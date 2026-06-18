Фанаты Baldur's Gate 3 уверены, что нашли в игре ведущего Game Awards

На этот раз фанаты Baldur’s Gate 3 сделали совершенно неожиданное открытие в огромное ролевой игре от Larian Studios. При чем новая находка была обнаружена прямо на стартовом экране и скорее всего была там с самого релиза игры, но обратили на неё внимание только сейчас.

Группа любознательных геймеров, вооружившись модом на свободную камеру, решила преодолеть привычный ракурс, где показывают темные подземные коридоры в главном меню, и приблизила картинку к фоновым моделям людей. Среди группы безликих статистов, которыми заполнены коридоры подземелья, интернет с удивлением рассмотрели лицо персонажа, подозрительно и поразительно похожего на Джеффа Кили — одного из самых известных и влиятельных шоуменов игровой индустрии, ведущего крупных презентаций Summer Game Fest и основателя главной церемонии года — The Game Awards.

Ажиотаж в комментариях принял настолько массовый оборот, что в тред не смог не прийти сам виновник «торжества». Джефф Кили на волне фанатского внимания опубликовал на своей официальной страничке эмодзи в виде двух «широко открытых глаз». Означает ли этот смайлик факт тайного камео, одобренного студией и ведущим еще при разработке, или журналист был в таком же шоке, как и геймеры от забавного бага генератора случайных лиц, — остаётся загадкой.

Сами разработчики из Larian Studios решили не давать прямых опровержений и также отшутились на эту тему в комментариях, заявив, что найденного таинственного незнакомца зовут просто "Джон Лариан".