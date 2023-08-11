Фанаты пожаловались, что герои в Baldur's Gate 3 не хотят просто дружить

Пользователь Reddit с ником ilbol пожаловался на систему отношений в Baldur's Gate 3. Он рассказал, что после одного танца с Уиллом его персонаж сразу начал встречаться с героем. Фанат всего лишь хотел поддержать дружеские отношения.
«Я танцевал с Уиллом всего ОДИН РАЗ, я имею в виду ТОЛЬКО ТАНЦЕВАЛ. Теперь мы официально в отношениях и все в лагере это признают. Уилл обращается со мной, как будто я его гребаная жена.Что, черт возьми, происходит? Это так жутко, ведь я НЕ хочу состоять с ним в отношениях, он мне не нравится, я никогда не говорил обратного. И теперь этот парень ходит по лагерю и всем рассказывает, что мы занимались сексом?Честно, я хотел поговорить с ним, думал просто объяснить, что, возможно, это была моя вина, что я ввел его в заблуждение... Я думаю, там, откуда он родом, потанцевать с кем-то один раз — это все равно что сделать предложение... но у меня почему-то нет возможности сказать ему что-либо подобное», — ilbol.
В комментариях геймеры поделились похожими историями. Они говорили с персонажами на, казалось бы, отвлеченные темы, выполняли дружеские действия, никак не проявляя романтический интерес. Тем не менее, герои думали, что с ними флиртуют. Чаще всего такое происходит с Гейлом.
«Гейл специально сказал мне, что мы были недостаточно близки, чтобы он смог показать мне магию, а затем Шэдоухарт отказала мне, потому что думала, что я в отношениях с Гейлом. Я почти с ним не разговаривал. Эта игра, как и реальная жизнь, меня очень смущает», —Hellknightx.
«Мой персонаж состоит в отношениях с Карлахом. Все в лагере, включая Гейла, признали это. Я никогда не просил его показывать мне тот магический трюк. Теперь каждый раз, когда я иду поговорить ним, у меня появляется возможность извиниться за то, что мне приходится выбирать между ним и кем-то еще. Бро, просто были друзьями все это время», — electricunicorns.
«Я помахал Гейлу, а он купил для нас дом, чтобы мы могли уединиться», — Ok_Raspberry_6282.
«У меня были похожие ситуации между моим персонажем, Гейлом и Уиллом», — Gulrakrurs.
11 августа Larian Studios опубликовала статистику, отражающую выборы и достижения пользователей в Baldur's Gate 3. Согласно подсчетам около 100 тыс. пользователей не получили взаимную симпатию от Астариона. Большинство игроков выбрало роман с Шэдоухарт.
Это да, один испанский стыд, тебе с челом поболтать за жизнь охота узнать его историю а он в трусы к тебе лезет, интим сделан очень не очень, в общем ни кто так эту тему нормально о не раскрыл, ну кроме симуляторов свиданий :)
С интимом переборщили ,обычно с этим у них проблем не было .
Я тут с товарищем прохожу который Divinity Original Sin 2 до дыр затер)) Так вот он вспоминает что чтобы между твоим героем и напарниками флирт пошёл и завязались отношения нужно чуть ли не пол игры пройти и их историю развивать.. а в койку они тебя тащить вообще только под конец игры
Вот вот там надо было постараться а тут можно ничего не делать и тебя возьмут силой)
Вот вот не вздохнуть не пукнуть .
Интим не предлагать. Могу не отказать.
Мда уж. Тоже попал на таком моменте хотя не так критично. Все таки здесь и правду огорчает, что нету простых таких дружеских диалогов и простой поддержки сопартийца.
Касаемо тех кто сейчас по этой новости пишет:
и т.д. Ребят, поймите от этой новости игра не становится отвратительной и плохой. Тем более я тоже не люблю темы однополой любви и прочей повестки. Однако эта игра даёт ясно понять как надо делать игры и перенимать опыт (и да сразу скажу, не надо только притягивать сюда повестку. Дело не в ней).
Честное слово можно самим создать фэнтези вселенную и делать по ней СВОИ годные игры, лишь была бы мотивация и какое-то виденье. А жаловаться на игру, что в ней есть повестка это довольна таки глупо. Рациональнее думайте а не эмоциями.
Блин... Вот так почитаешь и стрёмно играть... Теперь буду знать, что с мужиками там нужно обращаться как с пролежащей в джунглях 25 лет шашкой динамита чтоб не поженили
ппц, стремно играть теперь. У меня вроде бы с Шудоухарт началось,уже и вина попили, но потом я согласился на постельную встречу с Лаэзель. И теперь не ясно, что будет. Я конечно бы посмотрел на то, как оно закрутится с лаэзель, но если из-за нее я потеряю возможность романсить шедоухарт, то я и игру продолжать не буду. И это слава богу меня еще мужики романсить не начали, реально придеться их в жепу посылать в любом разговоре, что бы потом не смотреть горбатую гору до конца игры. Как-то бы предупреждали бы, что данное событие бесповоротное или давали бы возможность пофлиртовать со всеми, а потом устроить санта барбару, но нет, у нас отдельные ленейки всех романсов, которые еще и на изи порят друг друга без предупреждения. И это только первый акт, то есть условную бабку Джахейру или темную эльфийку можно и не надеятся заромансить после первого акта. Спасибо, покушал
Тоже все это заметил. В лагере все какие-то озабоченные. Гитьянка и во все мазохистка, чтобы ваши отношения развивались в определенный момент ее нужно избить.
портупея на ней явно намекала на это :)
Тифлинг тоже в весьма особом наряде, но ведь у нее таких склонностей нет.
Ее в третьей части попускает, по мере выхода из секты поклонников гитиянской бабки, и она становится довольно романтичной
Та же проблема была и в Масс Эффекте 3. Вроде зашёл проведать Кайдена в больнице, а он уже думает, что мы, блин, в отношениях. Причём я за мужика играю.
Там не показывается, какие опции для флирта? Надо мод ждать.
кайден только по женщинам
В 3 части он вообще бисексуалом заделался.
В третьей части нет. В третьей вообще как-будто гей-бомба взорвалась.
Хех, а шедоухарт строит из себя целку наоборот. Никак дальше поцелуев не идёт. Зато все прочие предлагали.
В этом проблема отсутствия метки сердечка,я так с Карлах поговорил легким флиртом,и теперь тоже приписываются отношения,и отменить в разговоре нельзя.Благо,ранее была сцена с магом,где прямо говорили о подобном,а то было бы неловко.
Проблемы людей которые не умеют общаться, без сердечек вы не разберётесь) там отлично различаются фразы как флирт и как послать на хрен
Позволил астериону соснуть кровушки из шеи, ибо пожалел его и дал покушц, а он сразу же начал клеиться, бредятина
Надо было не сопротивляться, чтобы он высосал тебя досуха. Наутро уже видишь свой хладный труп. Потом идешь тем же вампиром к скелету и воскрешаешь своего гг за 200 голды. Потом переключаешься на воскресшего гг и идешь к вампиру в шатёр сказать пару ласковых, а то и кол в сердце вогнать. После этого он уже ни в жизнь не будет до тебя домогаться.))
Ну это естественное следствие роботизированной трактовки "прогрессивной" сексуальной повестки же. Если любые отношения обязательно должны предусматривать сексуальное развитие. В том числе - однополые отношения и даже отношения с медведем и поросенком, то в диалогах в игре на любом значимом NPC и ключевых поросенках и медведях должны быть вывешены скрипты на реализацию соответствующих отношений.
Дружба же - это однополый вариант асексуальной любви. В том числе - биохимически.
Дружба совершенно исключает секс, в противном случае она называется иначе, дружба может сопутствовать любовным отношениям, но их, в таком случае, дружбой уже не называют.
.
Если авторы допускают переход однополых отношений в сексуальные, то они этим исключают дружбу из своей картины мира, как асексуальную. Это несовместимо же.
Отсюда многочисленные социальные проблемы при излишней сексуализации жизни.
Фактически, человек таким образом сужает свое социальное пространство до сексуального, исключая различные виды сублимации и отсечения физиологии в своих социальных отношениях как класс.
Кого зовут прописывать скриптовые сцены для бисексуальных или гомосексуальных NPC?
Естественно, бисексуалов и гомосексуалов.
Но они, блин, не могут прописать скрипты о дружбе нормально, у них с дружбой проблемы, на уровне психологии, у них сознание - гиперсексуализировано, им проще сопереживать сказочному медведю-гомосеку, чем закрытому культурными барьерами гетеросексуальному потребителю.
Потому у них все скрипты очень быстро выкатываются на важный для них по жизни сюжет.
Безусловно, гомосексуальные сценаристы свободны от культурных ограничений.
Они их преодолели.
Вместе с их преодолением лишились кучи сюжетов, которые были этими ограничениями обусловлены.
Теперь только с медведем, только с диваном, только хардкор.
А игра - отличная, да.
Эталонная даже.
Третий акт заканчиваю. 75 часов.
Варвара Автандила свел с ящерицей Лизаветой, она наиболее адекватная из представленных компаньонов. Поклонница темного шара какая-то нервная, болезненная, на мой взгляд, получилась))
Несколько групп сценаристов работало, не только разобранная выше.
Неплохо довольно основной сюжет вышел.
Что вы хотели от продвигаторов грязи
Наконец моя мечта сбылась, я отсасал у нигретоса. Игра шедевр.
Добро пожаловать в цивилизованный мир, брат-европеец!
А причем тут игра?
Ахаха Хорошо ты их))))