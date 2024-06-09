Геймер пытается пройти Baldur's Gate 3, играя за собаку

YouTube-блогер Not Legendary YT задался целью завершить Baldur's Gate 3, играя за Шкряба — собаку, которую можно сделать своим фамильяром. Геймер выбрал тактический уровень сложности и пока добрался лишь до концовки первого акта, но планирует продолжить необычное прохождение.
По условиям челленджа, урон всем врагам должен наносить только пес. В самом начале RPG пользователь столкнулся с проблемой, так до компаньона еще нужно было дойти, миновав всех противников и оставшись в живых. Качался Not Legendary YT за счет опыта, который давали за вербовку спутника.
Приручив Шкряба, геймер обнаружил, что собака очень слаба, так как у нее лишь пять единиц здоровья. Из-за этого блогеру пришлось использовать способности, которые помогали псу в бою, но не наносили урона. Таким образом хвостатый компаньон одолевал противников и даже смог расправиться с каргой Этель и Гримом.
Baldur's Gate 3 нередко проходят подобными необычными способами. Например, ранее RPG завершили, игра за головку сыра и превращающегося в кошек друида.
Надеюсь пройдет :)
Гениальная игра