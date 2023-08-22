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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 4 423 оценки

Фанатка Baldur's Gate 3 сделала праздничный торт, который оценили в Larian Studios

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Gutsz
Новости

Baldur's Gate 3 стала неожиданно самым крупным летним релизом, а возможно и крупнейшим запуском всего года. Пошаговая ролевая игра от Larian Studios завоевала сердца многих игроков и обзавелась внушительной фан-базой, которые по-разному проявляют любовь к проекту. Одна из поклонниц игры решила удивить сообщество милым тортом, который она сделала себе на день рождения.

Девушка под ником MsKirona уже давно следила за Baldur's Gate 3 еще с момента анонса игры в 2019 году. Полноценный выход проекта практически совпал с ее днем рождения, поэтому она приготовила специальный торт. Праздничный торт был оформлен вместе с ее любимым персонажем — верховным друидом Хальсинином, который поздравляет девушку с днем рождения.

Торт от фанатки в целом получился обычным, однако одной его фотографии хватило, чтобы растрогать всё сообщество геймеров. Многие пользователи принялись поздравлять девушку с днем рождения, и к комментариям даже присоединились сами разработчики Baldur's Gate 3. Фотографию с тортом репостнули на официальной странице Larian Studios, где добавили забавное:

Это не то, что мы имели в виду, когда говорили попробовать Хальсина, но... хорошо.

Baldur's Gate 3 уже доступна для игры на ПК через Steam и GOG. Релиз игры на консолях PS5 состоится в начале следующего месяца.

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Arlekino0

Ну на самом деле достаточно ленивый тортик, но мило )

3
Rey Harley

Надо было отправить торт Ларианам в студию, а потом через несколько дней рассказать о неком секретном ингредиенте :)

3
Кей Овальд

Хорошо получилось-то. :)

2
mazyazev

Торт крутецкий! Когда то давненько на дне рождения давнего друга, ещё в десятых годах, был торт такого же формата, только в стиле GTA V :))

1
AndralStormborn

Оригинально)

0
Mad_cloud

Тортик это хорошо

0