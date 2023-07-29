Функция "кармического кубика" в Baldur's Gate 3 будет исправлена к релизу

Разработчик Baldur's Gate 3 сообщил, что функция кармического кубика будет исправлена на релизе после того, как на реддит появился пост, в котором излагалась ее несправедливая механика.
Функция кармического кубика, по сути, направлена на то, чтобы не дать ни вам, ни всем остальным получить подряд большое количество удач или неудач при бросках, устраняя полную случайность броска в пользу более контролируемого опыта. Поскольку это также влияет на NPC и врагов, они имеют более высокий шанс получить криты и успешные атаки, если данная функция включена.
Из исследования игроков следует, что при включенной кармического кубика на старте можно получить до 400% дополнительного урона от врагов. И теперь менеджер сообщества Larian отреагировал на результаты исследования, объясняя это ошибкой, которая будет исправлена к релизу игры.
Эй, я немного опоздал, но хочу внести некоторую ясность: это комбинация крайнего сценария и ошибки, которая будет исправлена в релизной версии игры.
Суть проблемы, изложенной игроком заключается в том, что хотя кармический кубик в Baldur's Gate 3 должен помогать при бросках, это, по-видимому, перевешивается шансом помочь вражеским броскам и нанести вам высокий урон, что, по словам Larian, уже перебалансировано и ждет своего часа в релизной версии игры.
Все равно, пожалуй, лучше обойдусь без нее. Бросать, так бросать. Для важных ситуаций есть reload.
Сейвабуз, сейвабуз наше всё =)
Для меня привычное дело каждый диалог переигрывать много раз, пока не попробую все варианты и не узнаю, что будет дальше.
А почему такой ажиотаж вокруг игры, чем она это заслужила? Никогда просто не играл в нее и не знаю что это
игра дает кучу возможностей прохождения квеста,так же дает возможность быть героем,злодеем ,маньяком,красивая графика и классный сюжет,несколько концовок,мир продуманный и живой! это на данный момент самая топовая рпг игра!
Ну, я думаю на релизе без него пройти, хочу так сказать "слово не воробей, вылетит таких поймаешь" попробовать.
Чет я не совсем понял, а зачем нужна данная функция? Не повезло так не повезло. Повезло так повезло. Или у них система кубиков крипово настроена???
Проще говоря ни ты ни враз не сможет выбросить 20 раз пять-шесть подряд. И так же с неудачей, тебе не выпадет много раз подряд 1
Не повезло делаешь загрузку)
Лучший чит в игре
Это печально. Я считаю играть намного интереснее, когда у тебя полоса неудач сменяется полосой удач, и наоборот. Зря разрабы "исправляют" это.
Так это опциональная фича, можно её отключить в настройках и наслаждаться рандомом) А так задумка фичи интересная, просто сейчас она некорректно работает на противниках.
Шанс выбросить двадцатку пять раз подряд составляет 20 в пятой степени, то есть 1/3.200.000
Да лучше не рисковать
секс!!!!!)
я про девку на картинке!)
Красивая, но с такими рогами должно быть тяжело и неудобно
Радует один факт, делают они подобные функции опциональными. Ведь исходя из комментариев, это разделяет мнение людей, которые предпочитают более сложный и рандомный геймплей, другим же скорее не нравится такой подход к рандому. Такая опциональность может понадобится при повторных прохождениях.
Т.е. вам по прежнему будут все хорошие броски, а врагам сделают все плохие? Всё равно чит какой-то
Сейвскам наше всё)
Какой же бешеный пиар у этого куска кала!!!
Ого, исправление ошибок к релизу. И правда важная новость, в наше то время)