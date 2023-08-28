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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 5 157 оценок

Фанатская анимация по Baldur's Gate 3 показывает, что происходит в лагере во время длительного отдыха

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Procy_on
Новости

Вы когда-нибудь задумывались о том, что происходит во время длительного отдыха в Baldur's Gate 3? Неужели Larian Studios действительно рассчитывает на то, что после тяжелого боевого дня, напарники просто лягут спать? В этой шуточной фанатской анимации рассказывается о том, чем они занимаются перед сном на самом деле.

Автор ролика Chimaru известен кучей подобной анимацией по различным видеоиграм. Это первый, посвященный Baldur's Gate 3, но в скором времени он обещает больше.

28
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Mad_cloud

Так все и было ,откуда они узнали

7
danjuice

Ладно, это немного забавно.

5
Аскольд Мечников

Учитывая, что процентов 60 из припасов у меня это различный алкоголь, то примерно так и происходит, но без покинувших нас Лизки и Шадухи, но зато с Хальсином и Джахейрой

3
Nesh22GolgJR

Прикольно, только вот Астарион не гонялся бы за Карлах, она его сожгла бы.

2
Аскольд Мечников

На самом деле у меня между ними вроде как прослеживается химия, и был диалог когда я путешествовала, но Астарион Карлушу отшил, видетели она его раздавит. Ну а то что она горит, ее можно немного починить

0
SpacePRedator014

Всё так, только я думаю без гиатянки, потому что я её взял в лагерь и даже не бегал с ней, но уже через 2 катсцены в лагере с ней, хотел очень сильно её убить

1
komrad.tzar

Неплохо сделано, признаю.

0
Manver

Да интересная штука 😅

0
Berenika Ravenstorm

Я довольно добрый лидер, так что я разрешаю, лишь бы потом поутру слушались.

0