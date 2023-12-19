Фил Спенсер был рад видеть, как сообщество Xbox приняло Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3, несомненно, стала главным релизом года, покорив и критиков, и простых пользователей и завоевав немало наград, включая "Игру года" на The Game Awards 2023. И хотя на Xbox она вышла с большим опозданием, по сравнению с другими платформами, похоже, игра пришлась по душе пользователям консолей от Microsoft. За последнее время игра резко выросла в популярности, достигнув первого места в каталоге магазина Xbox.
Майкл Даус, глава издательства Larian Studios, не так давно отпраздновал это достижение на портале X, поблагодарив игроков, решивших купить игру на этой платформе, за их поддержку.
Спасибо игрокам, которые поставили Baldur’s Gate 3 на первое место. Для меня очень много значит видеть, как вы покупаете игру после столь долгого ожидания. Никогда не знаешь, чем все закончится, а это очень много значит.
Фил Спенсер, генеральный директор игрового подразделения Microsoft, также воспользовался возможностью и выразил свою благодарность. "Отличная игра заслуживает поддержки, приятно видеть, что сообщество Xbox наслаждается Baldur's Gate 3", - прокомментировал он.
Не так давно Свен Винке, глава Larian Studios, сообщил, что у студии нет планов по выпуску Baldur's Gate III для Game Pass, так как по его мнению, это большая игра с адекватной ценой. По всей видимости, его стратегия работает, поскольку геймеры Xbox принимают игру с радостью.
А сам нос воротил и засматривался на сраньфилд, позорище.
филя не кусай ногти надо было брать в гейм пасс когда предлагали
Конечно рад, теперь на Боксе есть во что поиграть. Отличный год для Икс Бокс ©
Уверен филя теперь захочет купить лариан что бы еще одну компанию загубить
Захочет или нет это уже не имеет значения, ему откажут в любом случае.
Блевотная формулировка
Лучше быстрее пофиксите баг с сохранениями, 4 раза потерял сохранения