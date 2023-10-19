Игроки Baldur's Gate 3 стали обсуждать, какие расы Dungeons & Dragons они хотели бы видеть в Baldur's Gate 3. Неудивительно, что большинство фанатов просто хотят иметь возможность летать.
Один из фанатов задал этот вопрос на реддит, где ему также ответили на популярный вопрос. "плэйнтачд был бы крутым", - говорят они. "Это может быть отличное DLC с кампанией и большим количеством NPC. Я все еще прохожу игру 2-й раз, в общей сложности 250 часов, но мечтаю о будущем". Тифлинги, раса planetouched, уже являются играбельной расой в ролевой игре Larian, но, конечно, генази и аасимар в ней отсутствуют.
Аасимар были расой, которая абсолютно доминировала в этой теме, и это во многом связано с их ангельскими крыльями и способностью летать. Скорее всего, это сломало бы Baldur's Gate 3, но в игре и так уже столько переменных, что еще одна не помешает.
Другим популярным вариантом в этой теме были Кенку - гуманоидная птицеподобная раса. Однако другие быстро отметили, что их странные пропорции и неспособность правильно говорить могут создать для Лариан определенные проблемы. Однако кенку обладают способностью к мимикрии, которая позволяет им воспроизводить любые звуки, которые они слышат. С этим, конечно, проще играть на доске D&D, чем программировать в разветвленной видеоигре, но сама идея, по крайней мере, забавна.
Также часто упоминаются кобольды, гоблины и голиафы. Larian Studios пока не анонсировала никаких расширений или пакетов после запуска, но старший менеджер по продуктам Том Батлер недавно сказал, что команда "хочет сделать больше".
Фанаты Baldur's Gate 3 обсуждают, какие новые расы из D&D они хотели бы видеть - оказывается, многие просто хотят летать©
Игроки Baldur's Gate 3 стали обсуждать, какие расы Dungeons & Dragons они хотели бы видеть в Baldur's Gate 3. Неудивительно, что большинство фанатов просто хотят иметь возможность летать.
Мне тоже не хватает Аасимаров, всегда в днд ими играл.
Самая клишированная раса, если честно. Плюс, многие берут их в DnD и Pathfinder лишь потому, что эта раса немного читерская. У них практически нет Расовых Минусов, одни, блин, плюсы: крылья, сопротивление большинству эффектов. Я бы их, решив провести в качестве Мастера, игру по ДнД 5 или Патфайндер 1 редакции, сильно бы урезал. Или бы сделал им более логичные расовые минусы. Я уж молчу что у них подрасы в Патфайндере ещё жирнее чем в ДнД в плане бонусов. Да и ещё, они редкостное клише, так как их ещё берут потому, что они идеальная раса под Класс Паладин. У них и так своя аура святости есть, крылья само собой, да и просто частый образ, так сказать. Хотя, опять же, у Аазимаров расовый бонус идёт к Харизме, кроме Паладина можно ещё и Чародея и Варлока делать, при желании. В общем, вот такие пироги с ними.
Класс Колдун (Sorcerer) с драконическим наследием c 14-го уровня должен иметь крылья, позволяющие совершать полёт. Только незадача --- двух уровней в прогрессии по текущей версии игры не хватает! XD
Можно просто личинками закидаться и будет полет
Все хотят еще и побольше .
Я играл волшебником, у них есть заклинания полета, да еще тринька в игре есть с полетом
Странно, что раз все хотят летать, не были упомянуты Аракокра и крылатые эльфы Авариэль. Хм...