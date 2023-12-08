Геймдиректор Baldur's Gate 3 хотел анонсировать Xbox-версию на The Game Awards, но совсем забыл про это

Геймдиректор Baldur's Gate 3 должен был объявить дату выхода Xbox-версии сегодня ночью на церемонии The Game Awards 2023, но совершенно забыл про это.

Вчера вечером руководитель Baldur's Gate 3 Свен Винке был в Лос-Анджелесе, чтобы принять награду "Игра года" от имени всех разработчиков Larian. По всей видимости, Винке должен был объявить о выходе ролевой игры на Xbox прямо во время вручения награды, но, по его собственному признанию, он просто забыл.

У меня была одна задача - объявить об этом, если мы получим награду - я прошу у всех прощения, но я рад, что она вышла!

Все верно - ролевая игра от Larian была запущена для консолей Xbox Series X/S сразу во время церемонии, совершенно неожиданно. Мы не знали, что огромная игра будет выпущена именно тогда, но мы знали, что Larian должна была сделать какое-то важное объявление о порте на церемонии награждения.

Однако в своей речи Винке отдал дань уважения главе отделе кинематографической анимации Larian Джиму Саутворту, который, к сожалению, скончался месяц назад. В ответах на твит Винке есть несколько человек, которые хвалят геймдиректора Baldur's Gate 3 за то, что он отдал дань уважения Саутворту в своей речи.

Несколько человек невероятно разочарованы самой церемонией The Game Awards. Винке, судя по всему, поторапливали уйти со сцены обратным отсчетом. Многие хотели бы, чтобы организаторы церемонии дали Винке больше времени для выступления.

В своей речи Винке сказал, что "не ожидал" победы. Baldur's Gate 3 получила главный приз, обойдя такие игры, как Alan Wake 2 и Marvel's Spider-Man 2.