Глава Baldur's Gate 3 считает, что при первом прохождении лучше всего играть за пользовательского персонажа ©

Baldur's Gate 3 уже почти готова, и если вы планируете погрузиться в экспансивную ролевую игру, но не уверены, стоит ли выбирать оригинального персонажа или создавать своего собственного, у основателя Larian Studios и творческого руководителя игры Свена Винке (Swen Vincke) есть для вас несколько советов.

"Я бы всегда выбирал пользовательского персонажа и раскрывал своих спутников", - сказал Винке в интервью Dropped Frames. "Я думаю, что происхождение лучше проявляется, когда вы переигрываете игру".

Свобода создания персонажа по своему вкусу привлекательна в любой ролевой игре, но она может идти в ущерб более глубокому повествованию. К счастью, в Baldur's Gate 3 это не так, поскольку пользовательские персонажи имеют свои собственные варианты диалогов и уникальную историю, основанную на вашем выборе.

При этом Винке также отмечает, что в начале игры можно выбрать оригинального персонажа. "Нет ничего плохого в том, чтобы выбрать оригинального персонажа", - объясняет он. "Просто... вся система происхождения заключается в том, куда вы помещаете камеру. В чью голову вы помещаете камеру?"

Он добавляет: "Если вы будете играть втроем и будете играть вместе, вы хорошо проведете время, [но] вы можете оказаться и в конкурирующих ситуациях, когда ваши интересы не совпадают со специализацией друг друга, формирующей ваше происхождение, что очень весело и хорошо работает. Но все это вы узнаете сами очень скоро".

Важно отметить, что есть один вариант, который Винке не советует выбирать для первого знакомства: The Dark Urge. В отличие от других происхождений, это полностью настраиваемое, хотя и страдающее от мрачных мыслей, побуждающих его к совершению актов насилия и жестокости. "Как бы мне ни было неприятно это говорить, но я бы не рекомендовал ее тем, кто играет в первый раз", - говорит Винке.

"Потому что вы получите разные версии сюжета, и произойдет множество событий, в которых вы могли бы получить нечто совершенно иное, если бы не Dark Urge". По словам разработчика, знание того, как обычно развиваются события, "работает лучше", так как дает "совершенно другую перспективу".