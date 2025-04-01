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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 15 862 оценки

Геймер обнаружил в старом журнале статью раскрывающую историю разработки совершенно другой Baldur's Gate 3 от Atari

butcher69 butcher69

Геймер обнаружил в журнале PC Gamer (октябрь 2004) интервью с исполнительным продюсером Джоном Хайтом, раскрывающее альтернативную историю разработки Baldur’s Gate 3.

После закрытия Black Isle Studios в 2003 году права на Dungeons & Dragons перешли Atari, которая начала работу над новой игрой. По словам Хайта, сюжет должен был сосредоточиться на ранних годах Врат Балдура, а в центре событий оказались бы предки известных героев.

Разработчики планировали отказаться от изометрического вида в пользу полноценной 3D-графики, стремясь сделать бои и эмоции персонажей кинематографичными. Игра базировалась бы на правилах D&D 3.5 и могла получить пошаговую боевую систему.

Хотя проект так и не был реализован, находка заставляет задуматься: смогла бы Baldur’s Gate 3 от Atari сравниться с шедевром Larian Studios?

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Раб дергающихся пикселей

Скрин в этой статье почему-то от несостоявшегося варианта DAO, а не балды. Видимо, и сама она лишь ворох слухов без конкретики. Не верьте слухам, дорогие мои, - их распускают, чтобы использовать вас! Как гласит мудрая еврейская пословица: "семь раз отмерь - один отрежь". Помните об этом.

Вот у нас, в свободном Гамбурге, на днях обещали провести встречу с известной бадминтонисткой-аутисткой Козявкиной, эмигрировавшей, по ее словам, из-за "гомофобных гонений местного отребья". Долгое время живущая и тренирующаяся в Новой Зеландии девушка готова была поделиться душераздирающими историями об ужасах совкового общепита, буллинге лавочных бабок и преследованиях спецназа гру. Я заинтересовался опытом борьбы храброй спортсменки за свои права, поэтому незамедлительно отправился на встречу.

К сожалению, друзья, к Козявкиной ваш покорный слуга так и не попал. Выдвинувшись по указанному адресу, я оказался в каком-то незнакомом зиммитюде, где был тут же остановлен смуглыми школьниками, которые окружили меня с криками "нет бога кроме бога" и начали шмонать карманы. Остаток вечера мне было уже не до лесбийских проблем, так как ближайший ландромат закрыт на ремонт, а процесс ручного выведения с одежды пятен мочи довольно трудоёмкий. Да и сама встреча оказалась фейком. Вот и верьте больше досужим слухам, дорогие мои!

18
LogicDisciple

эээ, а скриншот от Dragon Age, это первый скриншот на анонсе первой части...

https://www.igromania.ru/article/4259/Dragon_Age.html вот от 2005 года статья

Блииин, это получается на самом деле драгон эйдж это таки бг3 должен был быть

п.с. Или это первоапрельское?

4
Anton Shvyrkov

Для 1 апреля - неплохо. ;)

1
darth nox

Вряд ли. Хотя, если рассматривать как игру для того времени, то может быть, ещё возможно. Сейчас же - очень, вряд ли.

0
Pravdarub

Погоди те погоди те это же скриншот из драгон аги из игроманки. Аааааа. Вьетнамские флэшбеки.

0
Winnipuha

шедевром Larian Studios? БольшоеГвно3 шедевр разве что во влажных мечтах автора

0
Ceiv

Шедевром она была бы, если бы не было лгбт там, всяких дурацких Лариановских шуточек и куча не нужного хлама, который просто мешает, когда подсвечиваешь выискивая действительно полезные вещи. А так, балдура не плоха, но до шедевра ей еще топать. Но мне было бы интересно посмотреть историю до Врат Балдуры. Если это не первоапрельская шутка)

0
oleg21412

История разработки игр иногда скрывает неожиданные детали.

0
sa1958

И что? Всегда существует несколько вариантов при создании игр.

0
Serpentrage

Ну вот так мы и потеряли настоящую бг3. получили повесточный мусор. С 1 апреля всех =))))

0