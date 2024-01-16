Геймер открыл новую концовку в Baldur's Gate 3 с помощью особенности Гейла

В пошаговой ролевой игре Baldur's Gate 3 представлено большое количество разнообразных концовок и секретов, над которыми отлично потрудились разработчики из студии Larian. Авторы игры неоднократно подчеркивали тот факт, что старались подарить игрокам проект, который можно исследовать годами и каждый раз находить нечто новое в области принятых решений игроком, и, похоже, здесь они не соврали. Даже спустя полгода после релиза в Baldur's Gate 3 можно найти новую концовку, чем поделился пользователь под ником ThePawn08.

Геймер получил крайне неожиданный финал Baldur's Gate 3 во время своего повторного прохождения, где он экспериментировал с одной уникальной особенностью Гейла. Дело в том, что этот спутник может быть чрезвычайно опасен для всего окружающего. Гейл даже при временной смерти может взорваться и уничтожить всех вокруг себя, поэтому игроки берут его в свой отряд с большой осторожностью и стараются быстро воскрешать в бою, если он все-таки умер. Как оказалось, именно эта особенность персонажа позволяет открыть финал, который явно не предвидели в Larian, но он возможен.

По словам игрока, он решил подбросить труп Гейла в инвентарь Райфаилу. Для этого он сам убил спутника и перед исчезновением Райфаилу использовал перк карманной кражи, чтобы подбросить в его инвентарь взрывоопасный труп. Телепортации и нахождение трупа в инвентаре не смогли предотвратить взрыв, и как итог пользователь получил финал. Это он понял по тому, что сразу после ухода Райфаила он получил долгий черный экран, вместо которого должна была быть кат-сцена, а затем и титры.