Геймерша добилась секса в Baldur's Gate 3 всего за две минуты

В пошаговой ролевой игре Baldur's Gate 3 от Larian Studios установлен новый мировой рекорд. Девушке под ником Mae удалось быстрее всех уговорить персонажей на интимную близость и увидеть первую сцену интимной близости в игре. После двух месяцев тренировок геймерша достигла своего пика и совратила Лаэзель чуть меньше, чем за две минуты.
Девушка Mae стала одной из первых в спидранерском сообществе, кто не стал соревноваться в самом быстром прохождении игры, вместо этого сосредоточившись на получении сцен интимной близости. Спустя десятки часов ей наконец-то удалось превзойти другие рекорды и преодолеть двухминутный барьер, который ранее казался непреодолимым препятствием. Ей удалось очень быстро пропустить главные сражения в начале игры и пройти сюжет первого акта, чтобы добиться расположения Лаэзель. В итоге сцена сцена в Baldur's Gate 3 была получена всего за 1 минуту и 58 секунд.
Как был установлен новый рекорд по "сексрану" в Baldur's Gate 3 вы можете увидеть выше. Как признается Mae, вероятно, это самый лучший результат, который можно достичь в принципе. Будущим спидранерам уже не удастся сильно сэкономить время, лишь доли секунды смогут определить следующего рекордсмена, если найдутся настойчивые игроки.
Люди годами продумывали сюжетные арки, боссов, события, последствия. Спидраннеры "го ибаццо!" :)))
столько новостей о бг3, и половина про то, кто с кем тpaxaeтся...
спидраны раньше :
спидраны теперь 🍆
Baldur's Gate 3 становится своеобразным поджанром игр для "эстетов" - РПГ траходром. Кстати, а когда начнутся новости типа: внимательный фанат игры обнаружил прыщ на жо***пе у героя, которого не было в первом акте.
В рл можно быстрее
Рекорды которые мы заслужили
1.59 же
Теперь я проститутка и каждую минутку
Меня мужчина денежный в кабачок ведёт