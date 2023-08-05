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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 1 810 оценок

Фанаты Baldur's Gate 3 хотят более подробную информацию о развитии классов в игре

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Procy_on
Новости

Baldur's Gate 3 понравилась большинству пользователей, подарив нам увлекательный мир, который можно исследовать, и персонажа, которого можно настраивать по своему усмотрению. Но есть одна вещь, которую многие хотели бы увидеть в будущем патче или обновлении, - это больше внутриигровых деталей, связанных с развитием класса при создании персонажа.

В настоящее время невозможно узнать, какие способности или заклинания персонаж может получить на последующих уровнях, если только специально не искать информацию о классе или расе вне игры. Учитывая, что Baldur's Gate 3 - это ролевая игра, необходимость постоянно выходить из игры при создании персонажа, чтобы посмотреть, на каком уровне он выучил то или иное заклинание, не очень нравится игрокам. Не у всех хватает терпения лазить по вики-страницам, когда хочется просто поиграть в игру.

Особенно наглядно эта проблема проявляется при посещении сабреддита игры: один из постов, посвященный этой теме, набирает все большую популярность. Впервые эта тема была поднята на Reddit пользователем igniz13, который посетовал на то, как неудобно выходить из игры и искать, какие заклинания изучает каждый класс после первого уровня. Пост за сутки уже набрал более 3к лайков, и сотни других игроков согласились с его мнением.

Некоторые игроки даже предлагают Larian Studios добавить в игру некую внутриигровую энциклопедию, как это делают другие игры того же жанра, например, Pathfinder от Owlcat. Кто-то даже предлагает встроить в игру копию "Справочника игрока", к которому можно было бы обращаться, поскольку игра создана по вселенной Dungeons & Dragons.

В любом случае, игроки явно нуждаются в каком-то внутриигровом ресурсе, к которому они могли бы обратиться в случае необходимости, не говоря уже о новичках, которые могут быть не знакомы с тем, как на самом деле работает система повышения уровня в Dungeons & Dragons. Как выразился Nimewit, ничего не зная о D&D, и будучи засыпанным 8 различными специализациями, которые можно получить после достижения второго уровня, без объяснений и подробностей, что к чему, вероятно, достаточно, чтобы у любого, кто впервые знакомится с этой серией, начался приступ паники.

0
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Korn_Katar

Как игрок TTRPG - полностью поддерживаю.

-1
NiltonAgosto

Главная проблема что Ларианы изменили некоторые вещи и заглянуть в пхб и сверить не особо выйдёт работает не так. Бард самый яркий тому пример

0
dead2dog

Ясно, к покупке обязательна, просто ближе к ноябрю или даже акциям на НГ...

-2
Pimba

Тебе никто в Steam игру не подарил? Вроде распространенная практика. Сам две копии в подарок покупал

-1
Sogiking

2к за готи, а тебе жалко ?)

0
Папел

Все впечатление от шикарной игры испортила их хрень в виде замены маны. Специально создал друида для хила, так эти сутулые сделали так, что ты можешь прожать магию только 3 раза, а потом идти на долгий отдых, который еще и платный. А что делать друиду и другим магам, которые живут за счет магии, они не говорят. Наес дизбаланс. Ставишь максимальную сложность, заходишь вдвоем в данж, видишь там 6 врагов по 30+ хп, а у тебя ничего нет, кроме 3х возможностей прожать магию и ты умираешь, т.к танк без хила, а хил без магии. Свинарник. За то как хорошо стало, когда пересоздали игру с воином и паладом. Резко все проблемы отпали.

-7
OculusMortem
ты можешь прожать магию только 3 раза

Доброе пожаловать в мир DnD. Все кроме фокусов можно юзать лишь ограниченное количество раз в день.

2
Папел OculusMortem

У ближников к сожалению такой проблемы нет.... Сразу вспоминается L2 x1, где на начальных уровнях маг атакует 3 секунды, а потом ждет 2 минуты, чтобы восполнить ману, пока ближник бегает без остановок, кушая баночки. Тоже самое.

-1
nodas

Это днд детка испокон веков так было

0
pokemonizm

Очередной человек, который жалуется на то что было придумано почти 50 лет назад... где ж вы все беретесь то? )

0
EgorovD

удали игру, не твое. Менеджмент ресурсов (в данном случае заклиний) - одна из стандартных вещей для ДНД. И ни в 1 игре днд не испытывал нехватки заклинаний. В 5 редакции в этом даже проще- тут усилили фокусы и в половине боев ты можешь вполне себе драться только используя их.

0