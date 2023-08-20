Фанаты Baldur's Gate хотят, чтобы Larian сделали полноценные ремейки первых двух частей

Baldur's Gate 3 стала масштабным хитом, хотя даже сами создатели ожидали, что результат будет несколько скромнее. Причин для успеха много, но одна из них в цифре "3" в конце названия. Есть еще две игры Baldur's Gate, вышедшие в 1998 и 2000 годах. Несмотря на огромное влияние, они не сохранили огромные базы игроков, что делает успех их продолжения поистине впечатляющим.
Поэтому неудивительно, что многие поклонники Baldur's Gate с нетерпением ждут от Larian ремейка классики. Зарекомендовав себя с помощью Baldur's Gate 3, игроки хотят, чтобы первые две игры получили современный ремейк и познакомили с историей Адриана новое поколение фанатов, которые впервые знакомятся с серией.
На ResetEra запустили обсуждение, в ходе которого фанаты высказывают свои идеи о том, как Larian могла бы переделать эти культовые игры. Пока что игроки, похоже, хотят получить совершенно новые игры, созданные с нуля, в отличие от более точного ремастера.
Я всем сердцем обожаю Baldur's Gate 2, но думаю, что в современном ремейке мне хотелось бы изменений в бою. Простого визуального обновления было бы недостаточно.
Другие согласны с этим мнением, а Snagret говорит, что хотел бы "полный ремейк BG2 на движке BG3, с пошаговым боем от Larian".
На самом деле у нас уже есть нечто подобное в виде улучшенных изданий первых двух игр Baldur's Gate. Они были выпущены в 2012 году и придерживались правил второй редакции D&D, в отличие от пятой редакции Baldur's Gate 3. Изменения носили в основном косметический характер, улучшали визуальное оформление и пользовательский интерфейс, в целом делая игру более доступной для новичков. Поскольку улучшенные издания уже доступны на большинстве платформ, некоторые фанаты считают, что еще слишком рано для очередного ремастера, и выступают за полноценный ремейк.
При этом некоторые опасаются, что это лишит игру атмосферы. Мало того, что в Baldur's Gate 3 используется совершенно другая редакция D&D, так еще и все, начиная от боя и заканчивая взаимодействием персонажей, совсем не похоже на оригинал. В те времена в игре было шесть человек, которые путешествовали по двухмерному открытому миру, наполненному сценариями и случайными встречами. Персонажи обычно общались с вами только в том случае, если у них было какое-то задание.
С другой стороны, Baldur's Gate 3 больше похожа на Dragon Age: Origins, поскольку вы можете общаться с членами команды, когда захотите. Разумеется, Baldur's Gate 3 полностью пошаговая, тогда как в оригинале ход длился около шести секунд, если только вы не ставили игру на паузу вручную.
Пока неясно, есть ли у правообладателей какие-либо планы на эти старые игры сейчас, когда Baldur's Gate снова в моде. Пока же можно с уверенностью сказать, что у Larian полно дел, и, скорее всего, нам придется немного подождать, прежде чем мы узнаем о ее следующем проекте.
Прочитав заголовок, сразу задался вопросом: " Это ещё какие такие фанаты этого хотят..?!"
А потом автор указал источник: На ResetEra
Ох...🤦
Я не фанат, но поиграл бы в ремейки
Да фанаты много чего хотят. Где новость фанаты Capcom хотят ремейк Dino Crisis? Где новость фанаты WarCraft 3 хотят нормальный ремейк WarCraft 3 или обновление для Reforged?
Новость уже высосана из пальца...
Так были же уже такие "новости", и неоднократно. Бонусы тут как раз зарабатывают на высосаных из пальца тем.
Ради всего святого, не надо!
Я бы на ремейк planescape torment глянул, вот там бы полюбоваться видами.
Смысл? Она сейчас и так отличное играется, ровно как и первая Балда
Знаю, недавно перепроходил. Но полюбоваться колонной черепов и Сигилом бы хотелось в современной обёртке.
Ты строишь идеальную картинку в голове, но реальность будет не такой. Мало того что могут потерять часть музыки из за отсутствия возможности получить на нее права, или возможно потерей атмосферы из за неправильной новой рисовки мира и персонажей, есть и другие моменты. Например могут вырезать фразы, ведь они идут в разрез с современной повесткой, убрать проституток с улиц, да и бог знает что еще. Оно тебе надо? В Стиме есть отличное переиздание
Руки прочь от канонических версий игры… не все ещё испоганили. Пусть в типа третьей части с медведем сами сношаются
Я бы ларианов попросил сделать ремейк первой драгонаги.
Щас бы Ларианам на ремейки распыляться. Пусть лучше продолжение делают
Очень хотелось бы, а не эту жалкую пародию биоваров. Интерплею надо было стоять на своем в Icewind Dale, тогда бы и в BG1-2 была бы нормальная боевая система, а не дьяблойдный обрубок с активной паузой.
Вы вообще о чём? Black Isle как бы и придумали как перенести пошаговую механику настольной d&d в квазиреалтаймовый бой. И, внезапно, это была одна из тех вещей, которые очень сильно привлекли аудиторию и дали очень большой толчок к распространению d&d.
*Для справки: IWD -- это скорее вообще эмулятор боёв на движке Infinite, который как раз разработали и использовали в BG1.
**Ну и да... от Диаблы там вообще ничего нет.
Одобряю. Могут приступать.
Но ведь они сделают пошаговое дерьмо.
Ремейк первой части вполне можно было бы сделать, учитывая что как рпг первая часть абсолютно никакая была в свое время, а сам отыгрыш появился только во второй части. Да и мир был вообще пустой и скучный, хоть и нарисовано было красиво.
Хз, а мне нравится ходить по пустому миру, чилить не нарягаться и докапываться до василисков. Даже спустя 10 лет возвращаюсь в первую часть