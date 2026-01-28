Фанаты Baldur's Gate 3 пожаловались на отсутствие возможности отыгрывать труса

Ролевая игра от Larian Studios известна своей невероятной вариативностью, позволяющей игрокам вживаться в самые разные роли, от благородных паладинов до жестоких злодеев. Однако недавно сообщество обратило внимание на один существенный пробел в диалоговой системе. По мнению некоторых геймеров, в проекте практически полностью отсутствует возможность отыгрывать трусливого персонажа, избегающего опасностей.

Дискуссия началась с обсуждения на популярных форумах, где пользователи отметили нехватку специфических реплик. Игрокам хотелось бы видеть варианты ответов, позволяющие герою открыто признаться в страхе и отказаться от участия в героических свершениях. В качестве примера приводились воображаемые сценарии, где протагонист после пробуждения на корабле иллитидов мог бы попытаться спрятаться обратно в капсулу или же просто остаться жить в Роще друидов, отказавшись идти навстречу приключениям.

Участники обсуждения признали, что реализация пути истинного труса могла бы добавить в игру немало комичных моментов. Тем не менее большинство фанатов согласилось с тем, что такой архетип плохо сочетается с жанром героического фэнтези. Сюжет игры требует от главного героя активных действий и перемещения по локациям, что было бы невозможно для персонажа, который боится покинуть безопасную зону или прячется за спинами спутников при виде первого же гоблина.

В итоге сообщество пришло к выводу, что подобные черты характера больше подходят для неигровых персонажей, таких как бард Воло. Несмотря на это, некоторые энтузиасты выразили надежду, что в будущем мододелы смогут добавить в игру расширенные диалоговые опции для тех, кто хочет пройти Baldur's Gate 3 в роли пацифиста поневоле или патологического труса.