Глава Baldur's Gate 3 считает, что при первом прохождении лучше всего играть за пользовательского персонажа

Baldur's Gate 3 уже почти готова, и если вы планируете погрузиться в экспансивную ролевую игру, но не уверены, стоит ли выбирать оригинального персонажа или создавать своего собственного, у основателя Larian Studios и творческого руководителя игры Свена Винке (Swen Vincke) есть для вас несколько советов.
"Я бы всегда выбирал пользовательского персонажа и раскрывал своих спутников", - сказал Винке в интервью Dropped Frames. "Я думаю, что происхождение лучше проявляется, когда вы переигрываете игру".
Свобода создания персонажа по своему вкусу привлекательна в любой ролевой игре, но она может идти в ущерб более глубокому повествованию. К счастью, в Baldur's Gate 3 это не так, поскольку пользовательские персонажи имеют свои собственные варианты диалогов и уникальную историю, основанную на вашем выборе.
При этом Винке также отмечает, что в начале игры можно выбрать оригинального персонажа. "Нет ничего плохого в том, чтобы выбрать оригинального персонажа", - объясняет он. "Просто... вся система происхождения заключается в том, куда вы помещаете камеру. В чью голову вы помещаете камеру?"
Он добавляет: "Если вы будете играть втроем и будете играть вместе, вы хорошо проведете время, [но] вы можете оказаться и в конкурирующих ситуациях, когда ваши интересы не совпадают со специализацией друг друга, формирующей ваше происхождение, что очень весело и хорошо работает. Но все это вы узнаете сами очень скоро".
Важно отметить, что есть один вариант, который Винке не советует выбирать для первого знакомства: The Dark Urge. В отличие от других происхождений, это полностью настраиваемое, хотя и страдающее от мрачных мыслей, побуждающих его к совершению актов насилия и жестокости. "Как бы мне ни было неприятно это говорить, но я бы не рекомендовал ее тем, кто играет в первый раз", - говорит Винке.
"Потому что вы получите разные версии сюжета, и произойдет множество событий, в которых вы могли бы получить нечто совершенно иное, если бы не Dark Urge". По словам разработчика, знание того, как обычно развиваются события, "работает лучше", так как дает "совершенно другую перспективу".
Ну я обычно первый раз прохожу так как сам бы поступил... А потому если игра позволяет то прохожу убивая всё на своем пути и только потом пытаюсь отыгрывать кого то)
Хорошо что про Dark Urge предупредили, а то я планировал за него проходить с самого начала.
неее сначала серийный убийца а потом обычный герой
нет доброго играй перса а потом уже за плохого
Я хочу в начале за вора. Чтобы в стелсе щариться и везде и тырить все, что не приколочено)
Плюс, вором хаотичный. Можно вести себя по-разному. Для этого подойдет Астарион.
А потом паладином, конечно. Им полегче, когда знаешь прохождение, чтобы клятву не нарушить. В идеале взять Dark Urge, если есть варик в конце исправиться.
Вот с тебя кубы порофлят если без сейв абуза будешь пытаться украсть.
Если нормально вложиться - то всё очень даже хорошо воруется. Латный доспех из кармана конечно не вытащишь, но вот зелье невидимости из рюкзака местного дурачка - запросто.
В Original Sin 2 так же, со стороны персонажи лучше раскрываются.