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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 4 185 оценок

Фанаты Baldur's Gate хотят, чтобы Larian сделали полноценные ремейки первых двух частей

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butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 стала масштабным хитом, хотя даже сами создатели ожидали, что результат будет несколько скромнее. Причин для успеха много, но одна из них в цифре "3" в конце названия. Есть еще две игры Baldur's Gate, вышедшие в 1998 и 2000 годах. Несмотря на огромное влияние, они не сохранили огромные базы игроков, что делает успех их продолжения поистине впечатляющим.

Поэтому неудивительно, что многие поклонники Baldur's Gate с нетерпением ждут от Larian ремейка классики. Зарекомендовав себя с помощью Baldur's Gate 3, игроки хотят, чтобы первые две игры получили современный ремейк и познакомили с историей Адриана новое поколение фанатов, которые впервые знакомятся с серией.

На ResetEra запустили обсуждение, в ходе которого фанаты высказывают свои идеи о том, как Larian могла бы переделать эти культовые игры. Пока что игроки, похоже, хотят получить совершенно новые игры, созданные с нуля, в отличие от более точного ремастера.

Я всем сердцем обожаю Baldur's Gate 2, но думаю, что в современном ремейке мне хотелось бы изменений в бою. Простого визуального обновления было бы недостаточно.

Другие согласны с этим мнением, а Snagret говорит, что хотел бы "полный ремейк BG2 на движке BG3, с пошаговым боем от Larian".

На самом деле у нас уже есть нечто подобное в виде улучшенных изданий первых двух игр Baldur's Gate. Они были выпущены в 2012 году и придерживались правил второй редакции D&D, в отличие от пятой редакции Baldur's Gate 3. Изменения носили в основном косметический характер, улучшали визуальное оформление и пользовательский интерфейс, в целом делая игру более доступной для новичков. Поскольку улучшенные издания уже доступны на большинстве платформ, некоторые фанаты считают, что еще слишком рано для очередного ремастера, и выступают за полноценный ремейк.

При этом некоторые опасаются, что это лишит игру атмосферы. Мало того, что в Baldur's Gate 3 используется совершенно другая редакция D&D, так еще и все, начиная от боя и заканчивая взаимодействием персонажей, совсем не похоже на оригинал. В те времена в игре было шесть человек, которые путешествовали по двухмерному открытому миру, наполненному сценариями и случайными встречами. Персонажи обычно общались с вами только в том случае, если у них было какое-то задание.

С другой стороны, Baldur's Gate 3 больше похожа на Dragon Age: Origins, поскольку вы можете общаться с членами команды, когда захотите. Разумеется, Baldur's Gate 3 полностью пошаговая, тогда как в оригинале ход длился около шести секунд, если только вы не ставили игру на паузу вручную.

Пока неясно, есть ли у правообладателей какие-либо планы на эти старые игры сейчас, когда Baldur's Gate снова в моде. Пока же можно с уверенностью сказать, что у Larian полно дел, и, скорее всего, нам придется немного подождать, прежде чем мы узнаем о ее следующем проекте.

13
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Pimba

Прочитав заголовок, сразу задался вопросом: " Это ещё какие такие фанаты этого хотят..?!"

А потом автор указал источник: На ResetEra

Ох...🤦

19
FlowingNekton

Я не фанат, но поиграл бы в ремейки

1
AlexFullBeast

Да фанаты много чего хотят. Где новость фанаты Capcom хотят ремейк Dino Crisis? Где новость фанаты WarCraft 3 хотят нормальный ремейк WarCraft 3 или обновление для Reforged?

Новость уже высосана из пальца...

14
OculusMortem

Так были же уже такие "новости", и неоднократно. Бонусы тут как раз зарабатывают на высосаных из пальца тем.

8
Rey Harley

Ради всего святого, не надо!

6
kityara35

Я бы на ремейк planescape torment глянул, вот там бы полюбоваться видами.

0
Rey Harley

Смысл? Она сейчас и так отличное играется, ровно как и первая Балда

0
kityara35 Rey Harley

Знаю, недавно перепроходил. Но полюбоваться колонной черепов и Сигилом бы хотелось в современной обёртке.

0
Rey Harley kityara35

Ты строишь идеальную картинку в голове, но реальность будет не такой. Мало того что могут потерять часть музыки из за отсутствия возможности получить на нее права, или возможно потерей атмосферы из за неправильной новой рисовки мира и персонажей, есть и другие моменты. Например могут вырезать фразы, ведь они идут в разрез с современной повесткой, убрать проституток с улиц, да и бог знает что еще. Оно тебе надо? В Стиме есть отличное переиздание

2
Sneaky Pete

Руки прочь от канонических версий игры… не все ещё испоганили. Пусть в типа третьей части с медведем сами сношаются

0
alexerug

Я бы ларианов попросил сделать ремейк первой драгонаги.

0
mambro

Щас бы Ларианам на ремейки распыляться. Пусть лучше продолжение делают

0
Sunset_Neko

Очень хотелось бы, а не эту жалкую пародию биоваров. Интерплею надо было стоять на своем в Icewind Dale, тогда бы и в BG1-2 была бы нормальная боевая система, а не дьяблойдный обрубок с активной паузой.

-1
Concelhaut

Вы вообще о чём? Black Isle как бы и придумали как перенести пошаговую механику настольной d&d в квазиреалтаймовый бой. И, внезапно, это была одна из тех вещей, которые очень сильно привлекли аудиторию и дали очень большой толчок к распространению d&d.

*Для справки: IWD -- это скорее вообще эмулятор боёв на движке Infinite, который как раз разработали и использовали в BG1.

**Ну и да... от Диаблы там вообще ничего нет.

1
Seifer1986

Одобряю. Могут приступать.

-1
Azpinator

Но ведь они сделают пошаговое дерьмо.

-1
OculusMortem

Ремейк первой части вполне можно было бы сделать, учитывая что как рпг первая часть абсолютно никакая была в свое время, а сам отыгрыш появился только во второй части. Да и мир был вообще пустой и скучный, хоть и нарисовано было красиво.

-4
Jinol

Хз, а мне нравится ходить по пустому миру, чилить не нарягаться и докапываться до василисков. Даже спустя 10 лет возвращаюсь в первую часть

-2