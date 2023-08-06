Baldur's Gate 3 стала хитом продаж Larian Studios с момента ее выхода всего несколько дней назад, и фанатам трудно упрекнуть игру в чем-либо. Однако, несмотря на то, что все в Baldur's Gate 3 кажется игрокам великолепным, сообщество умоляет Larian дать им возможность изменять внешность персонажа во время игры..
Один из игроков на Reddit, посвященном Baldur's Gate 3, пожелал, чтобы Larian включила в игру нечто подобное волшебному зеркалу из другой игры Larian, Divinity: Original Sin 2 или даже просто цирюльника, который был в оригинальной Baldur's Gate: "Было бы здорово иметь возможность редактировать все: волосы, кожу, лицо, цвета, макияж и т.д.".
Другие игроки согласились с этим мнением и даже удивились, что, учитывая глубину кастомизации в Baldur's Gate 3, эта функция не была включена в игру на старте. Другой игрок сказал: "Мне нравится менять даже прически своих персонажей, и особенно хочется изменить лицо и прическу, когда будут обновлены моды". Другие отметили, что странно, что игроки могут изменять прокачку своего персонажа, но не могут даже подстричься. Не исключено, что Larian уже работает над реализацией этой функции. Однако будет ли она доступна до выхода Baldur's Gate 3 на PlayStation 5, пока неизвестно.
Фанаты Baldur's Gate 3 умоляют Larian разрешить им менять внешность во время игры©
Baldur's Gate 3 стала хитом продаж Larian Studios с момента ее выхода всего несколько дней назад, и фанатам трудно упрекнуть игру в чем-либо. Однако, несмотря на то, что все в Baldur's Gate 3 кажется игрокам великолепным, сообщество умоляет Larian дать им возможность изменять внешность персонажа во время игры..
Нет там никакой глубины кастомизации)Пару профилей лица и все) за то вариантов члена аж 4 штуки. Очень глубоко,ниче не скажешь)
С голосом персов тоже самое создаёшь грозного полуорка а он разговаривает тонким голосом как человек)
Есть моды для этого
Вот этого кстати нету объективности ради глубина кастомизации средняя. Много причёсок и тату, но не хватает глубины редактирования черт лица, тела. Модов, чтобы не заменяли, а добавляли я даже не нашёл надеюсь этому уделят внимание
Согласен. Пресетов в достатке, но тонких настроек не хватает.
Да, кастомизация вообще минимальная в плане лица и тела. Тупо на выбор пару лиц и все
Головы в целом это общий набор для всей игры, то есть, велика вероятность встретить чуть похожего на тебя, но всё же похожего нпс. Абсолютно не вижу проблем для такого рода рпг и стольких лет разработки сделать индивидуальную модельку с полной кастомизацией и ползунками. Причёски также в своём многообразии(87 штук) не блещут исключительностью: 10 вариантов зачёсывания одной чёлки в разные стороны это прям "вау", да.
Я уповаю на New Character Creation Presets и Tav's Hair Salon, но пока про фикс для релиза ни сном ни духом.
Пресетов в достатке? Из 8 лиц нормальных всего 1-2. Пресетов тела для женского персонажа вообще 1 только есть. По причёскам вкусовщина, но тоже штуки 4 нормальных на весь ассортимент. Слайдеров никаких нет, поэтому о глубине вообще никакой речи быть не может. Редактор разочаровывающий
Если это только косметические правки, без смены расы - то за.
Хочу гоблинш
Хотя бы цирюльника бы добавили который мог бы причёски и татухи менять
Кстати да, у меня появился баг с усами застряли в губах, смотрится не очень
Мне одному на внешность пох? Всегда надеваю на перса шлем или капюшон и проблема решена. Или девочки соскучились по куклам?
Скоро мод такой сделают
Как по мне самое важное смена расы,внешность вторична)Ну разве,что компаньонов посимпатичней сделать)
да лучше б ограничение уровня повышения персонажа сняли! вот точно бы все каноны бы нарушили! разорвали б все рпг вместе взятые!
О согласен,мне тоже уже хочется поменять.
Хотелось бы увидеть ещё какие-нибудь расы из 5-ой редакции DnD. Но, мне кажется, моды уже в процессе
А нафига эта функция? На старте вам дают создать персонажа. Почему сразу не создали нормального? Сначала побежали играть, а спустя часов 50 задумались, мол персонажа неплохо бы создать нормального, но начинать заново не хочется? Честное слово, не нужна эта функция в процессе игры. Кого создали в начале, тем и играйте до конца.
Да и в целом редактор персонажей плохенький. Готовых красивых пресетов в нём достаточно, но глубокой тонкой настраиваемой кастомизации всё равно нет.
А по моему странен сам факт наличия возможности изменить прокачку своего персонажа, ибо эта фича оказуаливает упрощает прокачку тем, что позволяет игрокам совершать ошибки в прокачке, а затем быстренько всё исправить. А ещё называют это RPG старой школы. Ну смешно. В старой школе не должно быть таких упрощений. Я бы вообще эту функцию убрал. Игроки должны изначально продумывать свой будущий билд без поблажек.
"А по моему странен сам факт наличия возможности изменить прокачку своего персонажа, ибо эта фича оказуаливает упрощает прокачку тем, что позволяет игрокам совершать ошибки в прокачке, а затем быстренько всё исправить. А ещё называют это RPG старой школы. Ну смешно. В старой школе не должно быть таких упрощений. Я бы вообще эту функцию убрал. Игрока должны изначально продумывать свой будущий билд без поблажек."
Двумя руками, за. Настоящая CRPG это не смена причёсок, цвета волос, длинны пиписек и вообще наличие оных, это прежде всего выбор, с реакцией игрового мира на твои решения, выбор того, что говоришь, как поступаешь, как прокачиваешь перса, с принятием того, что, как и в жизни изменить свои решения порой просто невозможно, а брошенное по недомыслию слово может ой как аукнуться, и двигаться дальше приходится исходя из того что совершил, что сказал и с теми последствиями которые из всего этого последовали. Перераспределение прокачки - это огромное упрощение, которое, имхо, лишь портит настоящую CRPG. Ну а цирюльника можно было бы и добавить, для тех, кому важен в игре цвет волос, причёска и длинна ……
Создали бы сразу нормального перса)
лучше пусть расскажут про то как они сали годами о том , какая будет величественная кастомизация персонажей в игре, просто офигеете ! :D Да я реально просто офигел ,от того что никакой кастомизации - НЕТ. )))
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На днях прохождение завершил. Вроде неплохая рпгэшка, уверенные 5 из 10 заслуживает. Из минусов очень скучно и нудно, да и внешность не поменять во время игры.
Ну ты монстр за три дня пройти.
Опыт, бро, чисто опыт. Не один десяток лет в гейминге.
В чем интерес проходить на скорость?)
Смешно)
и сколько у тебя часов заняло прохождение?)