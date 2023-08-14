Фанаты спорят о целесообразности поддержки Xbox Series S на фоне отсутствия Baldur's Gate 3 на консолях Xbox

Уже больше недели ПК-геймеры наслаждаются приключениями в Baldur's Gate 3, а скоро, 6 сентября, к ним присоединятся и владельцы PlayStation 5. А что же с Xbox? Известно, что разработчики работают над версией для XSX и XSS, но аппаратные ограничения более дешевой консоли Microsoft фактически связывают руки Larian Studios - одним из насущных вопросов является реализация кооперативного режима с разделением экрана.
Такое запаздывание с PlayStation заложило основу для дискуссии о равноценности Xbox Series X и Series S. При этом геймеры охотно приветствовали бы "отделение" более сильного XSX от его более слабого брата, что вызывает больше проблем, чем дальше мы углубляемся в текущее поколение консолей.
На портале X (бывший Twitter) развернулась дискуссия на эту тему после статьи Пола Тасси, которая появилась в Forbes. Журналист высказывал мнение, что из-за своей технологической отсталости Series S, PlayStation опережает консоли Microsoft. Пост набрал значительную популярность, и геймеры стали активно делиться своим мнением в комментариях:
То есть они буквально вынуждают разработчиков раньше времени переводить игры на менее качественную платформу, что сказывается даже на выпуске более современных консолей и ПК. Я не устаю повторять: серия S была ошибкой с самого первого дня. Им следовало бы выпустить Series X без накопителя", - написал пользователь Alex Corvis.
Целью выпуска Series S было вернуть часть доли рынка, которую они [Microsoft] потеряли в эпоху XOne. В настоящее время серии S/X продаются хуже, чем One на старте. Единственное, что сделала серия S, - это лишила владельцев X функций и задержала выпуск игр для этой платформы", - пишет пользователь GamingFirefighter.
Помимо задержки Baldur's Gate 3, главным виновником того, что Starfield будет работать с частотой 30 кадров в секунду на обеих консолях Microsoft, считают Xbox Series S. По всей видимости, именно проблемы с "эской" стали причиной того, что в Forza Motorsport на старте также не будет опции split-screen. Похоже, что проблемы на консолях Microsoft только начинают нарастать.
Что же делать Microsoft в этой ситуации? Как пишет известный журналист Джез Корден (Jez Corden) из Windows Central, у компании есть три возможных варианта действий:
- игнорировать проблему, надеясь, что Baldur's Gate 3 окажется лишь досадным исключением,
- подготовить для разработчиков более совершенные инструменты и системы, которые помогут адаптировать игры к Xbox Series S,
- отказаться от эквивалентности Series X и Series S, по крайней мере, в части игр с раздельным экраном.
В любом случае, какое бы решение ни было выбрано, владельцы консолей Microsoft наверняка будут его ждать, тем более что еще неизвестно, сколько времени им придется ждать Baldur's Gate 3.
Ну, а кстати в чем была проблема сделать релиз на Xbox без скринсплита, а затем в обновлении добавить его? Сами студии Xbox так постоянно делают, он уже объявили, что в Forza Motorsport на старте сплитскрина не будет и выпустят позже в обновлении.
Принципиально Лариан не хочет выпускать без этой фишки. Я так понял, что с одной коробкой, которая Х всё норм, а вторая коробка, которая поменьше, с ней траблы. В оправдание, сама функция даже на пк криво работает, ну или работала на релизе.
Просто не делать игры под хбокс - решение проблемы.
Вырезать и не заморачиваться со сплитскрином - проще же.
Лариан не хотят выпускать БГ3 на С без всех функций, а может "не хотят". В любом случае к этой проблеме привлекли внимание. Правильно было в тексте сказано, С - ошибка с самого первого дня. Но разработчикам не давали право возражать, просто поставили перед фактом. Можно назвать это протестом против огромной всесильной корпорации.
Игра идет на пекарнях больше, чем 5-летней давности, так что не только на бомже боксе должна работать, но и на прошлом поколении.
Ну обычные классические консольные войны между сонибоями и майкросовщиками. Надеюсь еще, что нибудь интересное произойдёт сентябре месяце.
И с какой же стати, если у Series S/X отличия только в объёме ОЗУ и графическом процессоре?
Обычно в таких случаях проблема в ЦП, но он у обеих консолей одинаковый.
ОЗУ не только меньше но она так же медленнее, если на Х кофигурация 10гб 320bit+6гб 192bit, то у S 8гб 128bit+2гб 32bit. Видеокарта в 3 раза слабее. 2гб настолько мало что им пришлось апдейты выпускать для разрабов что бы дополнительно освободить "сотни мегабайт" из этих каловых 2 гигов. Зачем было так резать шины до 32 бит лол, и ставить эти позорные 2 гига?
Кривая консольво всём имеющая проблемы в играх с релиза, 3 года уже.
а игры беседки как раз зависимы от гп