Геймер Xbox получил годовой бан за слишком откровенные ролики из Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 в прошлом году стала одной из самых титулованных игр, заработав множество престижных наград и восторженных отзывов. На волне такого успеха к проекту приступил геймер под ником Daddy-Vegas, чтобы полностью пройти главную игру прошлого года на Xbox, но его ждало весьма неожиданное разочарование. Пользователь во время одной из своих игровых сессий внезапно получил бан за "слишком откровенный" контент.
Своей историей об этой необычной блокировке пользователь поделился на форуме Reddit. Как отмечает автор публикации, он не вёл прямую трансляцию игры и не совершал действий, которые напрямую нарушали бы правила Xbox. Тем не менее, ему пришло уведомление о блокировке своей учетной записи на целый год. Причиной этому оказались ролики, записанные в Baldur's Gate 3. Из-за автоматической синхронизации они были загружены в Xbox Cloud, где модерация счла некоторые сцены слишком эротичными.
Другие игроки уже подсказали, что на консолях Xbox необходимо самостоятельно отключать синхронизацию Xbox Cloud через настройки, чтобы избежать подобных проблем. Daddy-Vegas пытался обжаловать свою блокировку, но безуспешно. В поддержке Xbox назвали бан обоснованным, и пользователю на 366 дней был закрыт доступ ко всем играм, требующим подключение к сети Xbox.
А с какого вообще хрена твоё личное облако на коробке модерируется непонятными людьми, и что там вообще модерировать? Файлы сохранений? Мало ли что там, это вообще кроме владельца аккаунта никого не касается, ну и как бы если на ящике существует облако для определенных целей, значит и заливается туда только то, что изначально задумано (сейвы, скрины, видосы), значит всё в рамках задуманного и никакие модераторы в это лезть вообще не должны
Да вот именно. У игры есть возрастной рейтинг. Т.е. в неё должны играть те кому 18 и более. И банить таких людей ну это конченность
А не был бы лоханом и играл бы на ПК - такой бы проблемы не было.
Мало того что игру выпустили позже чем на пс 5. Так ещё и проблемы с сохранениями. Ну и плюс баны за ноготу в игре 18+.
Сомневаюсь что на какой либо платформе игнорируются правила цензуры.
факт того что ты большой мальчик и можешь потреблять контент 18+, не дает тебе право как либо свободно распространять подобный контент. тобиж скрины, ролики, и т.д.
Ну че, дно пробиваем? Низя наготу, а мужиков в платьях - мона!
Бедные владельцы коробок, купили игру, а поиграть не дают.
Это вроде какое-то заболевание есть, когда человеку нравится чтоб его унижали. Кто-то идет "нижним" в БДСМ, кто-то покупает хбокс
Надеюсь разработчики впрягутся за него. Ведь по сути он ни в чем не виноват.
Шоколад не виноват! Пацан к успеху шел, не подфартило.
Странная ситуация. Очень спорная.
Нужно бороться. Помню раньше и в стиме могли забанить за скриншот сисек Трисс, теперь там вообще порнуху постить можно, главное теги добавить соответствующие
Я думал у нас только в России такие охеревшие рожи, за свое же личное тебе же и предьявляют
Эвона как! Не только в России всё плохое оказывается, аж мировозрение треснуло.