Фанаты требуют от HBO взять Нила Ньюбона на роль Астариона в сериале по Baldur's Gate

Когда речь заходит об экранизациях видеоигр, выбор актеров обычно становится главной темой для жарких споров и петиций. Геймеры редко сходятся во мнении, кого именно хотят видеть в образе своих любимых героев на большом экране. Однако в случае с недавно анонсированным сериалом по вселенной Baldur's Gate от HBO сообщество проявило удивительное единодушие. На роль самого харизматичного высшего вампира аудитория просит не голливудскую суперзвезду, а того, кто изначально подарил персонажу жизнь.

На портале mycast.io, где пользователи предлагают свои варианты актеров для будущих экранизаций, лидером голосования на роль Астариона Анкунина стал Нил Ньюбон. Актер, озвучивший эльфа-вампира и исполнивший его движения в Baldur's Gate 3, за что, кстати, получил статуэтку на The Game Awards 2023, является единственным членом каста игры, которого фанаты хотят видеть и в live-action версии. В народном голосовании Ньюбон уверенно обходит таких кандидатов, как Том Блайт («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), Том Хиддлстон и Том Фелтон.

Помимо Астариона, игроки активно «примеряют» роли на звезд «Игры престолов»: в фанатских списках фигурируют Софи Тернер в роли Мизоры, Иван Реон в образе Энвера Горташа и Гвендолин Кристи как Дева Эйлин.

На данный момент о самом сериале известно немного. Шоураннером назначен Крейг Мейзин («Чернобыль», The Last of Us), а сюжет планируется не как прямой пересказ игры, а как продолжение истории. Хотя разработчики из Larian Studios в проекте не участвуют, трудно представить сиквел без участия одного из самых популярных спутников.

Сам Нил Ньюбон открыто поддерживает идею своего возвращения. В интервью, данном в конце декабря, он заявил:

«Астарион был одной из тех ролей, с которыми я прожил четыре с половиной года. Он так и не отпустил меня, и я бы с удовольствием продолжил играть его. <...> По какой-то причине Астарион все еще здесь. Я получаю огромное удовольствие от этой роли и надеюсь увидеть продолжение».