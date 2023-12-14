Глава Baldur's Gate 3 рассказал, что почти все участники первоначального совещания из команды D&D были уволены Hasbro

Это был тяжелый год для игровой индустрии. Несмотря на то что на протяжении всего 2023 года мы почти постоянно играли в качественные игры, людей, которые их создавали, увольняли, с ними плохо обращались или полностью закрывали их студии. Разработчики постоянно находятся в страхе потерять средства к существованию, ведь даже такая успешная игра, как Baldur's Gate 3, не остановила Hasbro от увольнения 900 человек.

За последние несколько лет ситуация настолько ухудшилась, что даже люди, стоящие за самыми успешными играми 2023 года, больше не работают в компаниях, получающих прибыль от их творчества. Тут можно использовать Baldur's Gate 3 в качестве примера, поскольку генеральный директор Larian Свен Винке недавно рассказал, что в команде Dungeons & Dragon в Wizards of the Coast, которая помогла запустить игру, "почти никого не осталось".

Винке использовал свой личный аккаунт в Twitter, чтобы поблагодарить ряд людей, которые помогли сделать Baldur's Gate 3 реальностью, что он хотел сделать во время своей речи на церемонии награждения The Game Awards, если бы его быстро не убрали со сцены. Именно в этой ветке Twitter Винке сообщает, что почти все участники первоначального совещания по Baldur's Gate 3 с тех пор были уволены.

Хотя увольнения — не новость для игровой индустрии, в этом году их количество стало почти беспрецедентным: BioWare, CD Projekt Red и Bungie уволили сотни сотрудников. Мы также стали свидетелями закрытия некоторых невероятно известных студий, в частности, Embracer закрыла разработчика Saints Row компанию Volition и разработчика Timesplitters компанию Free Radical Design.

Некоторые из компаний, увольняющих людей, просто огромны: так, разработчик Fortnite Epic Games уволил почти 900 сотрудников еще в сентябре. Microsoft также уволила 10 000 сотрудников в начале этого года, что, как сообщается, затронуло таких разработчиков, как Bethesda, The Coalition и разработчика Halo 343 Industries. Есть надежда, что следующий год будет лучше, но есть и опасения, что дальше все может стать намного хуже.