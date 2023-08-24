Фил Спенсер не думает, что огромная популярность Baldur's Gate 3 каким-то образом отразится на Starfield

Во время проведения gamescom 2023 портал IGN провел большое интервью с главой Xbox Филом Спенсером, и одной из тем разговора была Baldur's Gate 3 и насколько сильно сказался успех игры от Larian Studios на Starfield, новой RPG от Bethesda.
Говоря о том, насколько огромная популярность Baldur's Gate 3 повлияла на перспективы Starfield, а может быть, в какой-то мере и наоборот, заставила их слегка поумерить, он сказал следующее:
Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Starfield, выход отличных игр - это благо для всей игровой индустрии, и мои поздравления Свену Винке и всей команде Larian.
Как человек, прошедший оригинальную Baldur's Gate и Baldur's Gate 2 то могу сказать, что я являюсь большим поклонником Baldur's Gate, и тот факт, что коллектив нашел время для создания истинного продолжения одной из классических игр, думаю, просто замечательно для индустрии.
Спенсер добавил, что Baldur's Gate 3 - это именно та игра, которую он хотел бы увидеть на Xbox Series как можно скорее, и что он уже разговаривал с Larian Studios в ходе gamescom 2023 на тему разрешения проблемы сплитскрина на Xbox Series S.
Что касается предстоящего релиза Starfield, то по словам Спенсера, для него, как и для всего игрового подразделения Xbox, данная игра имеет очень большое значение, так как это первая совместная работа Тодда Говарда и Bethesda Game Studios, созданная специально для Xbox.
Baldur's Gate 3 уже доступна на ПК и выйдет 6 сентября для PS5, при этом версия для Xbox все еще в стадии разработки. Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series X.
пока только начал третий акт BG3. На что-то другое вообще нет желанию отвлекаться... ну чисто ради интереса гляну как моя rtx 4070 ti тянет или нет.
Так конечно, БГ3 же на коробке нет
Предлагаю вместо срачей дождаться релиза.
Объективно, вам будет легче опустить человека и похоронить его родных после 6 сентября, нежели сейчас
У кого 6 у кого первого:) Снова большинство будет играть раньше тех кто ПЛАТИЛ за товар, такая вот, современная индустрия.
Ну так-то это несколько разные игры. ИМХО - чем больше ХОРОШИХ игр - тем лучше...
Какой же он говорун. Игра в разработке 8 лет, с 2015 года, майки купили бесезду только 21 сентября 2020, тоесть спустя 5 лет разработки, но Филя утверждает что:
дак и не должна была.
я пройду обе, и таких людей много.
И это радует
Филя у вас очень выигрышная стратегия в плане того, что старфилд:
1)выходит первого сентября для обладателей делюкс издания
2)нету даже текстового варианта русского языка в игре, но есть польский и японский вот серьёзно?
Игра на торрентах для всех появится 1 сентября и мало кто игру будет покупать(ну и из-за наличия её в подписке) , как и какого-то весомого стимула продажи консоли также не будет, ибо дальше только форза с Алан вэйком и тишина по релизам видимо до следующего шоу искбокс летом..
Не думаю что первая версия будет еще и играбельной без критических багов, я бы подождал 2-3 патча.
Ну журналисты говорят за то, что багов нету. Может быть в кои-то веки перенос игры действительно как заявлялось послужил полировке игры, а не тому, что просто не успевали довести игру до релиза
Увы у меня выработался закон и он гласит врунф все но кто-то меньше а кто-то понимает что лучше правда чем ложь.
Ну это понятно, что журналистам веры нету, но вдруг в этот раз не соврали 1 сентября станет видно)
Вдруг бывает только пук.
И ту БАЦ и перенос на этой волне !
Тоже не думаю. Во-первых, Baldur's Gate 3 вышел почти месяц назад, на Xbox игры пока нет.
Ну а о геймплейных различиях вообще нет смысла говорить.
Как выйдет узнаем
Ну так-то это несколько разные игры. ИМХО - чем больше ХОРОШИХ игр - тем лучше...
Вообще не как не отразиться, так как во первых две абсолютно разные игры, а во вторых - даже сейчас, многие уже забрасывают Балдурс, так как он вышел довольно посредственным.
Мало того, что сюжет скучный, как и квесты, так ещё и игра сама наполнена дибилизмом.
Даже элементарного разрабы сделать не смогли - нормальный инвентарь и работающий не смертельный режим.
А про бой, я вообще молчу. В 10 метрах от гоблинов или темных гномов убиваю их сородичей, а им абсолютно пофиг. Причем я потом спокойно прихожу и добродушно с ними общаюсь - ну это полный бред.
ИИИИ
Ну эта пошаговая лгбт помойка вообще не ровня старфилду, если уж на то пошло. Там больше половины игроков забросили игру на первом акте от унылой скуки. Просто купили повинуясь стадному инкстинту. Сами не понимая зачем. Не стоило об этом даже упоминать.
Ну, вы слишком критично высказались о Балдурс, но в основном я с вами согласен - игра хорошая, но писец как переоценена. С трудом закончил первый акт, а продолжать вообще не хочется. Даже удалил игру, так как она мало того что скучная в плане сюжета и доп квестов, так ещё в ней слишком много дибилизма.
Я в первом акте нашел столько глупостей - что аж плакать хочется. Давно я не был так разочарован. Дивинити 2 и то куда лучше вышла.
ЯД
Конечно не ровня, о чем вы. Этот старфилд еще никто и не пробовал, а вы уже в абсолют его возвели. На секундочку, у Bg3 средний онлайн в 400к человек уже месяц не опускается. Но раз вы его забросили на первом акте, то и все такие же, ага...
453,342 playing 4 min ago. (и пару дней назад опять 800к было)Еще одно чудо обиженное на непонятную ЛГБТ повестку, которой в игре почти нет, а запихнули для галочки просто без нее некуда в мире, к сожалению. И если есть мозг, в Калорфилде оно так же будет!! И больше!
Всего лишь отразится на онлайне и оценки от пользователей, ну и на скорейшей продаже кампании за копейки, так как данный провал года или века отразится негативно, многие разработчики будут как всегда уволены, а в том что игра не понравилась будут винить самих игроков, да мы это уже проходили, наелись.. а так да ВООБЩЕ НИКАК НЕ ПОВЛИЯЕТ.
Какой продажи кампании, майкрософт что ли? Ты там дунул чего то? Или ты думаешь из за провала майки просто возьмут и продадут кому то часть внутренней студии? Что за бред. Вон из за редфола даже не уволили ни кого.
Редфол не был настолько большим мыльным пузырем как Starfield. У них надежд на Starfield больше чем у Rockstar на GTA VI. Поэтому ставки выше, какая жалость. Лучше бы переиздали Skyrim ещё раз, но.. они сами выбрали этот путь, путь в пропасть, которая им показалась космосом.
Жесть, какой же ты дебил. Я понимаю, ты это все специально пишешь, но все равно ты дебил просто конченный)
После первого сентября, а нет, после 6 сентября, блин тоже нет, после 7 сентября вы поймете кто был прав, а 8 сентября космос из Starfield реально будет пустым. Советую щелкнуть этот комментарий у себя в голове, что бы понять кто был прав изначально. Я как пророк которому дал сигнал бог, что бы распространял правду, что я и делаю.