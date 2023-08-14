Фанаты спорят о целесообразности поддержки Xbox Series S на фоне отсутствия Baldur's Gate 3 на консолях Xbox ©

Уже больше недели ПК-геймеры наслаждаются приключениями в Baldur's Gate 3, а скоро, 6 сентября, к ним присоединятся и владельцы PlayStation 5. А что же с Xbox? Известно, что разработчики работают над версией для XSX и XSS, но аппаратные ограничения более дешевой консоли Microsoft фактически связывают руки Larian Studios - одним из насущных вопросов является реализация кооперативного режима с разделением экрана.

Такое запаздывание с PlayStation заложило основу для дискуссии о равноценности Xbox Series X и Series S. При этом геймеры охотно приветствовали бы "отделение" более сильного XSX от его более слабого брата, что вызывает больше проблем, чем дальше мы углубляемся в текущее поколение консолей.

На портале X (бывший Twitter) развернулась дискуссия на эту тему после статьи Пола Тасси, которая появилась в Forbes. Журналист высказывал мнение, что из-за своей технологической отсталости Series S, PlayStation опережает консоли Microsoft. Пост набрал значительную популярность, и геймеры стали активно делиться своим мнением в комментариях:

То есть они буквально вынуждают разработчиков раньше времени переводить игры на менее качественную платформу, что сказывается даже на выпуске более современных консолей и ПК. Я не устаю повторять: серия S была ошибкой с самого первого дня. Им следовало бы выпустить Series X без накопителя", - написал пользователь Alex Corvis.



Целью выпуска Series S было вернуть часть доли рынка, которую они [Microsoft] потеряли в эпоху XOne. В настоящее время серии S/X продаются хуже, чем One на старте. Единственное, что сделала серия S, - это лишила владельцев X функций и задержала выпуск игр для этой платформы", - пишет пользователь GamingFirefighter.

Помимо задержки Baldur's Gate 3, главным виновником того, что Starfield будет работать с частотой 30 кадров в секунду на обеих консолях Microsoft, считают Xbox Series S. По всей видимости, именно проблемы с "эской" стали причиной того, что в Forza Motorsport на старте также не будет опции split-screen. Похоже, что проблемы на консолях Microsoft только начинают нарастать.

Что же делать Microsoft в этой ситуации? Как пишет известный журналист Джез Корден (Jez Corden) из Windows Central, у компании есть три возможных варианта действий:

игнорировать проблему, надеясь, что Baldur's Gate 3 окажется лишь досадным исключением,

подготовить для разработчиков более совершенные инструменты и системы, которые помогут адаптировать игры к Xbox Series S,

отказаться от эквивалентности Series X и Series S, по крайней мере, в части игр с раздельным экраном.

В любом случае, какое бы решение ни было выбрано, владельцы консолей Microsoft наверняка будут его ждать, тем более что еще неизвестно, сколько времени им придется ждать Baldur's Gate 3.