Фанаты Baldur's Gate 3 теперь могут переспать с медведем: представлены специальные подушки с героями игры

Перед релизом Baldur's Gate 3 произошло много шума из-за необычной романтической сцены: оказалось, что главный герой игры может установить особые романтические отношения с друидом, принимающим облик медведя. Этот необычный поворот в сюжете стал центром внимания и вызвал много обсуждений среди игрового сообщества.
И теперь такая возможность появилась и у фанатов игры в реальном мире, благодаря набору дакимакур (подушки для сна в полный рост).
Дизайнер Ханна Шрой (Hanna Schroy) представила свою линию подушек с двусторонними чехлами на основе Астариона, Карлах и Халсина. У каждого чехла есть скромная сторона — Карлах и Астарион даже полностью одеты - а также сторона, которая позволяет воплотить в жизнь любимые романтические фантазии из Baldur's Gate 3.
Подушки двухсторонние, 150 сантиметров в длину и 50 сантиметров в ширину. Цена за одну такую — $65.
Подушки двухсторонние, 150 сантиметров в длину и 50 сантиметров в ширину. Цена за одну такую — $65.
Изображения на подушках мерзкие, нельзя было красивее сделать?
Ну да только друид в образе мишани выглядит зачетно, но это неспроста
Да и мишка выглядит кринжово, будем уж честны.
В этой новости прекрасно всё 😂
совсем скоро на АлиЭкспресс...
Забавно конечно
А бабам отлизать так и не завезли, извращенцы какия 🤣🤣🤣
Вот то радость фрикам, можно подрочить об своего любимого эльфа а не в кулачок.
Кто понял, тот понял))
Мда...уже тошнит от этой бг3. Ладно бы дакимакуры нормальные были бы, но выглядят ужасно. Вот зачем такое лицо у Карлах к примеру? Хрень полная. У самого есть дакимакура с Жанной Альтер из Фейта, там все как надо, глаз радуется на такое смотреть. А тут блевать тянет. И за такое они хотят 65 баксов?
Из-за таких новостей, BG3 начинает вызывать омерзение.
Ну мало ли психически больных. Главное что люди больше не играют в эту херь. Большинство не прошло даже первого акта, забросив.
Кому ты тут сказки рассказываешь? Многие прошли игру полностью.