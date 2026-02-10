ЧАТ ИГРЫ
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 669 оценок

Фанаты требуют от HBO взять Нила Ньюбона на роль Астариона в сериале по Baldur's Gate

Gutsz Gutsz

Когда речь заходит об экранизациях видеоигр, выбор актеров обычно становится главной темой для жарких споров и петиций. Геймеры редко сходятся во мнении, кого именно хотят видеть в образе своих любимых героев на большом экране. Однако в случае с недавно анонсированным сериалом по вселенной Baldur's Gate от HBO сообщество проявило удивительное единодушие. На роль самого харизматичного высшего вампира аудитория просит не голливудскую суперзвезду, а того, кто изначально подарил персонажу жизнь.

На портале mycast.io, где пользователи предлагают свои варианты актеров для будущих экранизаций, лидером голосования на роль Астариона Анкунина стал Нил Ньюбон. Актер, озвучивший эльфа-вампира и исполнивший его движения в Baldur's Gate 3, за что, кстати, получил статуэтку на The Game Awards 2023, является единственным членом каста игры, которого фанаты хотят видеть и в live-action версии. В народном голосовании Ньюбон уверенно обходит таких кандидатов, как Том Блайт («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), Том Хиддлстон и Том Фелтон.

Помимо Астариона, игроки активно «примеряют» роли на звезд «Игры престолов»: в фанатских списках фигурируют Софи Тернер в роли Мизоры, Иван Реон в образе Энвера Горташа и Гвендолин Кристи как Дева Эйлин.

На данный момент о самом сериале известно немного. Шоураннером назначен Крейг Мейзин («Чернобыль», The Last of Us), а сюжет планируется не как прямой пересказ игры, а как продолжение истории. Хотя разработчики из Larian Studios в проекте не участвуют, трудно представить сиквел без участия одного из самых популярных спутников.

Baldur's Gate 3 получит прямое продолжение в сериале от создателя The Last of Us

Сам Нил Ньюбон открыто поддерживает идею своего возвращения. В интервью, данном в конце декабря, он заявил:

«Астарион был одной из тех ролей, с которыми я прожил четыре с половиной года. Он так и не отпустил меня, и я бы с удовольствием продолжил играть его. <...> По какой-то причине Астарион все еще здесь. Я получаю огромное удовольствие от этой роли и надеюсь увидеть продолжение».
Комментарии:  26
Andrey Nikiforov

Может лучше Цискаридзе?

Ahnx

Фанаты чего? Вот этой позорной Дивинити, которую лопухи называют BG?

Докатились.

нитгитлистер

ну да, они самые, а как ты догадался?))

UnbearableSavage

Позорное это высеры Биоварей (БГ 1 ,2; NWN1) типа инквизиции и гейгарда, а также высеры Обсидианов (NWN2) типа Аутерворлда и Абобы. Только Black Isle Studios (P:T, ID) остались незапятнанными, ибо развалились. А больше никто по этой вселенной и не работал.

Ahnx UnbearableSavage

Товарищ, ты не путай Биоваре до 2012 года, и после. После - это уже не они, а поганые ЕА, которые захватили и уничтожили великую компанию.

Полная аналогия с творениями Лукаса, до и после захвата уродами из Дисней. Которые к имени великого аниматора тоже не имеют никакого отношения.

нитгитлистер

ох уж эти еб*е фанаты...

Nill Kravets

эти Фанаты либо соевые из Твиттера либо просто дебилы калоеды

нитгитлистер Nill Kravets

что мешает им быть и теми и другими одновременно?))

Nill Kravets нитгитлистер

ну да на Западе привыкли жрать гомно а потом будут ныть о провале или о том насколько это плохой сериал

Кей Овальд

Зачем, что бы хорошего актёра дерьмом замарали?

Пользователь ВКонтакте

Белла рамзай - вот выбор ХБО // Александр Ковалёв

ModestDL

У неё там уже есть роль

Пользователь ВКонтакте

все единодушны, что картошке не место в сериале // Артём Федотов

UnbearableSavage

ИМХО, высерьялы способствуют оказуаливанию игр и перевод их в онлайн-дрочильни.

askazanov

Ну если эти фанаты с деньгами, то как говорится: любой каприз за ваши деньги! ))))

Sheffskiy

Астарион получит 3======D в ( I )

Американцы любят играть такое потому что и играть даже не надо будет, просто принять в себя что-то ...

нитгитлистер

боюсь спросить откуда такие познания?

Алекс Рейлор

Не знаю, мне кажется, это плохая идея, он буквально застрял на Астарионе, другие актёры пошли себе дальше по карьерному и т. д. пути, а он продолжает буквально жить хайпом по Астариону, хотя в жизни подражать Астариону у него плохо получается. Давайте не путать актёров ОЗВУЧКИ и актёров-лицедеев, которые играют лицом, позой и т. д., и Нил как раз-таки из первых, попытки в Астариона на стримах и т. д. от него кажутся натянутым кривлянием.