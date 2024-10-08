Фанат Baldur's Gate 3 вернул в игру часть уровней, не попавших в полную версию

Совсем недавно Baldur's Gate 3 обзавелась официальными инструментами для моддинга, что сделало подготовленные фанатами проекты еще более популярными. Существует множество модификаций, направленных на улучшение отдельных элементов игры или расширение известных механик. Однако если кому-то будет мало контента в базовой версии третьего «Балдура» (напомню, что Larian Studios создала игру, прохождение которой занимает от 75-100 часов), его могут заинтересовать новые моды, восстанавливающие удаленные части игры из хита Larian.

Пользователь Nexus Mods под псевдонимом REN выложил в открытый доступ модификацию, которая возвращает в Baldur's Gate 3 удаленную часть Наутилоида. Благодаря проекту можно исследовать части корабля, которые присутствовали в RPG от Larian, когда игра была в раннем доступе, но не попали в полную версию игры. Пока модератор выложил только часть вырезанного контента из пролога (включая NPC), но в будущем намерен сделать гораздо больше.

Несмотря на то, что у REN возникли проблемы при работе над описанной модификацией - в частности, ему пришлось обойти ограничения карты и добавить новую платформу для перемещения по ранее удаленной, а теперь восстановленной части корабля, - он будет не только развивать ее, но и работать над другими модами, добавляя контент, который так и не попал в Baldur's Gate 3. Уже сейчас модератор «потихоньку создает» одну из них, чтобы вернуть Верхний город из третьего акта.

В будущем, вероятно, появится еще больше подобных модификаций, которые добавят в игру то, что Larian Studios в итоге решила вырезать. А мы знаем, что удаленного контента из Baldur's Gate 3 на самом деле очень много.