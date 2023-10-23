Фанаты Baldur's Gate 3 разочарованы прохождением за оригинальных персонажей

Как и предыдущая игра компании Larian, Divinity: Original Sin 2, Baldur's Gate 3 позволяет либо создать своего главного героя, либо выбрать одного из заранее написанных, заранее разработанных персонажей. Если вы не будете играть ни за одного из них, то позже найдете их в качестве компаньонов и, возможно, даже любовных интересов - именно такими они стали для большинства из нас.
Поскольку все шесть персонажей оказались настолько популярными, что некоторые фанаты возвращаются в игру, чтобы сыграть за своего любимого спутника, но остаются разочарованными. Некоторые игроки считают, что оригинальным персонажам не хватает оригинального содержания, что делает их гораздо менее интересными, чем они были бы в качестве NPC. Более того, некоторые фанаты утверждают, что в игре вообще не должно было быть данной функции, а этих персонажей следовало оставить только в качестве компаньонов.
Есть шесть готовых вариантов происхождения: Лаэзель, Астарион, Шэдоухарт, Гейл, Карлах и Уилл. Седьмое происхождение, Темный Соблазн, является настраиваемым и не является компаньоном, но все же имеет заранее написанную историю, на которую игрок может влиять, как и на остальные. На это происхождение мало кто жаловался, чего нельзя сказать о других.
"Непопулярное мнение: Играть за оригинальных чаров ужасно", - гласит тема на реддит. Здесь автор объясняет, что, несмотря на то, что является большим поклонником Астариона, он разочарован его первоначальным прохождением, чувствуя, что ему не хватает индивидуальности и конфликтности, которые так привлекают многих при игре за пользовательских персонажей. Особенно его разочаровывает отсутствие голосовых реплик, поскольку это означает, что он меньше слышат игру Нила Ньюбона.
Другие согласны с этим. "Играя за оригинального персонажа, кажется, что вы теряете большую часть его контента".
Олин игрок поделился собственным опытом в этом вопросе, поскольку его брат играл за Гейла, а он - за пользовательского персонажа. "Мы говорили о Гейле как о персонаже, и мой брат понял, как много он вообще не знает о Гейле. Например, он не понял, что Гейл был настоящим любовником Мистры, а не просто ее избранником. Этот огромный дисбаланс сил в истории любви Гейла и Мистры полностью прошел мимо его головы".
Во многом это связано с тем, что игроки не могут сесть и поговорить с самим собой о прошлом своего персонажа. Однако так было не всегда. На ранних кадрах игры было видно, как персонажи разговаривают или размышляют сами с собой, причем каждый персонаж - и даже созданный игроком персонаж - ведет своеобразный внутренний диалог. Многое из этого было записано до того, как по негативным отзывам фанатов эта функция была отменена. Теперь все личные качества персонажей передаются через их диалоговые опции, что оставляет нам меньше возможностей для знакомства с оригинальными персонажами, если мы играем за одного из них.
Так что лучшим вариантом остается выбрать Темного Соблазна или создать нового персонажа.
Вообще не интересно играть за оригинальных, если есть возможность создать и отыграть своего.
тоже не знаю зачем заделано. лучше бы озвучку заделали.
По поводу озвучки согласен, надеялся что будет озвучены диалоги полностью.
Бельгийские рельсы
Вот кстати да... Идеально - пройти за своего перса, а при втором прохождении взять темный соблазн)
Фанаты Baldur's Gate 3 разочарованы огромным количеством соевой повестки и толерантной радуги *fix
Темный Соблазн явно подразумевался как основной ГГ. По сравнению с ним Тав кажется пустой болванкой. В отличии от ДОС2, где игра за заготовленного персонажа вознаграждала дополнительной квестовой линейкой (а соответственно доп. опыт), в БГ3 такого нет. Только минорные отличия.
Мое мнение - им стоило больше акцентировать внимание на происхождении кастомного персонажа. Почему мой драконорожденный/полуорк/etc по умолчанию Балдурец и я никак этого не могу изменить? Выбор предыстории (послушник/солдат/ремесленник/etc) вообще ничего не дает кроме вдохновений. Имхо, вместо добавления оригинальных персонажей, стоило лучше проработать выбор бэкграунда кастомного. И Соблазн как раз перенести в категорию предысторий. Возможно, добавить какие-нибудь плюшки, влияющие на геймплей, уникальные для ГГ, в зависимости от выбора. По аналогии с плюшками, которые получают спутники.
Остается надеяться что этот недостаток исправят
Играл за Шадуху, хоть какой то интерес был, смысл играть за ноунейма , типа это ты , лол нужно иметь или слишком большое воображение ну или тебе 5 лет
Странные фанаты, если честно. Какая вообще разница: кто кого где и как трахнет в этой типа игре? Какая разница? В балдуре, если поверхностно пройтись по темам, статейкам и новостям - вообще нет совершенно ничего кроме потрахушек для сексуально недоразвитых детишек. Вдумайтесь, процентов 60-70 всего на этом сайте, что посвящено этой типа игре - это трахание всего и по всякому. Всё. В игре по сути ничего нет совершенно. Она пустая (ну а как можно объяснить то, что практически все темы касаются секса и всего что с ним связано). Ни сюжета, ни преимущества рас, ни каких-то игровых магических заморочек. Практически ничего. Балда гея - игра про секс для тех, кто им озабочен. Кто не верит: листок бумаги в руки и, открыв новости по игре, в правую колонку ставьте плюсики за каждую новость и тему касающуюся секса и извращений, а в левую - новости не касающиеся того, как кто то кого то на какой то минуте при помощи кого то или чего то натянул. Вы офигеете от итогов!!!
Это у тебя в голове пустота, если ты кроме траханья больше ничего не нашёл! Озабоченный малолетка!
а в этой игре то оказывается больше и нет ничего , но кому это нужно если в игре есть МЕДВЕДЬ который ... , вообщем слишком переоценённая игра , если бы не хайп и все эти недоприколы , прошла бы она мимо как середнячёк