Фанаты Baldur's Gate хотят, чтобы Larian сделали полноценные ремейки первых двух частей ©

Baldur's Gate 3 стала масштабным хитом, хотя даже сами создатели ожидали, что результат будет несколько скромнее. Причин для успеха много, но одна из них в цифре "3" в конце названия. Есть еще две игры Baldur's Gate, вышедшие в 1998 и 2000 годах. Несмотря на огромное влияние, они не сохранили огромные базы игроков, что делает успех их продолжения поистине впечатляющим.

Поэтому неудивительно, что многие поклонники Baldur's Gate с нетерпением ждут от Larian ремейка классики. Зарекомендовав себя с помощью Baldur's Gate 3, игроки хотят, чтобы первые две игры получили современный ремейк и познакомили с историей Адриана новое поколение фанатов, которые впервые знакомятся с серией.

На ResetEra запустили обсуждение, в ходе которого фанаты высказывают свои идеи о том, как Larian могла бы переделать эти культовые игры. Пока что игроки, похоже, хотят получить совершенно новые игры, созданные с нуля, в отличие от более точного ремастера.

Я всем сердцем обожаю Baldur's Gate 2, но думаю, что в современном ремейке мне хотелось бы изменений в бою. Простого визуального обновления было бы недостаточно.

Другие согласны с этим мнением, а Snagret говорит, что хотел бы "полный ремейк BG2 на движке BG3, с пошаговым боем от Larian".

На самом деле у нас уже есть нечто подобное в виде улучшенных изданий первых двух игр Baldur's Gate. Они были выпущены в 2012 году и придерживались правил второй редакции D&D, в отличие от пятой редакции Baldur's Gate 3. Изменения носили в основном косметический характер, улучшали визуальное оформление и пользовательский интерфейс, в целом делая игру более доступной для новичков. Поскольку улучшенные издания уже доступны на большинстве платформ, некоторые фанаты считают, что еще слишком рано для очередного ремастера, и выступают за полноценный ремейк.

При этом некоторые опасаются, что это лишит игру атмосферы. Мало того, что в Baldur's Gate 3 используется совершенно другая редакция D&D, так еще и все, начиная от боя и заканчивая взаимодействием персонажей, совсем не похоже на оригинал. В те времена в игре было шесть человек, которые путешествовали по двухмерному открытому миру, наполненному сценариями и случайными встречами. Персонажи обычно общались с вами только в том случае, если у них было какое-то задание.

С другой стороны, Baldur's Gate 3 больше похожа на Dragon Age: Origins, поскольку вы можете общаться с членами команды, когда захотите. Разумеется, Baldur's Gate 3 полностью пошаговая, тогда как в оригинале ход длился около шести секунд, если только вы не ставили игру на паузу вручную.

Пока неясно, есть ли у правообладателей какие-либо планы на эти старые игры сейчас, когда Baldur's Gate снова в моде. Пока же можно с уверенностью сказать, что у Larian полно дел, и, скорее всего, нам придется немного подождать, прежде чем мы узнаем о ее следующем проекте.