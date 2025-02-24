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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 15 571 оценка

Фанаты работают над переносом хоррор-кампании "Проклятие Страда" в Baldur's Gate 3

butcher69
Новости

Группа энтузиастов из сообщества Baldur's Gate 3 анонсировала амбициозный проект — пользовательскую кампанию на основе знаменитого модуля Dungeons & Dragons «Проклятие Страда». Новый контент обещает мрачную атмосферу готического ужаса, нелинейную историю и свежие механики.

Создатели используют инструменты моддинга Baldur's Gate 3 и ресурсы оригинального модуля D&D. Они планируют воссоздать мир Баровии, управляемый вампиром Страдом фон Заровичем, и дать игрокам возможность исследовать его в формате полноценной кампании. Ожидаются новые партийные персонажи, дополнительные механики и вариативный сюжет, зависящий от выборов игрока.

Как и в основной игре, в кампании можно будет заводить романтические отношения, а сам сеттинг получит уникальные геймплейные элементы, подчеркивающие атмосферу ужаса.

Проект находится на ранней стадии, и разработка займет несколько лет. Однако за его развитием уже следит сообщество моддеров и поклонников Baldur’s Gate 3.

19
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

О, это было бы отлично.

3
Ceiv

О, здорово!

1
Unicorling

Надо сделать мод который ремейкнит планскейп тормент

0