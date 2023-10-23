Фанаты Baldur's Gate 3 разочарованы прохождением за оригинальных персонажей

Как и предыдущая игра компании Larian, Divinity: Original Sin 2, Baldur's Gate 3 позволяет либо создать своего главного героя, либо выбрать одного из заранее написанных, заранее разработанных персонажей. Если вы не будете играть ни за одного из них, то позже найдете их в качестве компаньонов и, возможно, даже любовных интересов - именно такими они стали для большинства из нас.



Поскольку все шесть персонажей оказались настолько популярными, что некоторые фанаты возвращаются в игру, чтобы сыграть за своего любимого спутника, но остаются разочарованными. Некоторые игроки считают, что оригинальным персонажам не хватает оригинального содержания, что делает их гораздо менее интересными, чем они были бы в качестве NPC. Более того, некоторые фанаты утверждают, что в игре вообще не должно было быть данной функции, а этих персонажей следовало оставить только в качестве компаньонов.

Есть шесть готовых вариантов происхождения: Лаэзель, Астарион, Шэдоухарт, Гейл, Карлах и Уилл. Седьмое происхождение, Темный Соблазн, является настраиваемым и не является компаньоном, но все же имеет заранее написанную историю, на которую игрок может влиять, как и на остальные. На это происхождение мало кто жаловался, чего нельзя сказать о других.



"Непопулярное мнение: Играть за оригинальных чаров ужасно", - гласит тема на реддит. Здесь автор объясняет, что, несмотря на то, что является большим поклонником Астариона, он разочарован его первоначальным прохождением, чувствуя, что ему не хватает индивидуальности и конфликтности, которые так привлекают многих при игре за пользовательских персонажей. Особенно его разочаровывает отсутствие голосовых реплик, поскольку это означает, что он меньше слышат игру Нила Ньюбона.



Другие согласны с этим. "Играя за оригинального персонажа, кажется, что вы теряете большую часть его контента".



Олин игрок поделился собственным опытом в этом вопросе, поскольку его брат играл за Гейла, а он - за пользовательского персонажа. "Мы говорили о Гейле как о персонаже, и мой брат понял, как много он вообще не знает о Гейле. Например, он не понял, что Гейл был настоящим любовником Мистры, а не просто ее избранником. Этот огромный дисбаланс сил в истории любви Гейла и Мистры полностью прошел мимо его головы".

Во многом это связано с тем, что игроки не могут сесть и поговорить с самим собой о прошлом своего персонажа. Однако так было не всегда. На ранних кадрах игры было видно, как персонажи разговаривают или размышляют сами с собой, причем каждый персонаж - и даже созданный игроком персонаж - ведет своеобразный внутренний диалог. Многое из этого было записано до того, как по негативным отзывам фанатов эта функция была отменена. Теперь все личные качества персонажей передаются через их диалоговые опции, что оставляет нам меньше возможностей для знакомства с оригинальными персонажами, если мы играем за одного из них.

Так что лучшим вариантом остается выбрать Темного Соблазна или создать нового персонажа.