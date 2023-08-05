Фанаты Baldur's Gate 3 хотят более подробную информацию о развитии классов в игре

Baldur's Gate 3 понравилась большинству пользователей, подарив нам увлекательный мир, который можно исследовать, и персонажа, которого можно настраивать по своему усмотрению. Но есть одна вещь, которую многие хотели бы увидеть в будущем патче или обновлении, - это больше внутриигровых деталей, связанных с развитием класса при создании персонажа.
В настоящее время невозможно узнать, какие способности или заклинания персонаж может получить на последующих уровнях, если только специально не искать информацию о классе или расе вне игры. Учитывая, что Baldur's Gate 3 - это ролевая игра, необходимость постоянно выходить из игры при создании персонажа, чтобы посмотреть, на каком уровне он выучил то или иное заклинание, не очень нравится игрокам. Не у всех хватает терпения лазить по вики-страницам, когда хочется просто поиграть в игру.
Особенно наглядно эта проблема проявляется при посещении сабреддита игры: один из постов, посвященный этой теме, набирает все большую популярность. Впервые эта тема была поднята на Reddit пользователем igniz13, который посетовал на то, как неудобно выходить из игры и искать, какие заклинания изучает каждый класс после первого уровня. Пост за сутки уже набрал более 3к лайков, и сотни других игроков согласились с его мнением.
Некоторые игроки даже предлагают Larian Studios добавить в игру некую внутриигровую энциклопедию, как это делают другие игры того же жанра, например, Pathfinder от Owlcat. Кто-то даже предлагает встроить в игру копию "Справочника игрока", к которому можно было бы обращаться, поскольку игра создана по вселенной Dungeons & Dragons.
В любом случае, игроки явно нуждаются в каком-то внутриигровом ресурсе, к которому они могли бы обратиться в случае необходимости, не говоря уже о новичках, которые могут быть не знакомы с тем, как на самом деле работает система повышения уровня в Dungeons & Dragons. Как выразился Nimewit, ничего не зная о D&D, и будучи засыпанным 8 различными специализациями, которые можно получить после достижения второго уровня, без объяснений и подробностей, что к чему, вероятно, достаточно, чтобы у любого, кто впервые знакомится с этой серией, начался приступ паники.
Как игрок TTRPG - полностью поддерживаю.
Главная проблема что Ларианы изменили некоторые вещи и заглянуть в пхб и сверить не особо выйдёт работает не так. Бард самый яркий тому пример
Ясно, к покупке обязательна, просто ближе к ноябрю или даже акциям на НГ...
Тебе никто в Steam игру не подарил? Вроде распространенная практика. Сам две копии в подарок покупал
2к за готи, а тебе жалко ?)
Все впечатление от шикарной игры испортила их хрень в виде замены маны. Специально создал друида для хила, так эти сутулые сделали так, что ты можешь прожать магию только 3 раза, а потом идти на долгий отдых, который еще и платный. А что делать друиду и другим магам, которые живут за счет магии, они не говорят. Наес дизбаланс. Ставишь максимальную сложность, заходишь вдвоем в данж, видишь там 6 врагов по 30+ хп, а у тебя ничего нет, кроме 3х возможностей прожать магию и ты умираешь, т.к танк без хила, а хил без магии. Свинарник. За то как хорошо стало, когда пересоздали игру с воином и паладом. Резко все проблемы отпали.
Доброе пожаловать в мир DnD. Все кроме фокусов можно юзать лишь ограниченное количество раз в день.
У ближников к сожалению такой проблемы нет.... Сразу вспоминается L2 x1, где на начальных уровнях маг атакует 3 секунды, а потом ждет 2 минуты, чтобы восполнить ману, пока ближник бегает без остановок, кушая баночки. Тоже самое.
Это днд детка испокон веков так было
Очередной человек, который жалуется на то что было придумано почти 50 лет назад... где ж вы все беретесь то? )
удали игру, не твое. Менеджмент ресурсов (в данном случае заклиний) - одна из стандартных вещей для ДНД. И ни в 1 игре днд не испытывал нехватки заклинаний. В 5 редакции в этом даже проще- тут усилили фокусы и в половине боев ты можешь вполне себе драться только используя их.