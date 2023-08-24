Фил Спенсер не думает, что огромная популярность Baldur's Gate 3 каким-то образом отразится на Starfield ©

Во время проведения gamescom 2023 портал IGN провел большое интервью с главой Xbox Филом Спенсером, и одной из тем разговора была Baldur's Gate 3 и насколько сильно сказался успех игры от Larian Studios на Starfield, новой RPG от Bethesda.

Говоря о том, насколько огромная популярность Baldur's Gate 3 повлияла на перспективы Starfield, а может быть, в какой-то мере и наоборот, заставила их слегка поумерить, он сказал следующее:

Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Starfield, выход отличных игр - это благо для всей игровой индустрии, и мои поздравления Свену Винке и всей команде Larian.



Как человек, прошедший оригинальную Baldur's Gate и Baldur's Gate 2 то могу сказать, что я являюсь большим поклонником Baldur's Gate, и тот факт, что коллектив нашел время для создания истинного продолжения одной из классических игр, думаю, просто замечательно для индустрии.

Спенсер добавил, что Baldur's Gate 3 - это именно та игра, которую он хотел бы увидеть на Xbox Series как можно скорее, и что он уже разговаривал с Larian Studios в ходе gamescom 2023 на тему разрешения проблемы сплитскрина на Xbox Series S.

Что касается предстоящего релиза Starfield, то по словам Спенсера, для него, как и для всего игрового подразделения Xbox, данная игра имеет очень большое значение, так как это первая совместная работа Тодда Говарда и Bethesda Game Studios, созданная специально для Xbox.

Baldur's Gate 3 уже доступна на ПК и выйдет 6 сентября для PS5, при этом версия для Xbox все еще в стадии разработки. Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series X.