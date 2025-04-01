Геймер обнаружил в старом журнале статью раскрывающую историю разработки совершенно другой Baldur's Gate 3 от Atari

Геймер обнаружил в журнале PC Gamer (октябрь 2004) интервью с исполнительным продюсером Джоном Хайтом, раскрывающее альтернативную историю разработки Baldur’s Gate 3.

После закрытия Black Isle Studios в 2003 году права на Dungeons & Dragons перешли Atari, которая начала работу над новой игрой. По словам Хайта, сюжет должен был сосредоточиться на ранних годах Врат Балдура, а в центре событий оказались бы предки известных героев.

Разработчики планировали отказаться от изометрического вида в пользу полноценной 3D-графики, стремясь сделать бои и эмоции персонажей кинематографичными. Игра базировалась бы на правилах D&D 3.5 и могла получить пошаговую боевую систему.

Хотя проект так и не был реализован, находка заставляет задуматься: смогла бы Baldur’s Gate 3 от Atari сравниться с шедевром Larian Studios?