир наполнен интересными компаньонами, которыми можно пополнить свою команду, но есть и те, кто предпочитает играть за одинокого странника. Не всем интересно заводить роман с Шэдоухарт или ввязываться в безумные споры с Астарионом, но Baldur's Gate 3 не дает возможности путешествовать в одиночку.

Новая модификация от пользователя Mordread256 призван сделать одиночную игру жизнеспособной благодаря баффам, вдохновленным перком "Одинокий волк" из предыдущей ролевой игры Larian, Divinity: Original Sin 2. Lone Wolf пытается уравнять шансы в боях, давая персонажу дополнительные возможности для атаки.

Некоторые из изменений, которые привносит модификация Lone Wolf:

  • Получение двойного опыта;
  • Возможность получить 20 уровень;
  • Увеличенная грузоподъёмность;
  • Дополнительные навыки для всех классов.

Скачать модификацию можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.

-1
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Despot_Aspid

Вором можно многих боссов abuse скрытностью и луком в соло. Даже тех которые выше уровнем. Муторно и долго, но зато абсолютно бесплатно и без урона.

1
Случайный Игрок

Лучше пусть сделают модификацию с отсутствием всякой мути

0
alex_jay

Нуу для 2го или 3го прохождения, может и покатит.

-1
evil_capcha

Кстати я тоже был удивлен что нет одиноково волка

-2
pokemonizm

нет такого в ДнД... по крайней мере я ни в чертах, ни в любой другой игре по ДнД не видел

-6
evil_capcha pokemonizm

Я про ролевой отыгрышь в соло писал. Название может и другое быть

0
fa1kem

Есть Тёмный Соблазн

0
AleXraceSiM evil_capcha

Выкидывай всех в лагерь и играй

0
fa1kem

Описание мода с нексуса:

Этот мод делает игру более похожей на режим DoS Lonewolf (не совсем, просто похожей). Вы ДОЛЖНЫ начать новое прохождение, иначе изменения XP могут привести к ошибкам. Не открывайте существующие сохранения с этим модом. Я тестировал этот мод не более часа, но он кажется стабильным.
-2
cumon

20 уровней мало, там 120 нужно на простой сложности

также он слегка изменил вес

с модоми будет конфликтовать -_- куб крутится

-2
Pimba

Алле, ты на двадцатом уровне в ДнД просто полубог. Многие компании вообще ограничены до 7, 9 уровня

0
cumon Pimba

В голом сете?

0
Pimba cumon

Вообще пофиг)

1
Real Slim Shady

А где можно скачать?

-3
butcher69

Добавил ссылку

-5
Protocol10

Что за гейское лицо на картинке?

-3
6363

Шикарная, красивая девушка, а ты гей говоришь.

2