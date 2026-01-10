Генеральный директор Larian о Baldur's Gate 3 на Switch 2: "Это было не наше решение"

Похоже, игроки, надеявшиеся увидеть Baldur's Gate 3 на Switch 2, будут разочарованы. Признанная RPG, получившая несколько наград «Игра года» в 2023 году, похоже, не входит в планы Larian по портированию на новую консоль Nintendo.

На вопрос на Reddit о возможности версии для консоли Nintendo генеральный директор Свен Винке заявил, что хочет выпустить игру на этой платформе, но ясно дал понять, что это решение не зависит от Larian.

«Мы бы с удовольствием выпустили её, но это было не наше решение», — прокомментировал он. Хотя Larian отвечала за разработку Baldur's Gate 3, франшиза принадлежит Wizards of the Coast, а это значит, что подобные решения зависят от одобрения правообладателя.

Известный инсайдер NateTheHate также предоставил дополнительные подробности по этому вопросу. По его словам, это «сложная ситуация», связанная с «отношениями между Larian и Wizards of the Coast», указывая на то, что две компании, возможно, расторгли своё партнёрство не на хороших условиях.