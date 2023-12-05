Физика гениталий, дополнительный урон и другие скрытые изменения в пятом патче для Baldur's Gate 3

Недавно популярная пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios получила масштабное обновление. Пятый патч добавил в проект полноценный эпилог, новые диалоги, улучшения и различные исправления. Изменений оказалось так много, что они физически просто не поместились в опубликованные примечания к патчу, и теперь фанаты собирают все скрытые изменения, которые им удалось обнаружить в апдейте. Как оказалось, патч содержит в себе еще множество интересных правок.
Согласно наблюдениям внимательных игроков, пятое обновление для Baldur's Gate 3 действительно содержит большое количество скрытых изменений. Как уже сообщалось ранее, свежее обновление добавило в игру физику гениталий, однако это далеко не единственное недокументированное новшество. Разработчики внесли внушительное количество правок в баланс, добавили дополнительный урон к оружию и исправили некоторые ошибки.
Вот какие скрытые изменения удалось обнаружить в пятом патче:
- (Режим чести) Многие виды оружия, у которых были источники DRS, такие как Firestoker, теперь просто получают бонусный урон.
- (Режим чести) Фалар Алув: Shriek больше не работает как DRS.
- (Режим чести) Трактирщик больше не добавляет отдельную инстанцию урона при броске
- (Режим чести) Другие (ранее) источники DRS, такие как Sneak Attack или Colossus Slayer, по-прежнему являются отдельными инстансами урона, но они больше не могут быть баффнуты всадниками урона.
- (Режим чести) Pact of the Blade больше не стакается с Extra Attack.
- (Режим чести) Экономика действий перебалансирована.
- (Режим чести) Perilous Stakes теперь может быть направлена только на союзников.
- (Любой режим) Arcane Charge полностью изменен: Раньше добавляло бонус к урону от вашего умения всем врагам, находящимся под угрозой, но штрафовало вашу скорость передвижения на 50%. Теперь добавляет 2 урона только к заклинаниям и не имеет штрафа к скорости передвижения. По-прежнему действует только на угрожаемые цели.
- (Любой режим) Максимальная длительность Momentum увеличена с 4 до 5
- (Любой режим) При получении урона ваши стаки Arcane Acuity уменьшаются на 2. Максимальное количество стаков увеличено до 10.
- (Любой режим) Дальность исцеления увеличена с 1,5 м до 18 м.
- (Любой режим) Сфера стойкости Отилуки может быть применена только к большим или меньшим целям.
- (Любой режим) Максимальное количество стаков Radiant Orb увеличено до 10. Цели, пораженные Radiant Orb, теряют 2 стака при атаке (попадание или промах).
- (Любой режим) Diadem of Arcane Synergy теперь применяется только при наложении статуса на врага.
- (Любой режим) Rhapsody's Scarlet Remittance теперь действует только при убийстве врагов. Больше не нужно разбивать ящики, чтобы накопить стаки.
- (Любой режим) Summon Golem Bell больше не активирует предметы в тире (RIP). Кроме того, его активация теперь требует действия.
- (Любой режим) Primal Stampede теперь имеет бросок на спасение (DC: 10 + Strength mod).
- (Любой режим) Aspect of the Chimpanzee теперь имеет бросок спасения (DC: 8 + Proficiency mod + Dex mod).
- (Любой режим) Eldritch Strike больше не может складываться.
- (Любой режим) Взлом замков и обезвреживание ловушек теперь разрушают Невидимость и вызывают проверку Скрытности, которая может разрушить Большую Невидимость.
- (Любой режим) При использовании заклинания "Щит" в качестве заклинания Abjuration Wizard больше не дает стак Arcane Ward.
- (Любой режим) Взрыв "Стены льда" теперь должен действительно правильно наносить урон.
- (Любой режим) Ментальная усталость теперь может складываться, как и другие эффекты. Если цель имеет 5 или более стаков и проваливает ментальное спасбросок, все стаки сбрасываются, нанося 1d4 психического урона.
- (Любой режим) Возможные новые предметы? В файлах игры их можно обнаружить в специальном инвентаре для Араджа Облодра, но получить их в самой игре пока нельзя.
- (Любой режим) Теневой шаг больше не имеет вербального компонента (может быть произнесен во время молчания).
"по-прежнему являются отдельными инстансами урона, но они больше не могут быть баффнуты всадниками урона."
Ты перед тем как переводить хоть бы русский язык выучил для начала...