Геймер обнаружил в старом журнале статью раскрывающую историю разработки совершенно другой Baldur's Gate 3 от Atari

Геймер обнаружил в журнале PC Gamer (октябрь 2004) интервью с исполнительным продюсером Джоном Хайтом, раскрывающее альтернативную историю разработки Baldur’s Gate 3.
После закрытия Black Isle Studios в 2003 году права на Dungeons & Dragons перешли Atari, которая начала работу над новой игрой. По словам Хайта, сюжет должен был сосредоточиться на ранних годах Врат Балдура, а в центре событий оказались бы предки известных героев.
Разработчики планировали отказаться от изометрического вида в пользу полноценной 3D-графики, стремясь сделать бои и эмоции персонажей кинематографичными. Игра базировалась бы на правилах D&D 3.5 и могла получить пошаговую боевую систему.
Хотя проект так и не был реализован, находка заставляет задуматься: смогла бы Baldur’s Gate 3 от Atari сравниться с шедевром Larian Studios?
Скрин в этой статье почему-то от несостоявшегося варианта DAO, а не балды. Видимо, и сама она лишь ворох слухов без конкретики. Не верьте слухам, дорогие мои, - их распускают, чтобы использовать вас! Как гласит мудрая еврейская пословица: "семь раз отмерь - один отрежь". Помните об этом.
Вот у нас, в свободном Гамбурге, на днях обещали провести встречу с известной бадминтонисткой-аутисткой Козявкиной, эмигрировавшей, по ее словам, из-за "гомофобных гонений местного отребья". Долгое время живущая и тренирующаяся в Новой Зеландии девушка готова была поделиться душераздирающими историями об ужасах совкового общепита, буллинге лавочных бабок и преследованиях спецназа гру. Я заинтересовался опытом борьбы храброй спортсменки за свои права, поэтому незамедлительно отправился на встречу.
К сожалению, друзья, к Козявкиной ваш покорный слуга так и не попал. Выдвинувшись по указанному адресу, я оказался в каком-то незнакомом зиммитюде, где был тут же остановлен смуглыми школьниками, которые окружили меня с криками "нет бога кроме бога" и начали шмонать карманы. Остаток вечера мне было уже не до лесбийских проблем, так как ближайший ландромат закрыт на ремонт, а процесс ручного выведения с одежды пятен мочи довольно трудоёмкий. Да и сама встреча оказалась фейком. Вот и верьте больше досужим слухам, дорогие мои!
эээ, а скриншот от Dragon Age, это первый скриншот на анонсе первой части...
https://www.igromania.ru/article/4259/Dragon_Age.html вот от 2005 года статья
Блииин, это получается на самом деле драгон эйдж это таки бг3 должен был быть
п.с. Или это первоапрельское?
Для 1 апреля - неплохо. ;)
Вряд ли. Хотя, если рассматривать как игру для того времени, то может быть, ещё возможно. Сейчас же - очень, вряд ли.
Погоди те погоди те это же скриншот из драгон аги из игроманки. Аааааа. Вьетнамские флэшбеки.
шедевром Larian Studios? БольшоеГвно3 шедевр разве что во влажных мечтах автора
Шедевром она была бы, если бы не было лгбт там, всяких дурацких Лариановских шуточек и куча не нужного хлама, который просто мешает, когда подсвечиваешь выискивая действительно полезные вещи. А так, балдура не плоха, но до шедевра ей еще топать. Но мне было бы интересно посмотреть историю до Врат Балдуры. Если это не первоапрельская шутка)
История разработки игр иногда скрывает неожиданные детали.
И что? Всегда существует несколько вариантов при создании игр.
Ну вот так мы и потеряли настоящую бг3. получили повесточный мусор. С 1 апреля всех =))))