Фанат подсчитал всю озвучку Baldur's Gate 3 - почти 10 суток голосовых реплик

Один из игроков Baldur’s Gate 3 провёл детективную работу впечатляющего масштаба: разобрал весь звуковой архив игры и подсчитал, сколько именно озвученных реплик присутствует в ролевом эпике от Larian. Итог поразил даже ветеранов Фейруна — почти 237 часов чистого диалога.
По данным пользователя Reddit под ником Everwhite-moonlight, в игре содержится около 173,6 тысяч отдельных аудиофайлов, что в сумме даёт 236 часов 55 минут 45 секунд записанной речи. Это примерно 9 суток и 20 часов непрерывного прослушивания — и всё это распределено более чем между двумя тысячами персонажей.
Абсолютным рекордсменом оказалась Нарратор, голос которой принадлежит Амелии Тайлер. Именно она сопровождала игроков на протяжении всей истории и в итоге набрала почти 15 часов озвучки — больше, чем любой другой персонаж в игре.
Среди спутников на первом месте ожидаемо оказался Астарион — его голосовой материал длится 13 часов 6 минут, что делает его самым «разговорчивым» компаньоном. Далее следуют:
- Шедоухарт — ~12,5 часов
- Гейл и Лаэзель — более 11 часов каждый
- Карлах — 10 часов 25 минут
Огромный объём проделанной работы ещё раз подчёркивает масштаб Baldur’s Gate 3 и уровень внимания Larian к деталям. Такой объём озвучки стал одним из ключевых факторов, благодаря которым игра ощущается как полноценная настольная D&D-кампания, перенесённая в цифровой формат.
А че как игра то? Стоющая или ну такое ?
Зависит от того во что любишь играть.
Я начинал, пошаг не мое, но вот квесты я бы повыполнял и диалоги с русской озвучкой послушал бы. По идее, можно и с англ озвучкой, но вот пошаговая боевка и метание кубиков время от времени просто выбивает из колеи интереса. Становится скучно, аж зевота пробирает через какое то время.
Скачай да сам попробуй, че посторонних спрашивать?
Возьмите на озвучку Егора Васильева, я слышал он любит 10 суток.
А Шадуха умеет хранить секреты)
Ну разговоров в балде всегда хватало.