Фанаты работают над переносом хоррор-кампании "Проклятие Страда" в Baldur's Gate 3

Группа энтузиастов из сообщества Baldur's Gate 3 анонсировала амбициозный проект — пользовательскую кампанию на основе знаменитого модуля Dungeons & Dragons «Проклятие Страда». Новый контент обещает мрачную атмосферу готического ужаса, нелинейную историю и свежие механики.

Создатели используют инструменты моддинга Baldur's Gate 3 и ресурсы оригинального модуля D&D. Они планируют воссоздать мир Баровии, управляемый вампиром Страдом фон Заровичем, и дать игрокам возможность исследовать его в формате полноценной кампании. Ожидаются новые партийные персонажи, дополнительные механики и вариативный сюжет, зависящий от выборов игрока.

Как и в основной игре, в кампании можно будет заводить романтические отношения, а сам сеттинг получит уникальные геймплейные элементы, подчеркивающие атмосферу ужаса.

Проект находится на ранней стадии, и разработка займет несколько лет. Однако за его развитием уже следит сообщество моддеров и поклонников Baldur’s Gate 3.