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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 6 737 оценок

Фанаты Baldur's Gate 3 теперь могут переспать с медведем: представлены специальные подушки с героями игры

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butcher69
Новости

Перед релизом Baldur's Gate 3 произошло много шума из-за необычной романтической сцены: оказалось, что главный герой игры может установить особые романтические отношения с друидом, принимающим облик медведя. Этот необычный поворот в сюжете стал центром внимания и вызвал много обсуждений среди игрового сообщества.

И теперь такая возможность появилась и у фанатов игры в реальном мире, благодаря набору дакимакур (подушки для сна в полный рост).

Дизайнер Ханна Шрой (Hanna Schroy) представила свою линию подушек с двусторонними чехлами на основе Астариона, Карлах и Халсина. У каждого чехла есть скромная сторона — Карлах и Астарион даже полностью одеты - а также сторона, которая позволяет воплотить в жизнь любимые романтические фантазии из Baldur's Gate 3.

Подушки двухсторонние, 150 сантиметров в длину и 50 сантиметров в ширину. Цена за одну такую — $65.

Подушки двухсторонние, 150 сантиметров в длину и 50 сантиметров в ширину. Цена за одну такую — $65.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
AndralStormborn

Изображения на подушках мерзкие, нельзя было красивее сделать?

5
luVol

Ну да только друид в образе мишани выглядит зачетно, но это неспроста

0
Mimocrocodil luVol

Да и мишка выглядит кринжово, будем уж честны.

-1
luVol

В этой новости прекрасно всё 😂

2
ЕвМи

совсем скоро на АлиЭкспресс...

1
Mad_cloud

Забавно конечно

0
UndecidedLionel

А бабам отлизать так и не завезли, извращенцы какия 🤣🤣🤣

0
Капитан Баттхерт

Вот то радость фрикам, можно подрочить об своего любимого эльфа а не в кулачок.

0
SelectiveOsbourne

Кто понял, тот понял))

-1
Mimocrocodil

Мда...уже тошнит от этой бг3. Ладно бы дакимакуры нормальные были бы, но выглядят ужасно. Вот зачем такое лицо у Карлах к примеру? Хрень полная. У самого есть дакимакура с Жанной Альтер из Фейта, там все как надо, глаз радуется на такое смотреть. А тут блевать тянет. И за такое они хотят 65 баксов?

-2
Laicus

Из-за таких новостей, BG3 начинает вызывать омерзение.

-5
Playstation Турция

Ну мало ли психически больных. Главное что люди больше не играют в эту херь. Большинство не прошло даже первого акта, забросив.

-9
Nesh22GolgJR

Кому ты тут сказки рассказываешь? Многие прошли игру полностью.

3