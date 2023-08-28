Фанатская анимация по Baldur's Gate 3 показывает, что происходит в лагере во время длительного отдыха

Вы когда-нибудь задумывались о том, что происходит во время длительного отдыха в Baldur's Gate 3? Неужели Larian Studios действительно рассчитывает на то, что после тяжелого боевого дня, напарники просто лягут спать? В этой шуточной фанатской анимации рассказывается о том, чем они занимаются перед сном на самом деле.
Автор ролика Chimaru известен кучей подобной анимацией по различным видеоиграм. Это первый, посвященный Baldur's Gate 3, но в скором времени он обещает больше.
Так все и было ,откуда они узнали
Ладно, это немного забавно.
Учитывая, что процентов 60 из припасов у меня это различный алкоголь, то примерно так и происходит, но без покинувших нас Лизки и Шадухи, но зато с Хальсином и Джахейрой
Прикольно, только вот Астарион не гонялся бы за Карлах, она его сожгла бы.
На самом деле у меня между ними вроде как прослеживается химия, и был диалог когда я путешествовала, но Астарион Карлушу отшил, видетели она его раздавит. Ну а то что она горит, ее можно немного починить
Всё так, только я думаю без гиатянки, потому что я её взял в лагерь и даже не бегал с ней, но уже через 2 катсцены в лагере с ней, хотел очень сильно её убить
Неплохо сделано, признаю.
Да интересная штука 😅
Я довольно добрый лидер, так что я разрешаю, лишь бы потом поутру слушались.