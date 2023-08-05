Фанаты Baldur's Gate 3 хотят более подробную информацию о развитии классов в игре ©

Baldur's Gate 3 понравилась большинству пользователей, подарив нам увлекательный мир, который можно исследовать, и персонажа, которого можно настраивать по своему усмотрению. Но есть одна вещь, которую многие хотели бы увидеть в будущем патче или обновлении, - это больше внутриигровых деталей, связанных с развитием класса при создании персонажа.



В настоящее время невозможно узнать, какие способности или заклинания персонаж может получить на последующих уровнях, если только специально не искать информацию о классе или расе вне игры. Учитывая, что Baldur's Gate 3 - это ролевая игра, необходимость постоянно выходить из игры при создании персонажа, чтобы посмотреть, на каком уровне он выучил то или иное заклинание, не очень нравится игрокам. Не у всех хватает терпения лазить по вики-страницам, когда хочется просто поиграть в игру.

Особенно наглядно эта проблема проявляется при посещении сабреддита игры: один из постов, посвященный этой теме, набирает все большую популярность. Впервые эта тема была поднята на Reddit пользователем igniz13, который посетовал на то, как неудобно выходить из игры и искать, какие заклинания изучает каждый класс после первого уровня. Пост за сутки уже набрал более 3к лайков, и сотни других игроков согласились с его мнением.

Некоторые игроки даже предлагают Larian Studios добавить в игру некую внутриигровую энциклопедию, как это делают другие игры того же жанра, например, Pathfinder от Owlcat. Кто-то даже предлагает встроить в игру копию "Справочника игрока", к которому можно было бы обращаться, поскольку игра создана по вселенной Dungeons & Dragons.



В любом случае, игроки явно нуждаются в каком-то внутриигровом ресурсе, к которому они могли бы обратиться в случае необходимости, не говоря уже о новичках, которые могут быть не знакомы с тем, как на самом деле работает система повышения уровня в Dungeons & Dragons. Как выразился Nimewit, ничего не зная о D&D, и будучи засыпанным 8 различными специализациями, которые можно получить после достижения второго уровня, без объяснений и подробностей, что к чему, вероятно, достаточно, чтобы у любого, кто впервые знакомится с этой серией, начался приступ паники.