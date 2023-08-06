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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 2 040 оценок

Фанаты Baldur's Gate 3 умоляют Larian разрешить им менять внешность во время игры

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Procy_on
Новости

Baldur's Gate 3 стала хитом продаж Larian Studios с момента ее выхода всего несколько дней назад, и фанатам трудно упрекнуть игру в чем-либо. Однако, несмотря на то, что все в Baldur's Gate 3 кажется игрокам великолепным, сообщество умоляет Larian дать им возможность изменять внешность персонажа во время игры..

Один из игроков на Reddit, посвященном Baldur's Gate 3, пожелал, чтобы Larian включила в игру нечто подобное волшебному зеркалу из другой игры Larian, Divinity: Original Sin 2 или даже просто цирюльника, который был в оригинальной Baldur's Gate: "Было бы здорово иметь возможность редактировать все: волосы, кожу, лицо, цвета, макияж и т.д.".

Другие игроки согласились с этим мнением и даже удивились, что, учитывая глубину кастомизации в Baldur's Gate 3, эта функция не была включена в игру на старте. Другой игрок сказал: "Мне нравится менять даже прически своих персонажей, и особенно хочется изменить лицо и прическу, когда будут обновлены моды". Другие отметили, что странно, что игроки могут изменять прокачку своего персонажа, но не могут даже подстричься. Не исключено, что Larian уже работает над реализацией этой функции. Однако будет ли она доступна до выхода Baldur's Gate 3 на PlayStation 5, пока неизвестно.

33
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Odesseet

Нет там никакой глубины кастомизации)Пару профилей лица и все) за то вариантов члена аж 4 штуки. Очень глубоко,ниче не скажешь)

19
Дмитрий Тамай

С голосом персов тоже самое создаёшь грозного полуорка а он разговаривает тонким голосом как человек)

2
Ds_Raider

Есть моды для этого

0
luVol
Другие игроки согласились с этим мнением и даже удивились, что, учитывая глубину кастомизации в Baldur's Gate 3

Вот этого кстати нету объективности ради глубина кастомизации средняя. Много причёсок и тату, но не хватает глубины редактирования черт лица, тела. Модов, чтобы не заменяли, а добавляли я даже не нашёл надеюсь этому уделят внимание

9
Кибербананька

Согласен. Пресетов в достатке, но тонких настроек не хватает.

4
AlexFullBeast

Да, кастомизация вообще минимальная в плане лица и тела. Тупо на выбор пару лиц и все

8
Hoaxer

Головы в целом это общий набор для всей игры, то есть, велика вероятность встретить чуть похожего на тебя, но всё же похожего нпс. Абсолютно не вижу проблем для такого рода рпг и стольких лет разработки сделать индивидуальную модельку с полной кастомизацией и ползунками. Причёски также в своём многообразии(87 штук) не блещут исключительностью: 10 вариантов зачёсывания одной чёлки в разные стороны это прям "вау", да.

Спойлер

Я уповаю на New Character Creation Presets и Tav's Hair Salon, но пока про фикс для релиза ни сном ни духом.

1
Dr Acula Кибербананька

Пресетов в достатке? Из 8 лиц нормальных всего 1-2. Пресетов тела для женского персонажа вообще 1 только есть. По причёскам вкусовщина, но тоже штуки 4 нормальных на весь ассортимент. Слайдеров никаких нет, поэтому о глубине вообще никакой речи быть не может. Редактор разочаровывающий

4
Korn_Katar

Если это только косметические правки, без смены расы - то за.

1
1Rick_Sanchez1

Хочу гоблинш

1
WarCraf4er

Хотя бы цирюльника бы добавили который мог бы причёски и татухи менять

0
Kartman9

Кстати да, у меня появился баг с усами застряли в губах, смотрится не очень

0
Pravdarub

Мне одному на внешность пох? Всегда надеваю на перса шлем или капюшон и проблема решена. Или девочки соскучились по куклам?

0
vizas101

Скоро мод такой сделают

0
Queelag

Как по мне самое важное смена расы,внешность вторична)Ну разве,что компаньонов посимпатичней сделать)

-1
DENZONA161289

да лучше б ограничение уровня повышения персонажа сняли! вот точно бы все каноны бы нарушили! разорвали б все рпг вместе взятые!

-1
Vantor

О согласен,мне тоже уже хочется поменять.

-2
Artery Kaulitz

Хотелось бы увидеть ещё какие-нибудь расы из 5-ой редакции DnD. Но, мне кажется, моды уже в процессе

-2
Janekste

А нафига эта функция? На старте вам дают создать персонажа. Почему сразу не создали нормального? Сначала побежали играть, а спустя часов 50 задумались, мол персонажа неплохо бы создать нормального, но начинать заново не хочется? Честное слово, не нужна эта функция в процессе игры. Кого создали в начале, тем и играйте до конца.

Да и в целом редактор персонажей плохенький. Готовых красивых пресетов в нём достаточно, но глубокой тонкой настраиваемой кастомизации всё равно нет.

странно, что игроки могут изменять прокачку своего персонажа, но не могут даже подстричься

А по моему странен сам факт наличия возможности изменить прокачку своего персонажа, ибо эта фича оказуаливает упрощает прокачку тем, что позволяет игрокам совершать ошибки в прокачке, а затем быстренько всё исправить. А ещё называют это RPG старой школы. Ну смешно. В старой школе не должно быть таких упрощений. Я бы вообще эту функцию убрал. Игроки должны изначально продумывать свой будущий билд без поблажек.

-4
AllConforD

"А по моему странен сам факт наличия возможности изменить прокачку своего персонажа, ибо эта фича оказуаливает упрощает прокачку тем, что позволяет игрокам совершать ошибки в прокачке, а затем быстренько всё исправить. А ещё называют это RPG старой школы. Ну смешно. В старой школе не должно быть таких упрощений. Я бы вообще эту функцию убрал. Игрока должны изначально продумывать свой будущий билд без поблажек."

Двумя руками, за. Настоящая CRPG это не смена причёсок, цвета волос, длинны пиписек и вообще наличие оных, это прежде всего выбор, с реакцией игрового мира на твои решения, выбор того, что говоришь, как поступаешь, как прокачиваешь перса, с принятием того, что, как и в жизни изменить свои решения порой просто невозможно, а брошенное по недомыслию слово может ой как аукнуться, и двигаться дальше приходится исходя из того что совершил, что сказал и с теми последствиями которые из всего этого последовали. Перераспределение прокачки - это огромное упрощение, которое, имхо, лишь портит настоящую CRPG. Ну а цирюльника можно было бы и добавить, для тех, кому важен в игре цвет волос, причёска и длинна ……

-4
Kraken38e

Создали бы сразу нормального перса)

-4
Top Trader

лучше пусть расскажут про то как они сали годами о том , какая будет величественная кастомизация персонажей в игре, просто офигеете ! :D Да я реально просто офигел ,от того что никакой кастомизации - НЕТ. )))

-5
Великий Алладин

+

-6
Protocol10

На днях прохождение завершил. Вроде неплохая рпгэшка, уверенные 5 из 10 заслуживает. Из минусов очень скучно и нудно, да и внешность не поменять во время игры.

-27
Vantor

Ну ты монстр за три дня пройти.

1
Protocol10 Vantor

Опыт, бро, чисто опыт. Не один десяток лет в гейминге.

-25
Odesseet Protocol10

В чем интерес проходить на скорость?)

1
PuserG

Смешно)

2
DeadRemix

и сколько у тебя часов заняло прохождение?)

0