Фанат подсчитал всю озвучку Baldur's Gate 3 - почти 10 суток голосовых реплик

Один из игроков Baldur’s Gate 3 провёл детективную работу впечатляющего масштаба: разобрал весь звуковой архив игры и подсчитал, сколько именно озвученных реплик присутствует в ролевом эпике от Larian. Итог поразил даже ветеранов Фейруна — почти 237 часов чистого диалога.

По данным пользователя Reddit под ником Everwhite-moonlight, в игре содержится около 173,6 тысяч отдельных аудиофайлов, что в сумме даёт 236 часов 55 минут 45 секунд записанной речи. Это примерно 9 суток и 20 часов непрерывного прослушивания — и всё это распределено более чем между двумя тысячами персонажей.

Абсолютным рекордсменом оказалась Нарратор, голос которой принадлежит Амелии Тайлер. Именно она сопровождала игроков на протяжении всей истории и в итоге набрала почти 15 часов озвучки — больше, чем любой другой персонаж в игре.

Среди спутников на первом месте ожидаемо оказался Астарион — его голосовой материал длится 13 часов 6 минут, что делает его самым «разговорчивым» компаньоном. Далее следуют:

Шедоухарт — ~12,5 часов

~12,5 часов Гейл и Лаэзель — более 11 часов каждый

и — более 11 часов каждый Карлах — 10 часов 25 минут

Огромный объём проделанной работы ещё раз подчёркивает масштаб Baldur’s Gate 3 и уровень внимания Larian к деталям. Такой объём озвучки стал одним из ключевых факторов, благодаря которым игра ощущается как полноценная настольная D&D-кампания, перенесённая в цифровой формат.